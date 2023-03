CROSSJECT - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Communiqué de Presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité

au 31 décembre 2022

Dijon, le 6 mars 2023 à 18h





CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Crossject à Invest Securities, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 319 titres

18 351,32 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 729

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 679

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 108 640 titres pour 371 225,19 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 91 251 titres pour 322 120,38 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de

liquidité :

35 930 titres

67 068,44 € en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat avec Invest Securities le 12 janvier 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

36 430 titres

50 026,07 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

NB : le 06 octobre 2022, il y eut une vente de droits pour 387,69 €.

Contacts :

Crossject

Patrick Alexandre

info@crossject.com Relations investisseurs

AELIUM

Jérôme GACOIN +33 (0) 1 75 77 54 67

crossject@aelium.fr



Relations presse

Buzz & Compagnie

Mélanie Voisard +33 (0)6 12 52 53 15

melanie.voisard@buzzetcompagnie.com



Christelle Distinguin +33 (0)6 09 96 51 70

christelle.distinguin@buzzetcompagnie.com

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes...Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto- administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment.

ANNEXE

Détails journaliers du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 01/07/22 126 396,90 0,00 01/07/22 0,00 301 970,73 04/07/22 376 1 203,20 0,00 04/07/22 0,00 1 3,28 05/07/22 251 796,42 0,00 05/07/22 0,00 151 490,75 06/07/22 376 1 162,59 0,00 06/07/22 0,00 301 955,68 07/07/22 126 390,60 0,00 07/07/22 0,00 301 951,76 08/07/22 251 780,61 0,00 08/07/22 0,00 301 959,29 11/07/22 251 790,65 0,00 11/07/22 0,00 1 3,15 12/07/22 376 1 175,00 0,00 12/07/22 0,00 151 483,20 13/07/22 1 3,09 0,00 13/07/22 0,00 1 3,09 14/07/22 375 1 153,13 0,00 14/07/22 0,00 12 37,50 15/07/22 251 765,55 0,00 15/07/22 0,00 1 3,05 18/07/22 1 3,10 0,00 18/07/22 0,00 189 591,76 19/07/22 1 3,06 0,00 19/07/22 0,00 1 3,06 20/07/22 4 251 12 757,25 0,00 20/07/22 0,00 2 001 6 119,06 21/07/22 1 3,05 0,00 21/07/22 0,00 1 126 3 534,51 22/07/22 1 3,11 0,00 22/07/22 0,00 751 2 421,98 25/07/22 1 3,20 0,00 25/07/22 0,00 301 1 000,83 26/07/22 1 3,30 0,00 26/07/22 0,00 1 3,30 27/07/22 1 3,27 0,00 27/07/22 0,00 1 3,27 28/07/22 1 3,28 0,00 28/07/22 0,00 1 3,28 29/07/22 1 3,25 0,00 29/07/22 0,00 1 3,25 01/08/22 1 3,29 0,00 01/08/22 0,00 601 2 028,38 02/08/22 1 3,45 0,00 02/08/22 0,00 901 