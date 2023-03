Alation als Innovationsführer im GigaOm-Radar für Data Governance anerkannt

French German

REDWOOD CITY, Kalifornien, March 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc. , der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence-Lösungen , ist als Innovationsführer im GigaOm-Radar für Data Governance gewürdigt worden. Alation wird als „Fast Mover“ positioniert und hebt damit den aggressiven und vielschichtigen Governance-Ansatz des Unternehmens hervor, das gleichzeitig vertrauenswürdige Daten in die Hände der Nutzer legt und Risiken mindert. Alation erhielt die höchstmögliche Punktzahl bei den Schlüsselkriterien, einschließlich der zentralen Managementkonsole, der Katalogisierung sensibler Daten, der automatischen Klassifizierung und der Datenprovenienz.



„Alation ist ein führendes Unternehmen im GigaOm-Radar für Data Governance und befähigt Endbenutzer, vertrauenswürdige Daten zu entdecken, während sie verwendet werden“, so Andrew Brust , Category Lead for Data and Analytics bei GigaOm. „Diese kritische Fähigkeit wird durch die Integration des marktführenden Datenkatalogs von Alation mit der Data Governance-App erreicht. Governance ist für Unternehmen, die Daten benötigen, um moderne Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und die Zeit bis zur Erkenntnisgewinnung zu verkürzen, von entscheidender Bedeutung, was die Governance-Lösung von Alation effektiv leistet. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine Data Governance-Fähigkeiten, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden und sie bei der Einhaltung aktueller gesetzlicher Vorschriften, beim Datenschutz und bei strengen Zugriffskontrollen zu unterstützen.“

Alation erhielt außergewöhnliche Bewertungen für drei Evaluierungsmetriken: Zeit bis zum Zugang, Dezentralisierung und Kontextualisierung. Laut dem GigaOm-Radar-Bericht gehören die eingebauten Funktionen im Flaggschiffprodukt von Alation, dem Alation Data Catalog , zu den Stärken des Unternehmens. Mit dem Datenkatalog als Grundlage vereinfacht und beschleunigt das Unternehmen die Datenverwaltung und bietet eine optimierte Verwaltungskonsole für Governance-Richtlinien. Darüber hinaus demonstriert Alation sein Engagement für Data Governance durch eine professionelle Service-Option für die Bewertung der Governance-Programme eines Unternehmens, die Verbesserung dieser Programme und die Konfiguration ihrer individuellen Anforderungen an die Governance-App.

„Nicht alle Data Governance-Lösungen sind gleich geschaffen“, so Satyen Sangani , CEO und Mitbegründer von Alation. „Ein Einheitsansatz reicht nicht aus, wenn Unternehmen ihre Compliance mit Vorschriften und Daten in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen verbessern wollen. Die Data Governance-Lösung von Alation liefert vertrauenswürdige, konforme und sichere Daten, die zusammen mit unserer erstklassigen Data Intelligence-Plattform für die Analyse geeignet sind. Wir haben die Governance vereinfacht, damit Unternehmensleiter die verwalteten Daten besser mit klaren Geschäftsergebnissen verknüpfen und den Wert nachweisen können, den sie bei Unternehmen wie Crocs , Riot Games , Vattenfall , VillageCare und Virgin Australien schaffen.“

Der GigaOm-Radar-Bericht analysiert ausgewählte Kriterien für jeden Anbieter auf der Grundlage der technischen Governance-Fähigkeiten und Funktionen ihrer Produkte, einschließlich Reifegrad gegenüber Innovation und Funktionsumfang gegenüber Plattformumfang. Im Gegensatz zu anderen Berichten schließt der GigaOm-Radar den Marktanteil der Anbieter als Messgröße aus und konzentriert sich stattdessen auf den Wert von Innovation und Differenzierung gegenüber der etablierten Marktposition. Je näher sich eine Lösung im Zentrum des Radars befindet, desto besser ist ihre Ausführung und ihr Wert: Alation ist als führendes Unternehmen im Bereich Data Governance anerkannt und nimmt eine Position nahe dem Zentrum ein.

GigaOm definiert Data Governance als „die Kuratierung und den Schutz der Daten eines Unternehmens“. Der GigaOm-Radar-Bericht umfasst eine Marktstudie über Data Governance-Produkte, gemessen an Schlüsselkriterien wie Zeit bis zum Zugriff, Benutzerfreundlichkeit, Dezentralisierung, Skalierbarkeit und Kontextualisierung.

Weitere Informationen:

Laden Sie den GigaOm-Radar für Data Governance herunter.

herunter. Lesen Sie mehr über die Ernennung von Alation zum Innovationsführer im GigaOm-Radar für Datenkataloge .

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data Intelligence-Lösungen für Unternehmen, darunter Datensuche und -erkennung, Data Governance, Data Stewardship, Analytik und digitale Transformation. Das Erstprodukt von Alation dominiert den Markt für Datenkataloge . Dank der leistungsstarken Engine zur Verhaltensanalyse, den integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit und den offenen Schnittstellen kombiniert Alation maschinelles Lernen mit menschlichen Erkenntnissen, um selbst die anspruchsvollsten Herausforderungen im Daten- und Metadatenmanagement erfolgreich zu meistern. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation, um die Datenkultur zu fördern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und Geschäftsergebnisse zu erzielen, darunter unter anderem American Family Insurance, Autozone, Cisco, Draft Kings, Exelon, Fifth Third Bank, Finnair, NASDAQ, Parexel, Pfizer, Salesforce, Virgin Australia und Vistaprint. Alation mit Hauptsitz im Silicon Valley wurde bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine’s Best Workplaces aufgenommen und zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces™ for Women und Best Workplaces™ in Tech im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von führenden Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Blackstone, Costanoa, Databricks Ventures, DCVC, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, Icon, ISAI Cap, Riverwood Capital, Salesforce Ventures, Sanabil Investments, Sapphire, Snowflake Ventures, Thoma Bravo und Union Grove. Weitere Informationen finden Sie unter www.alation.com .