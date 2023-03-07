第 17 屆年度 Stevie® 銷售與客戶服務獎獲獎名單公佈

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維珍尼亞州費爾法克斯, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 17 屆年度 Stevie® 銷售與客戶服務獎的獲獎者於週五晚上在頒獎典禮上揭曉，該獎項被公認為世界頂級客戶服務獎和銷售獎在美國內華達州拉斯維加斯舉行，來自世界各地的 400 多位高管出席了頒獎典禮。



完整的 Stevie 獲獎者名單（按類別區分）可在 http://www.StevieAwards.com/Sales 獲取。

DP DHL 獲得了 46 項 Stevie 金、銀、銅獎，是今年獲得榮譽最多的組織，贏得了象徵最高榮譽的 Stevie 最高殊榮獎獎杯。這是這家總部位於德國波恩的跨國包裹遞送和供應鏈管理公司連續第 11 年在該項目中獲得 Grand Stevie 大獎，也是該公司在這 11 年中位居獲得榮譽最多的組織榜單首位的第 9 年。

其他 Stevie 最高殊榮獎獲得者（按降序排列）包括 IBM、Sales Partnerships、Support Services Group、ValueSelling Associates、UPMC Health Plan、PowerSchool Group、GoHealth、TalkDesk 和 Michael Kors。

今年的競賽評估了來自各種規模和幾乎每個行業的組織的 2,300 多項提名。決賽入圍者由全球 7 個專業評審委員會的 170 多位專業人士的平均分數決定。參賽作品分為 60 多個客戶服務和聯絡中心成就類別，包括年度聯絡中心、客戶服務創新獎和年度客戶服務部門；60 個銷售和業務發展成就類別，從年度高級銷售主管到銷售培訓或年度業務發展主管到年度銷售部門；以及用以表彰新產品和服務以及解決方案提供商的類別等。

Sales Partnerships, Inc. 贏得了 12 項金獎，是競賽中獲得金獎最多的公司。獲得兩項或多項 Stevie 金獎的其他獲獎者包括：Alight Solutions、Blackhawk Network、ClearSource BPO、DP DHL、EFG Companies、Genpact、GoHealth、IBM、ICW Group、Janek Performance Group、JK Moving、LivePerson、MetTel、Michael Kors、MONAT Global Corp、Optima Tax Relief、LLC、Optum、Paradigm Marketing and Design、PREMIER Bankcard、Rapid Phone Center、Sales Partnerships, Inc.、SAP、SoftPro、Splunk、Tata Consultancy Services、TELUS Smart Security & Automation、TIM Brasil、TransPerfect、Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.、UPMC Health Plan、Perceptyx、Veeam 和 WNS (Holdings) Limited。

週五還宣佈了一個特殊類別的獲獎者，即銷售夥伴關係銷售道德獎。該獎項旨在表彰在銷售行業最高道德標準方面展示最佳實踐和成就的組織。此類別的 Stevie 金獎得主是 Greater Prairie Business Consulting 公司。銀獎得主是 Belkins，Stevie 銅獎得主是 Cal Dental USA 和 Integrity Solutions 公司。

頒獎活動透過 Livestream 進行現場直播，可線上觀看。

將於今年 7 月開始接受 2024 年 Stevie 銷售與客戶服務獎的提名。 可在 http://www.StevieAwards.com/Sales 索取參賽指南。

這些獎項由 Stevie 獎頒發，該獎項匯聚了八個世界領先的商業頒獎典禮，包括著名的國際商業獎®和美國商業獎®。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎分為八個項目：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、中東和北非 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎、 Stevie 傑出僱主獎和 Stevie 銷售與客戶服務獎。Stevie 獎競賽每年收到來自 70 多個國家/地區的組織的 12,000 多項提名。Stevie 獎表彰各種類型和規模的組織及其背後的人在全球各地工作場所的傑出表現。慾瞭解更多關於 Stevie 獎的資訊，請造訪 www.StevieAwards.com。

第 17 屆年度 Stevie 銷售與客戶服務獎的贊助商包括 Sales Partnerships, Inc.、Support Service Group 和 ValueSelling Associates, Inc.。

聯絡人：

Nina Moore

(703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com