GÉNOMIQUE | THÉRAPIES CELLULAIRES & GÉNIQUES | BIOPRODUCTION

Genomic Vision lance FiberSmart®, un logiciel fondé sur l’intelligence Artificielle pour automatiser l'analyse génomique.

Une expérience utilisateur intuitive offrant jusqu'à trois fois plus de précision et une analyse dix fois plus rapide que nos précédents logiciels.

FiberSmart ® a été testé avec succès par AstraZeneca et l'Institut Fritz Lipmann.

La technique exclusive de peignage de l'ADN offre de multiples applications potentielles, notamment pour le contrôle de la qualité des thérapies cellulaires et géniques.





Bagneux (France) – 7 mars 2023 - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, la « Société »), société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui le lancement de FiberSmart®, une technologie innovante basée sur l'intelligence artificielle (IA) visant à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d'ADN peignées.

Dans un premier temps, FiberSmart® sera disponible pour l'analyse des Replication Combing Assays (RCA), la méthode déposée de Genomic Vision pour la visualisation directe de la cinétique de réplication de l'ADN au niveau moléculaire. Le logiciel s'appuie sur des méthodes d’IA avancées pour visualiser et analyser la cinétique de réplication de l'ADN jusqu'à trois fois plus précisément et jusqu'à dix fois plus rapidement que les solutions logicielles existantes de Genomic Vision.

De conception ergonomique, FiberSmart® offre une interface simple et conviviale, permettant une analyse rapide des signaux de réplication de l'ADN pour en déduire les paramètres essentiels décrivant la cinétique de réplication. La technologie a été testée et validée avec succès par AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN), et l'Institut Fritz Lipmann, en Allemagne.

Le logiciel est compatible avec la suite de scanners FiberVision® et FiberVision-S® de Genomic Vision pour le test RCA de la technologie exclusive de peignage de l'ADN de la société, qui a de multiples applications potentielles, notamment dans le contrôle de qualité des thérapies cellulaires et géniques.

Vous trouverez plus d'informations sur FiberSmart® ici : https://info.genomicvision.com/FiberSmart

Aaron Bensimon, Président du Directoire de Genomic Vision, a commenté : " Le lancement de FiberSmart® est une étape importante pour Genomic Vision, car nous apportons les avantages d'une technologie puissante d'IA à nos utilisateurs, qui peuvent désormais effectuer des analyses génomiques plus rapides et plus précises en toute transparence. Notre technologie propriétaire de peignage de l'ADN a de multiples applications potentielles, notamment dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique, où une analyse très précise des paramètres de la réplication est primordiale pour comprendre les mécanismes d’actions des nouvelles thérapies innovantes. Avec le lancement de ce logiciel, nous permettons aux utilisateurs d'exploiter plus facilement le plein potentiel de notre technologie propriétaire d'analyse génomique avancée."

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie développant des produits et des services dédiés à l’analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications ; en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de Bioproduction. Les produits et services exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures

quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces produits et services sont également utilisés pour analyser la réplication de l'ADN dans les cellules, notamment pour étudier, analyser et améliorer des médicaments anticancéreux. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Genomic Vision

Aaron Bensimon

Président du Conseil d’administration

Tél.: +33 1 49 08 07 51

Email: investisseurs@genomicvision.com







Consilium Strategic Communications

Relations avec les investisseurs internationaux & Communications stratégiques

Tél.: +44 (0) 20 3709 5700

GenomicVision@consilium-comms.com





Ulysse Communication

Relations Presse

Bruno Arabian

Tél. : +33 1 42 68 29 70

barabian@ulysse-communication.com

NewCap

Relation avec les Investisseurs en France

Tél.: +33 1 44 71 94 94

Email: gv@newcap.eu



Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable indices

DÉCLARATION PROSPECTIVE

Genomic Vision a mis en place un financement sous forme d’OCABSA avec Winance qui n’a pas vocation à rester actionnaire de la société, après avoir reçu les actions issues de la conversion ou de l’exercice des titres.



Les actions, résultant de la conversion ou de l’exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l’action ainsi qu’une forte dilution Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d’une diminution significative de la valeur de l’action de la société. La société a réalisé plusieurs opérations de financement dilutif, les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d’investir dans les titres de la société.

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 avril 2022, sous le numéro d’enregistrement D. 22-0293, mis à jour par l’amendement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 mai 2022, sous le numéro D.22-0293-A01, disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.