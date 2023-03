Premios Stevie® anuncia ganadores en la decimoséptima edición anual de Premios de Ventas y Servicio al Cliente

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los ganadores en la decimoséptima edición anual de los Premios Stevie® de Ventas y Servicio al Cliente, reconocidos como los principales premios al servicio al cliente y ventas del mundo, fueron anunciados el viernes por la noche en una ceremonia de gala en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a la que asistieron más de 400 ejecutivos de todo el mundo.



La lista completa de los ganadores de Stevie por categoría está disponible en http://www.StevieAwards.com/Sales.

DP DHL, con 46 victorias en los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce, fue la organización más reconocida este año, ganando el mayor trofeo de los Premios Grand Stevie. Este es el undécimo año consecutivo en el que la empresa multinacional de entrega de paquetes y gestión de la cadena de suministro, con sede en Bonn, Alemania, gana un Grand Stevie en el programa, y el noveno de los 11 años en que se colocó en primer lugar en la lista de organizaciones más reconocidas.

Otros ganadores del Grand Stevie Award, en orden descendente, incluyen, IBM, Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk and Michael Kors.

Más de 2.300 nominaciones de organizaciones de todo tamaño y prácticamente en toda industria fueron evaluadas en la competencia de este año. Los finalistas fueron seleccionados por las puntuaciones promedio de más de 170 profesionales en todo el mundo en siete comités de jurados especializados. Las inscripciones fueron consideradas en más de 60 categorías por sus logros en servicio al cliente y centro de contacto, que incluyen; Centro de Contacto del Año, Premio a la Innovación en Servicio al Cliente y Departamento de Servicio al Cliente del Año; 60 categorías por logros en ventas y desarrollo de negocios, que van desde Ejecutivo Sénior de Ventas del Año a Capacitación de Ventas o Ejecutivo de Desarrollo de Negocios del Año hasta Departamento de Ventas del Año; y categorías para reconocer nuevos productos y servicios y proveedores de soluciones, entre otros.

Sales Partnerships, Inc. ganó 12 Stevies de Oro, el mayor número en la competencia. Otros ganadores de dos o más Premios Stevie de Oro incluyen: Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL, EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief, LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center, Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam, and WNS (Holdings) Limited.

Los ganadores en una categoría especial, el Premio a las Asociaciones de Ventas por su Ética en Ventas, también fueron anunciados el viernes. Este premio reconoce a las organizaciones por sus mejores prácticas y logros en demostrar los más altos estándares éticos en la industria de ventas. El ganador del Stevie de Oro en esta categoría es Greater Prairie Business Consulting. El ganador de Plata es Belkins, y los ganadores de Stevies de Bronce son, Cal Dental usa e Integrity Solutions.

Las presentaciones fueron transmitidas en vivo vía Livestream y están disponibles para ver en línea.

Las nominaciones para la edición 2024 de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente serán aceptadas a partir de julio de este año. El kit de entrada se puede solicitar en http://www.StevieAwards.com/Sales.

Los premios son presentados por los Premios Stevie, que organizan ocho de las principales entregas de premios de negocios del mundo, incluyendo los prestigiosos Premios Internacionales de Negocios (IBA) y los Premios Americanos de Negocios.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Americanos de Negocios, Premios Internacionales de Negocios, Premios Stevie Medio Oriente y Norte de África, Premios Stevie a la Mujer en los Negocios; Premios Stevie a Empleadores Excelentes y Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. Como homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento sobresaliente en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite,www.StevieAwards.com.

Los patrocinadores de la decimoséptima edición anual de los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente incluyen, Sales Partnerships, Inc., Support Service Group, and ValueSelling Associates, Inc.

Contacto:

Nina Moore

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com