3 221,08 03/08/22 251 897,33 0,00 03/08/22 0,00 601 2 238,73 04/08/22 501 1 841,18 0,00 04/08/22 0,00 151 573,80 05/08/22 126 453,60 0,00 05/08/22 0,00 151 551,15 08/08/22 251 909,88 0,00 08/08/22 0,00 1 3,65 09/08/22 1 3,66 0,00 09/08/22 0,00 1 051 4 046,35 10/08/22 251 992,71 0,00 10/08/22 0,00 751 3 032,54 11/08/22 126 504,00 0,00 11/08/22 0,00 3 001 13 015,34 12/08/22 875 3 868,38 0,00 12/08/22 0,00 1 500 6 775,50 16/08/22 876 4 161,00 0,00 16/08/22 0,00 1 951 9 185,31 17/08/22 876 3 942,00 0,00 17/08/22 0,00 151 679,65 18/08/22 3 251 13 566,42 0,00 18/08/22 0,00 2 251 9 674,80 19/08/22 376 1 613,79 0,00 19/08/22 0,00 751 3 248,08 22/08/22 751 3 135,43 0,00 22/08/22 0,00 451 1 894,20 23/08/22 126 516,60 0,00 23/08/22 0,00 151 649,15 24/08/22 3 251 13 020,26 0,00 24/08/22 0,00 481 1 947,57 25/08/22 126 497,70 0,00 25/08/22 0,00 721 2 917,89 26/08/22 501 1 966,43 0,00 26/08/22 0,00 1 4,00 29/08/22 751 2 793,72 0,00 29/08/22 0,00 129 483,88 30/08/22 251 922,43 0,00 30/08/22 0,00 23 86,25 31/08/22 126 466,20 0,00 31/08/22 0,00 301 1 139,89 01/09/22 1 126 4 078,37 0,00 01/09/22 0,00 151 543,75 02/09/22 626 2 128,40 0,00 02/09/22 0,00 1 801 6 317,91 05/09/22 626 2 087,71 0,00 05/09/22 0,00 151 517,18 06/09/22 555 1 855,37 0,00 06/09/22 0,00 451 1 567,23 07/09/22 447 1 433,98 0,00 07/09/22 0,00 301 985,78 08/09/22 626 2 043,89 0,00 08/09/22 0,00 1 051 3 487,22 09/09/22 187 616,91 0,00 09/09/22 0,00 601 2 035,59 12/09/22 190 633,46 0,00 12/09/22 0,00 451 1 522,13 13/09/22 751 2 478,30 0,00 13/09/22 0,00 1 051 3 648,02 14/09/22 1 001 3 240,24 0,00 14/09/22 0,00 451 1 477,03 15/09/22 251 812,74 0,00 15/09/22 0,00 151 494,53 16/09/22 3 136 9 900,35 0,00 16/09/22 0,00 1 651 5 487,92 19/09/22 252 793,80 0,00 19/09/22 0,00 601 1 930,41 20/09/22 1 001 3 275,27 0,00 20/09/22 0,00 1 501 5 035,86 21/09/22 1 184 3 695,26 0,00 21/09/22 0,00 451 1 420,65 22/09/22 4 751 13 901,43 0,00 22/09/22 0,00 301 909,02 23/09/22 4 751 12 865,71 0,00 23/09/22 0,00 1 2,84 26/09/22 376 1 004,67 0,00 26/09/22 0,00 3 681 10 038,09 27/09/22 1 2,75 0,00 27/09/22 0,00 1 551 4 378,47 28/09/22 876 2 351,18 0,00 28/09/22 0,00 301 830,76 29/09/22 326 883,46 0,00 29/09/22 0,00 376 1 050,92 30/09/22 1 2,66 0,00 30/09/22 0,00 1 2,66 03/10/22 576 1 708,99 0,00 03/10/22 0,00 1 951 5 856,90 04/10/22 126 378,13 0,00 04/10/22 0,00 1 3,07 05/10/22 126 390,60 0,00 05/10/22 0,00 751 2 332,61 06/10/22 201 613,05 0,00 06/10/22 0,00 501 1 578,15 07/10/22 401 1 233,08 0,00 07/10/22 0,00 1 001 3 153,15 10/10/22 401 1 213,03 0,00 10/10/22 0,00 251 765,55 11/10/22 601 1 803,00 0,00 11/10/22 0,00 1 3,07 12/10/22 3 901 11 301,20 0,00 12/10/22 0,00 251 740,45 13/10/22 401 1 138,04 0,00 13/10/22 0,00 1 751 5 167,20 14/10/22 401 1 227,86 0,00 14/10/22 0,00 751 2 309,33 17/10/22 201 653,25 0,00 17/10/22 0,00 1 251 4 065,75 18/10/22 601 1 938,23 0,00 18/10/22 