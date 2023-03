Pemenang Diumumkan dalam Stevie® Awards Tahunan ke-17 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pemenang dalam Stevie® Awards tahunan ke-17 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan, yang diakui sebagai penghargaan layanan pelanggan dan penghargaan penjualan terbaik dunia, diumumkan pada Jumat malam dalam upacara penghargaan di Las Vegas, Nevada, AS, yang dihadiri lebih dari 400 eksekutif dari seluruh dunia.



Daftar lengkap Para Pemenang Stevie berdasarkan kategori dapat dilihat di http://www.StevieAwards.com/Sales.

DP DHL, yang meraih 46 Emas, Perak, dan Perunggu Stevie Awards, merupakan organisasi paling diakui tahun ini sehingga berhak membawa pulang trofi top Grand Stevie Award. Ini merupakan tahun ke-11 berturut-turut perusahaan pengiriman paket dan pengelolaan rantai pasokan multinasional, yang berkantor pusat di Bonn, Jerman meraih Grand Stevie dalam program ini, dan tahun kesembilan dari tahun ke-11 perusahaan ini menempati peringkat pertama dalam daftar organisasi yang paling diakui.

Pemenang Grand Stevie Award lainnya, dalam urutan menurun, termasuk IBM, Sales Partnerships, Support Services Group, ValueSelling Associates, UPMC Health Plan, PowerSchool Group, GoHealth, TalkDesk, dan Michael Kors.

Lebih dari 2.300 nominasi dari organisasi dengan berbagai skala dan hampir dari setiap industri dinilai dalam kompetisi tahun in. Finalis ditentukan berdasarkan skor rata-rata dari lebih 170 profesional di seluruh dunia dalam tujuh komite penilai khusus. Sejumlah kandidat dipertimbangkan di lebih dari 60 kategori untuk pencapaian layanan pelanggan dan pusat kontak, termasuk Pusat Kontak Terbaik Tahun Ini, Penghargaan untuk Inovasi dalam Layanan Pelanggan, dan Departemen Layanan Pelanggan Terbaik Tahun ini; 60 kategori untuk pencapaian pengembangan penjualan dan bisnis, mulai dari Eksekutif Penjualan Senior Terbaik Tahun ini hingga Pelatihan Penjualan atau Eksekutif Pengembangan Bisnis Terbaik Tahun Ini hingga Departemen Penjualan Terbaik Tahun Ini; dan beberapa kategori untuk mengakui antara lain produk dan layanan serta penyedia solusi baru.

Sales Partnerships, Inc. meraih 12 Emas, terbanyak dalam kompetisi ini. Pemenang lainnya yang meraih satu Emas Stevie Awards atau lebih termasuk: Alight Solutions, Blackhawk Network, ClearSource BPO, DP DHL, EFG Companies, Genpact, GoHealth, IBM, ICW Group, Janek Performance Group, JK Moving, LivePerson, MetTel, Michael Kors, MONAT Global Corp, Optima Tax Relief, LLC, Optum, Paradigm Marketing and Design, PREMIER Bankcard, Rapid Phone Center, Sales Partnerships, Inc., SAP, SoftPro, Splunk, Tata Consultancy Services, TELUS Smart Security & Automation, TIM Brasil, TransPerfect, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., UPMC Health Plan, Perceptyx, Veeam, dan WNS (Holdings) Limited.

Pemenang dalam satu kategori khusus, Etika Kemitraan Penjualan dalam Penghargaan Penjualan, juga diumumkan pada hari Jumat. Penghargaan ini mengakui organisasi atas praktik dan pencapaian terbaik dalam menunjukkan standar etika tertinggi dalam industri penjualan. Pemenang Emas Stevie dalam kategori ini adalah Greater Prairie Business Consulting. Pemenang Perak adalah Belkins, dan Pemenang Perunggu adalah Cal Dental USA dan Integrity Solutions.

Pengumuman pemenang disiarkan secara langsung melalui Livestream dan dapat ditonton secara online.

Nominasi untuk Stevie Awards edisi 2024 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan akan diterima mulai bulan Juli ini. Informasi tentang pendaftaran dapat dilihat di http://www.StevieAwards.com/Sales.

Penghargaan ini diberikan oleh Stevie Awards, yang menyelenggarakan delapan penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk International Business Awards® dan American Business Awards® yang bergengsi.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Stevie Awards untuk Asia Pasifik, Stevie Awards untuk Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Timur Tengah & Afrika Utara, Stevie Awards untuk Para Perempuan dalam Bisnis, Stevie Awards untuk Perusahaan Terbaik, dan Stevie Awards untuk Penjualan & Layanan Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari Stevie Awards selengkapnya di www.StevieAwards.com.

Sponsor Stevie Awards tahunan ke-17 untuk Penjualan & Layanan Pelanggan termasuk Sales Partnerships, Inc., Support Service Group, dan ValueSelling Associates, Inc.

Kontak:

Nina Moore

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com