English Finnish

Lehdistötiedote 7.3.2023





Harvia vauhdittaa myyntiä Japanissa ja perustaa yhteisyrityksen





Harvia Oyj ja Bergman Ltd ovat allekirjoittaneet 7.3.2023 aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi Japanissa. Tavoitteena on tulla vahvaksi paikalliseksi toimijaksi houkuttelevalla ja kasvavalla Japanin sauna- ja spa-markkinalla. Harvia omistaa perustettavasta yhtiöstä 51 % ja Bergman 49 %.

Yhteisyritys keskittyy Harvian sauna- ja spa-tarjooman myyntiin ja markkinointiin Japanissa, ja sen odotetaan aloittavan toimintansa myöhemmin tänä vuonna.

Harvia solmi yksinoikeudella olevan jakelusopimuksen Bergman Ltd:n (Tokio, Japani) kanssa 12.10.2021 kasvattaakseen Harvian sauna- ja spatarjooman tunnettuutta ja kysyntää Japanissa niin ammattilais- kuin kuluttajasiakkaiden parissa. Yhteistyön ensimmäisen 12 kuukauden aikana Bergman solmi sopimuksia yli 20 paikallisen edustajan kanssa ja avasi yhteensä 15 näyttelytilaa, minkä lisäksi rakenteilla on seitsemän uutta näyttelytilaa. Tavoitteena on kasvattaa Harvian sauna- ja spa-showroomien määrä yli 40:ään vuoden 2023 aikana.

”Strateginen yhteistyömme Bergmanin kanssa on osoittautunut menestyksekkääksi. Olemme laajentaneet läsnäoloamme Japanin sauna- ja spa-markkinoilla, ja myynti on kehittynyt erittäin suotuisasti. Yhteisyritys vauhdittaa toimintaamme Japanissa entisestään, ja pitkän tähtäimen tavoitteenamme on tulla johtavaksi saunabrändiksi Japanissa”, sanoo Tapio Pajuharju, Harvia Oyj:n toimitusjohtaja.

”Olemme ilahtuneita yhteisyrityksen myötä syvenevästä yhteistyöstämme Harvian kanssa. Saunakulttuuri on voimakkaassa kasvussa Japanissa, ja olen luottavainen, että suunnitelmalliset toimemme Harvian kanssa tukevat yhteistä kasvuamme tunnetuimmaksi brändiksi niin kuluttajien kuin ammattilaisasiakkaiden saunatarpeissa. Harvialla on jo näyttelytilat suurkaupungeissa, kuten Tokiossa, Osakassa, Nagoyassa ja Sapporossa – ja laajennamme läsnäoloa nopeasti”, sanoo Seiji Kasama, Bergman Ltd:n toimitusjohtaja.

Bergmanilla on yli 20 vuoden kokemus eurooppalaisten lämmittimien markkinoinnista ja myynnistä Japanissa. Yrityksellä on vahvaa teknistä osaamista suunnittelusta, asennuksesta ja jälkimarkkinoinnista.





Lisätietoja:



Tapio Pajuharju, toimitusjohtaja, puh. 050 577 4200

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2022 oli 172,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 600 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Virossa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liite