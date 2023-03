Ændring i RTX’s bestyrelse

English Danish

Nørresundby, den 7. marts 2023

Bestyrelsesmedlem Katja Millard har meddelt bestyrelsen i RTX A/S, at på grund af en mulig interessekonflikt ser hun sig nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

Bestyrelsesformand Peter Thostrup udtaler: “Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Katja Millard, der har kunnet bidrage med relevant brancheindsigt – både kommercielt og teknologisk. Vi har naturligvis fuld forståelse for beslutningen her og nu, men skulle betingelserne for denne ændre sig, så vi gerne at samarbejdet fortsatte. Vi vil gerne sige Katja Millard tak for indsatsen i bestyrelsesarbejdet og ønsker hende held og lykke fremover”.

Ifølge selskabets vedtægter skal bestyrelsen i RTX A/S bestå af fire til seks generalforsamlingsvalgte medlemmer. Efter Katja Millards udtræden består bestyrelsen i RTX A/S af fem generalforsam-lingsvalgte medlemmer.





