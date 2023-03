Les Filles et les Garçons de la Tech recrute 40 talents en 2023

Les Filles et les Garçons de la Tech annonce une vaste campagne de recrutement pour doubler ses effectifs en 2023. Cette annonce stratégique s’inscrit dans un contexte de très forte accélération (+400 %) pour l’ESN qui se positionne comme un partenaire stratégique pour accompagner les entreprises dans la modernisation et la sécurisation de leurs systèmes d'information.

Les Filles et les Garçons de la Tech est une entreprise de services du numérique, certifiée B Corp, dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. Créée en novembre 2020 par deux entrepreneurs de la Tech, Fabien Amico et Arnaud Lambert, elle compte aujourd’hui 35 collaborateurs et 3 agences. Envisager l'entreprise autrement est une intention de départ pour eux. Ensemble, ils ont fait le choix d’inscrire dans les statuts de leur société le fait d’être une entreprise à mission. Avec des engagements forts et complètement disruptifs dans leur secteur, comme celui de dédier la cinquième journée soit au repos, soit à la formation professionnelle, soit au bénévolat auprès d’associations de leur choix via des actions individuelles ou collectives. Les Filles et Les Garçons de la Tech accompagne dans leur transformation numérique des entreprises de premier plan.

Ces différentes caractéristiques positionnent l’ESN comme un acteur à part sur le marché et contribuent à lui conférer une marque employeur attractive. Dans ce contexte, les Filles et Garçons de la Tech propose à ses collaborateurs un projet d’entreprise fédérateur qui positionne les valeurs d’engagement, d’excellence, de travail collaboratif et de projection à long terme comme des axes clés de sa gouvernance. En rejoignant les équipes de l’ESN, il est donc possible de travailler dans une organisation agile et performante et d’évoluer à des postes enrichissants tout au long de son parcours.

L’ensemble des postes proposés sont ouverts au sein des agences d’Aix-en-Provence, de Paris et de Toulouse. Pour postuler, rendez-vous ici

Quelques exemples d’opportunités :

- Consultant.e DevOps (Cloud et Kubernetes),

- Consultant.e Cloud AWS,

- Expert.e CI∕CD automatisation,

- Ingénieur.e Cloud et virtualisation,

- Ingénieur.e Cloud GCP et automatisation

Fabien Amico, président des Filles et Garçons de la Tech « Notre forte croissance nous permet de lancer une vaste campagne de recrutement. Nous souhaitons permettre à nos futurs collaborateurs et collaboratrices de vivre une expérience professionnelle unique au sein d’une entreprise à mission qui a su conjuguer qualité de service, management de nouvelle génération et expertise Cloud Native. Nous allons continuer d’investir à long terme pour offrir à nos équipes un cadre de travail pensé pour répondre à leurs attentes et en évolution constante. Enfin, la qualité des projets sur lesquels nous intervenons représente une opportunité de travailler sur des sujets passionnants pour le compte d’acteurs de premier plan. »