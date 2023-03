English Finnish

Marimekko ja adidas julkaisevat uuden rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston

Marimekko ja maailman johtaviin urheiluvaate- ja -varusteyrityksiin kuuluva adidas yhdistävät voimansa viidennessä rajoitetun ajan saatavilla olevassa yhteistyömallistossa. Mallisto yhdistää Marimekon kuviotaiteen ja adidaksen laaja-alaisen urheiluvaate-, jalkine- ja asusteosaamisen.

Uudessa mallistossa adidaksen urheiluvaateasiantuntemukseen yhdistyy kaksi ikonista painokuviota Marimekon arkistoista. Kumpikin tämän rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston kuvioista tuo 1960-luvun designin ja tunnelman uudelle sukupolvelle modernisti ilmaistuna heille suunnatuissa väreissä. Painokuviot Linssi ja Lokki ovat aarteita vuosien takaa; Linssin suunnitteli vuonna 1966 tekstiili- ja ympäristötaiteilija Kaarina Kellomäki, ja kuvio on säilyttänyt ajattoman ikonisuutensa tähän päivään saakka. Lokki-kuvio puolestaan on Maija Isolan, yhden Marimekon tunnetuimmista kuviosuunnittelijoista, tuotantoa vuodelta 1961 ja sen inspiraationa toimivat aurinko ja kankaan leikkisästi suodattamat varjot.

”Linssi- ja Lokki-kuviot luotiin yli 50 vuotta sitten tavoitteenaan tuoda iloa ja energiaa ihmisille rohkeiden kuvioiden ja elinvoimaisten värien avulla. On upeaa nähdä liikkeen herättävän kuviomme uudella tavalla eloon adidaksen urheiluvaateosaamisen avulla. Mallisto tarjoaa uudelle sukupolvelle mahdollisuuden nauttia modernilla tavalla upeasta kuvioperinteestämme”, sanoo Marimekon luova johtaja Rebekka Bay.

”Olemme iloisia tehdessämme jälleen yhteistyötä, jossa tuomme Marimekon ikoniset painokuviot esille uudella tavalla. Yhdistämällä urheiluvaateinnovaatiomme äärimmäiseen mukavuuteen ja tyyliin olemme luoneet tämän kevään malliston inspiroimaan liikuntaan ja seikkailuihin kaikissa muodoissa. Olemme ylpeitä kokoelmasta, joka havainnollistaa Z-sukupolvea edustavan yhteisömme ilmeikästä, monipuolista ja tietoista elämäntapaa”, sanoo adidaksen urheilu- ja harjoitteluvaatteiden globaali johtaja Aimee Arana.

Yhteistyömalliston tavoitteena on kannustaa uutta sukupolvea optimismiin ja itseilmaisuun liikunnan avulla. Kokoelmassa on naisille, miehille ja lapsille tuotteita esimerkiksi kuntoiluun, juoksuun, tennikseen, pyöräilyyn ja golfiin. Mallisto jatkaa yhteisen suunnittelufilosofian ilmentämistä, ja sen avaintuotteiden valmistuksessa on osittain käytetty kierrätettyjä raaka-aineita. Uusin adidas x Marimekko -mallisto on saatavilla 15. maaliskuuta lähtien adidaksen verkkokaupassa.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. Suurin osa adidas-yhteistyöhön liittyvistä lisenssituotoista on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon EMEA:n alueella vuosien 2021 ja 2022 ensimmäisillä vuosineljänneksillä.