0,00 751 2 478,30 19/10/22 601 1 963,47 0,00 19/10/22 0,00 251 840,85 20/10/22 401 1 333,33 0,00 20/10/22 0,00 1 501 5 215,98 21/10/22 801 2 743,43 0,00 21/10/22 0,00 1 3,51 24/10/22 1 3,51 0,00 24/10/22 0,00 751 2 632,26 25/10/22 601 2 013,35 0,00 25/10/22 0,00 251 847,13 26/10/22 1 3,41 0,00 26/10/22 0,00 1 001 3 449,45 27/10/22 401 1 443,60 0,00 27/10/22 0,00 1 501 5 516,18 28/10/22 1 001 3 653,65 0,00 28/10/22 0,00 1 3,78 31/10/22 801 2 837,14 0,00 31/10/22 0,00 1 001 3 665,66 01/11/22 201 733,65 0,00 01/11/22 0,00 501 1 866,23 02/11/22 1 001 3 863,86 0,00 02/11/22 0,00 1 751 6 909,45 03/11/22 401 1 533,83 0,00 03/11/22 0,00 99 386,10 04/11/22 201 773,85 0,00 04/11/22 0,00 501 1 953,90 07/11/22 1 3,93 0,00 07/11/22 0,00 1 251 5 066,55 08/11/22 601 2 404,00 0,00 08/11/22 0,00 1 4,10 09/11/22 401 1 553,88 0,00 09/11/22 0,00 501 1 991,48 10/11/22 201 763,80 0,00 10/11/22 0,00 501 1 966,43 11/11/22 202 808,00 0,00 11/11/22 0,00 501 2 016,53 14/11/22 2 028 8 085,64 0,00 14/11/22 0,00 227 914,81 15/11/22 401 1 553,88 0,00 15/11/22 0,00 751 2 956,69 16/11/22 3 401 13 059,84 0,00 16/11/22 0,00 734 2 830,30 17/11/22 4 001 14 655,66 0,00 17/11/22 0,00 3 251 11 999,44 18/11/22 2 317 8 387,54 0,00 18/11/22 0,00 2 501 9 263,70 21/11/22 5 101 18 343,20 0,00 21/11/22 0,00 1 338 4 815,46 22/11/22 201 713,55 0,00 22/11/22 0,00 729 2 612,74 23/11/22 3 082 10 864,05 0,00 23/11/22 0,00 1 043 3 729,77 24/11/22 401 1 443,60 0,00 24/11/22 0,00 1 122 4 099,79 25/11/22 601 2 188,84 0,00 25/11/22 0,00 1 251 4 691,25 28/11/22 2 020 7 154,84 0,00 28/11/22 0,00 729 2 606,18 29/11/22 6 501 21 602,82 0,00 29/11/22 0,00 2 957 9 817,24 30/11/22 801 2 563,20 0,00 30/11/22 0,00 1 001 3 290,29 01/12/22 1 3,24 0,00 01/12/22 0,00 2 751 9 218,60 02/12/22 4 901 16 173,30 0,00 02/12/22 0,00 1 3,38 05/12/22 401 1 303,25 0,00 05/12/22 0,00 501 1 671,84 06/12/22 539 1 753,37 0,00 06/12/22 0,00 501 1 679,35 07/12/22 1 601 5 280,10 0,00 07/12/22 0,00 882 2 938,82 08/12/22 463 1 493,18 0,00 08/12/22 0,00 751 2 480,55 09/12/22 401 1 323,30 0,00 09/12/22 0,00 620 2 080,10 12/12/22 401 1 358,59 0,00 12/12/22 0,00 1 251 4 303,44 13/12/22 1 189 4 017,63 0,00 13/12/22 0,00 252 863,10 14/12/22 401 1 353,38 0,00 14/12/22 0,00 1 250 4 312,50 15/12/22 601 2 058,43 0,00 15/12/22 0,00 501 1 735,97 16/12/22 201 685,41 0,00 16/12/22 0,00 751 2 609,73 19/12/22 801 2 753,84 0,00 19/12/22 0,00 251 865,95 20/12/22 401 1 358,59 0,00 20/12/22 0,00 1 3,40 21/12/22 1 3,43 0,00 21/12/22 0,00 751 2 590,95 22/12/22 1201 4198,70 0,00 22/12/22 0,00 1251 4441,05 23/12/22 801 2753,84 0,00 23/12/22 0,00 276 954,68 27/12/22 201 678,38 0,00 27/12/22 0,00 1 3,45 28/12/22 1 3,40 0,00 28/12/22 0,00 1 3,40 29/12/22 2013 6654,98 0,00 29/12/22 0,00 501 1650,80 30/12/22 1801 5799,22 0,00 30/12/22 0,00 501 1665,83 Total 108 640 371 225,19 91 251 322 120,38

Pièce jointe