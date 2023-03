Quand le mobile devient « l’incontournable » des achats en ligne

Il est désormais largement acté que le mobile est solidement implanté dans nos vies. Il est aussi devenu l’un des principaux moyens pour réaliser les achats en ligne des consommateurs. Après avoir longtemps parlé de « m-commerce » comme d’une simple notion du e-commerce, nous dressons aujourd’hui une toute nouvelle réalité : l’e-commerce se déroule désormais principalement sur le mobile.

Le mobile n’est plus simplement un « enjeu ». Il est le cœur de nos métiers et le principal moyen utilisé par les consommateurs pour accéder à l’offre e-commerce. Si la plupart des marchands continuent d’imaginer l’UX et les fonctionnalités de leurs sites pour un usage desktop et ensuite essayer de les adapter au mobile, force est de constater qu’il est urgent de penser Mobile First ! Les chiffres sont sans appel : c’est près de la moitié des visites et du chiffre d’affaires qui s’effectuent sur un smartphone.

Les nouveaux usages induits par le mobile

Plus que jamais, sur mobile, la nécessité de proposer une expérience efficiente s’impose : aller à l’essentiel, très rapidement, puis accompagner le client vers son achat. Sur son mobile, le consommateur est plus volatile que sur un desktop. Il peut quitter un site à la moindre notification… Couplée à un espace-écran restreint, l’efficacité devient maître mot, la pertinence des propositions pour chaque utilisateur est critique. Cette volatilité du consommateur se traduit sur le nombre de recherches effectuées et le nombre de mots tapés. Ils sont plus faibles respectivement de -25 % et -8 % sur le mobile, comparé au desktop.

Dans sa quête d’efficacité pour acheter des produits en ligne, le consommateur se tourne naturellement vers le moteur de recherche. En moyenne sur l’ensemble des segments du retail, on constate que plus de la moitié du chiffre d’affaires sur mobile provient de la barre de recherche. Sur mobile, la conversion du moteur de recherche est multipliée par trois versus la navigation. Sur desktop, elle n’est que deux fois supérieure. L’impact du moteur de recherche sur la performance commerciale est donc encore plus structurant sur mobile. Pour parvenir au succès, il est fondamental de proposer une expérience adaptée à chaque individu et les fonctionnalités qui permettent de « sauver la vente » sur ce device exigeant.

Quatre points pour sauver sa vente sur mobiles

BUYING INTENT COMPLETION : cette première fonctionnalité accompagne le client à exprimer sa propre envie d’achat à l’aide de propositions de termes individualisées. Son impact est amplifié sur mobile : elle accélère l’expression du besoin du consommateur. En une touche, le consommateur recherche une expression complète qui correspond à son envie d’achat, au lieu d’avoir à taper fastidieusement.

CATEGORIES RECOMMANDATIONS : Cette fonctionnalité consiste à mettre à hauteur des yeux des préconisations individualisées de nature de produits qui permettent, en un clic, d’accélérer le chemin vers l’achat. Elles aident les utilisateurs à affiner efficacement les résultats lors d’une recherche générique, ce qui leur permet de gagner du temps et de trouver plus rapidement les produits les plus pertinents pour eux.

DYNAMIC GUIDANCE & FILTERING : cette fonctionnalité permet d’affiner la recherche à l’aide de filtres adaptés dans le contexte de chaque client, et insérés dynamiquement au sein des résultats.

VOICE COMMERCE : cette fonctionnalité permet de libérer la parole de vos clients en leur permettant de trouver les produits désirés en parlant. L’usage du vocal est de plus en plus en vogue, il n’est plus rare de s’envoyer des notes vocales via son mobile ou de demander à son assistant vocal d’éteindre les lumières de la maison. Il devient désormais central pour l’achat de produits en ligne.

L’usage du mobile se positionne donc comme une donnée incontournable à prendre en compte par les e-commerçants. En ce sens, il est fondamental que ces derniers puissent intégrer ce point dans leurs stratégies de vente en ligne pour offrir aux consommateurs une expérience utilisateurs simple et engageante.

Par Stéphane Vendramini, CEO de Sensefuel