SASETY est nommé Fastest Growing Partner France 2022 de PENTERA

SASETY, l’expert français des services managés SASE, est récompensé par PENTERA pour le dynamisme de son partenariat en 2022.

SASETY a complété son offre de sécurité avec PENTERA au printemps 2022. La solution de PENTERA constitue la première plateforme de validation automatisée de la sécurité qui permet aux organisations d’industrialiser leurs tests de pénétration pour contrôler et améliorer leur posture de sécurité. À travers cette offre de nouvelle génération, SASETY a pu accroitre son avantage concurrentiel, intégrer une technologie éprouvée à son catalogue de services et signer en quelques mois une dizaine de contrats auprès d’ETI et de Grandes Entreprises.

Ces solides performances illustrent la capacité de SASETY à se positionner comme un partenaire dynamique et de confiance pour PENTERA. Bénéficiant d’une expertise avérée des technologies de PENTERA, SASETY est en mesure d’accompagner efficacement ses clients dans l’utilisation des solutions de l’éditeur. Pour ce faire, SASETY a investi des moyens importants pour former ses équipes et promouvoir la technologie de PENTERA sur le marché français.

Jérôme BEAUFILS, dirigeant de la société SASETY « Nous sommes fiers d’accéder à cette reconnaissance qui salue le travail de nos équipes. En 2023, nous accélérons encore notre développement avec PENTERA en France et désormais en Belgique et au Luxembourg avec une force commerciale dédiée. De plus, nous permettons à des entreprises de moins de 500 collaborateurs de profiter de la technologie PENTERA au travers d’un abonnement mensuel à notre offre de services managés. »