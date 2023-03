La Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens lance le projet Les histoires retrouvées : histoires de découvertes en temps de pandémie telles que vécues et racontées par des enfants du Canada, une galerie virtuelle publique

English French

TORONTO, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens a lancé Les histoires retrouvées : une exposition virtuelle des histoires de pandémie des enfants, une galerie virtuelle publique présentant une sélection d’histoires parmi celles des 5 000 enfants du Canada qui ont participé aux ateliers du projet Les histoires retrouvées conçu pour leur permettre de raconter leurs histoires. L’exposition présente des histoires choisies racontées par des enfants sur leur vie pendant la pandémie de COVID-19 au moyen du dessin, de l’écriture, de la poésie et de la vidéo.



La pandémie a été éprouvante pour les enfants et leur famille. Les mesures de confinement et leurs répercussions ont compromis la santé mentale et physique des enfants, leur réussite scolaire et leurs liens avec la communauté. Le projet Les histoires retrouvées fait partie des efforts de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens afin de contrer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur le développement des enfants. Les histoires seront archivées afin de permettre aux futures générations de comprendre les effets de la pandémie sur les enfants canadiens.

Avant la pandémie, on estimait que plus d’un million d’enfants du Canada (soit environ un sur huit) possédaient des aptitudes en lecture inférieures à leur niveau scolaire. La situation est devenue encore plus désastreuse, puisque selon de récentes données, 30 % des enfants de six ans n’atteignent pas les seuils de lecture de leur niveau scolaire1, et ce pourcentage passe à 40 % dans les ménages à faible revenu2.

Les histoires retrouvées est une initiative nationale visant à raconter des histoires, dirigée par la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens et une coalition diversifiée d’organisations spécialisées en santé mentale et en services aux enfants. En s’exprimant par des histoires, les enfants et les familles enrichissent leurs aptitudes d’alphabétisation, apprennent à comprendre le pouvoir des mots et nouent des liens plus étroits avec leurs communautés.

Grâce à des ateliers interactifs donnés par des éducatrices et des éducateurs, les enfants de zéro à 12 ans et leur famille ont exploré leurs expériences de la pandémie par l’écriture, l’art, le mouvement et les histoires orales. Les éducatrices et éducateurs ont continué d’offrir des ateliers gratuits aux enfants et aux familles du pays au printemps 2023. Les éducateurs et éducatrices peuvent télécharger gratuitement les boîtes à outils utilisées pour les ateliers, en sept langues, soit le français, l’anglais, l’arabe, l’ojibway, le cri, l’inuinnaqtun et l’inuktitut. Les éducatrices, les éducateurs et les parents peuvent continuer de soumettre les créations des enfants à la galerie virtuelle publique.

« Les aptitudes d’alphabétisation, acquises par la lecture, les histoires, le chant et même la parole, sont fondamentales au développement socioaffectif et scolaire de l’enfant. Pourtant, trop d’enfants du Canada ne possèdent pas les aptitudes d’alphabétisation dont ils ont besoin pour s’épanouir, se désole Ariel Siller, directrice générale de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens. Ensemble, grâce au projet Les histoires retrouvées, nous permettons aux enfants de renforcer leurs aptitudes d’alphabétisation, d’assimiler les difficultés affectives qu’ils ont vécues pendant la pandémie de COVID-19 et de construire leur communauté par le partage de leurs histoires. »

« Les Histoires retrouvées démontre notre engagement envers l'alphabétisation des enfants et offre des voies d'expression créative qui contribuent à renforcer la persévérance, a déclaré le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez. L'exposition présente le point de vue des enfants canadiens sur un événement majeur de l'histoire de notre pays et du monde. Elle offre aussi une occasion de réfléchir à la façon dont la collaboration peut entrainer l’acquisition de compétences essentielles à la vie et enrichir nos communautés. »

« Il est nécessaire de raconter des histoires pour développer des aptitudes d’alphabétisation, et c’est une façon d’établir des liens, d’enseigner la valeur de l’écoute et de se rappeler que l’histoire de chacun est importante », explique le colonel Chris Hadfield, auteur de livres pour enfants, astronaute à la retraite et membre du conseil d’administration de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens.

Le projet Les histoires retrouvées est rendu possible grâce au Programme de célébrations et commémorations du gouvernement du Canada.

À propos de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens

Créée en 2017, la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens entretient des collaborations en vue de construire un avenir meilleur et plus alphabétisé pour les enfants du Canada. Elle réalise et privilégie des initiatives d’alphabétisation précoce fondées sur des données probantes, met en valeur ses partenaires d’alphabétisation et encourage les gens à aider les enfants à acquérir des compétences à la maison et dans leur communauté. En mobilisant les compétences, la passion et les capacités des familles, des professionnels et d’organisation spécialisées en services aux enfants, elle aide les enfants du Canada à acquérir les capacités d’alphabétisation dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Afin de garantir un accès plus équitable à l’éducation, la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens offre des solutions qui accroissent l’accès à l’alphabétisation précoce et favorisent des changements systémiques quant au soutien des enfants dans leur parcours de lecture. Tout son travail s’inspire des meilleures recherches de leur catégorie sur la manière d’élever des lecteurs dans un Canada multilingue et multiculturel.

Les programmes de la Fondation pour l’alphabétisation des enfants canadiens dépendent de la générosité des donateurs. Pour en savoir plus et faire un don, consultez le site alphabetisationdesenfants.ca.

