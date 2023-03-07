BVS 截止日期通知：值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Bioventus Inc. 投資者在 BVS 證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 13 日前聘請律師

紐約, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒：(i) 根據及／或可追溯到因該公司 2021 年 2 月 11 日首次公開招股（簡稱「IPO」或「招股」）而發行的招股文件；及／或 (ii) 於 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 11 月 21 日期間（包括起止兩日，以下稱為「集體訴訟期」）購買 Bioventus Inc. (NASDAQ: BVS) 股票之人士注意 2023 年 3 月 13 日 這一重要的首席原告截止日期。



影響：若您在集體訴訟期內曾購買 Bioventus 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 3 月 13 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功記錄的合格律師顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 為全球各地投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期內，招股文件和被告陳述存在虛假及／或誤導性及／或未披露如下事項：(1) Bioventus 存在嚴重的流動資金問題；(2) 該公司的回佣做法不可持續；(3) 因此，被告誇大了該公司的業務和財務前景；(4) Bioventus 在披露控制和程序以及關於即時確認季度回佣的內部控制方面存在缺陷；(5) 所有上述情況加劇了該公司被迫確認重大非現金減值支出，無法即時提交一份或多份財務報告，不得不修改一份或多份其財務報表，無法在到期時履行財務義務的風險；(6) 因此，招股文件存在重大虛假及／或誤導性，且未能陳述應在此處陳述的訊息。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Bioventus 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10065 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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