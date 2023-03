English Finnish

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

7.3.2023 klo 9.45



Aspon pääkonttori muuttaa Espoon Keilaniemeen

Aspo-konsernin pääkonttori muuttaa Espoon Keilaniemeen alkusyksystä 2023. Pääkonttorissa Helsingin Mikonkadulla työskennellyt konsernihallinto sekä osa Aspo Palveluiden Lintulahden toimiston työntekijöistä muuttaa Aspon vuokraamiin tiloihin osoitteeseen Keilaranta 17, 02150 Espoo, joissa toimii jo nyt Aspon tytäryhtiö Telko Oy. Samalla tiivistetään tilankäyttöä Lintulahden toimistossa.

“Muutto tuo merkittäviä kustannussäästöjä, mutta se on ennen kaikkea mahdollisuus tiivistää yhteistyötä ja tehostaa viestintää konsernin sisällä”, kertoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Aspon liiketoiminnoista ESL Shippingin Suomen-toiminnot jatkavat edelleen Lintulahdenkujalla Helsingissä ja Leipurin Suomen-toiminnot Tahkotiellä Vantaalla.

Pääkonttorin muutto ei aiheuta muutoksia Aspon puhelinnumeroihin tai verkkolaskutusosoitteisiin.



Aspo Oyj

Lisätiedot:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264, rolf.jansson@aspo.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä yli 900 ammattilaista.