TELUS élargit son programme Santé pour l’avenir pour aider les femmes qui ont besoin de services en santé mentale

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour s’attaquer à la crise grandissante dans le domaine de la santé mentale, qui touche 60 pour cent des femmes au Canada, TELUS a annoncé aujourd’hui l’élargissement de son programme Santé pour l’avenirMC afin de fournir un accès gratuit aux services de consultation Mes soins TELUS Santé aux femmes ayant besoin d’un soutien en santé mentale, ce partout au Canada. Mes Soins TELUS Santé offre un accès commode et direct à des services de consultation fournis par des professionnels de la santé mentale agréés attentionnés résidant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.



Grâce à un partenariat conclu avec trois organismes de bienfaisance œuvrant pour les femmes (Dress for Success Vancouver, Mamas for Mamas et YWCA Metro Vancouver), TELUS offrira plus de 1 000 séances de consultation gratuites par an aux femmes résidant en C.-B., en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario.

« La pandémie a miné le moral des mères, de proches aidants, des femmes et des personnes d’identités de genre diverses, note Jill Schnarr, chef de l’innovation sociale et des communications, TELUS. En tant qu’entreprise technologique de calibre mondial et chef de file mondial en soins de santé, nous mettons notre technologie, notre expertise et notre compassion à la disposition de plus de femmes par l’intermédiaire notre programme Santé pour l’avenir de TELUS. L’élargissement de ce programme vise à éliminer les barrières que doivent franchir les personnes d’identités de genre diverses et les femmes marginalisées lorsqu’elles accèdent à des services en santé mentale, et à changer radicalement la vie de ces personnes. »

Grâce à l’application facile à utiliser Mes Soins TELUS Santé, l’élargissement du programme couvre les coûts liés à l’amélioration de l'accès aux services en santé mentale et au soutien en faveur du mieux-être des femmes marginalisées, en éliminant les préjugés et les frais souvent encourus lorsqu’on accède à des soins de santé paramédicaux préventifs. Les séances individuelles privées sont offertes virtuellement au moyen d’une application de téléphone intelligent, qui est disponible gratuitement dans la boutique App Store d’Apple ou dans la boutique Google Play .

« Pendant plus d’une décennie, TELUS Santé s’est employée à révolutionner la prestation de soins de santé et à améliorer l’accès aux soins pour le grand public à l’échelle mondiale afin de résoudre une partie des problèmes les plus pressants, soutient Juggy Sihota, chef du Bureau de la croissance, TELUS Santé. L’élargissement de notre programme Santé pour l’avenir, en vue d’y inclure des séances de consultation avec nos grands professionnels de la santé mentale Mes Soins TELUS Santé, appuie cette mission et comble un vide, en veillant à ce que le soutien en santé mentale si précieux soit plus facile d’accès pour les femmes en situation d’itinérance et les personnes d’identités de genre diverses au sein des collectivités partout au Canada ».

À la lecture du rapport de la Fondation canadienne des femmes qui a récemment mis en lumière une différence de 45 pour cent dans les taux de niveaux de dépression élevés entre les mères et la population générale, on comprend mieux pourquoi l’élargissement du programme ajoutera un service essentiel pour les femmes et les mères dans le besoin.

Citations des partenaires et des clients :

« L’accès à des services de consultation est souvent entravé par des obstacles tels que les coûts, les contraintes de temps, l’accessibilité et les préjugés », indique Erin Seeley, chef de la direction du YWCA Metro Vancouver. « Santé pour l’avenir de TELUS permet d’éliminer bon nombre de ces obstacles en offrant aux participants au programme du YWCA Metro Vancouver des services de consultation en ligne gratuits. Nous sommes heureux de collaborer une fois encore avec TELUS pour mener à bien cette initiative communautaire importante ».





« Le service de consultation de TELUS Santé m’a aidé à passer outre le sentiment d’être dépassée lorsqu’il est question de prendre soin de moi et de prendre des petites mesures concrètes pour gérer les diverses difficultés de ma vie, précise Cinzia, une cliente de Dress for Success Vancouver. J’ai été en mesure d’ouvrir mon esprit et mon cœur aux opportunités et aux nouveaux modes de vie. Le programme m’a permis de surmonter les vagues de défis et de créer la vie que j’affectionne maintenant ».



Comme cela a été annoncé l’année passée, Santé pour l’avenir aide également les aînés à faible revenu par l’intermédiaire d’un service Compagnon Santé connectéeMC financé, à partir de 5 $ par mois. Proposé aux clients du Programme Internet pour l’avenir destiné aux aînés et du Programme Mobilité pour l’avenir destiné aux aînés de TELUS, ce service offre l’accès à un soutien d’urgence en tout temps sur simple pression d’un bouton et procure une plus grande tranquillité d’esprit en soutenant les personnes désireuses de vieillir de façon autonome et avec dignité.

Le programme Santé pour l’avenir de TELUS fait partie du portefeuille de programmes Connectés pour l’avenir , qui donne accès à la technologie de pointe de TELUS à des personnes dans le besoin partout au Canada. Depuis 2014, le programme Santé pour l’avenir de TELUS et ses cliniques mobiles, à l’œuvre dans 23 collectivités au Canada, ont effectué presque 150 000 consultations partout au Canada.

Pour en savoir plus sur la façon dont nous améliorons les soins de santé pour tous, visitez le site telus.com/healthforgood .

À propos de Santé pour l’avenir de TELUS

Depuis 2014, le programme Santé pour l’avenir de TELUS permet aux personnes mal desservies d’accéder aux soins médicaux et de santé mentale dont elles ont besoin en utilisant la puissance de la technologie. Grâce à la technologie des dossiers médicaux électronique de TELUS et la compassion, nos cliniques mobiles de TELUS Santé offrent des soins médicaux primaires essentiels aux personnes en situation d’itinérance et ont effectué plus de 150 000 consultations depuis la création du programme. Le programme appuie également les femmes marginalisées en leur donnant accès à des séances de consultation gratuites grâce à Mes Soins TELUS Santé, et il aide les ainés à faible revenu à préserver leur autonomie et leur tranquillité d’esprit grâce à l’accès financé au Compagnon Santé connectée de TELUS.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D’année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d’intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu’à l’épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d’autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.



Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).