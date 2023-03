English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 6.3.2023 KLO 15.00

Enento Groupin vuoden 2022 vuosikertomus, vastuullisuusselvitys ja palkitsemisraportti on julkaistu

Enento Group Oyj on tänään julkaissut vuosikertomuksen, vastuullisuusselvityksen ja palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Vuosikatsaus kattaa liiketoiminta- ja henkilöstökatsaukset. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Vuosikatsaus, taloudellinen katsaus, vastuullisuusselvitys ja palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla Enenton sijoittajasivuilla osoitteessa https://enento.com/sijoittajat/

Enento julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty iXBRL-merkein.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 447 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 167,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.

