Selskabsmeddelelse nr. 49/2023 Odense, 7. marts 2023

Meddelelsen indeholder intern viden om behov for yderligere kapitalisering

Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2023

Scape Technologies A/S (”Scape Technologies” eller ”Selskabet”) har behov for yderligere tilførsel af kapital til brug for den fortsatte drift og eksekvering af Selskabets vækst- og udviklingsstrategi. Selskabet indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling med henblik på udvidelse af eksisterende bemyndigelser til selskabets bestyrelse til i perioden indtil den 22. marts 2028 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange.

Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, stilles der forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægterne fornyes, således at bestyrelsen i perioden frem til 22. marts 2028 kan gennemføre kapitalforhøjelser med op til nominelt DKK 15.000.000.

Selskabet har modtaget tilsagn fra hovedaktionæren Shenzhen Scape Technologies Co., Ltd., Shenzhen, Kina (”Scape China”) om tilførsel af op til DKK 8.000.000 i en rettet emission gennem udstedelse af nye aktier under markedskurs mod kontant indbetaling.

Selskabet vil afsøge muligheden hos andre eksisterende og nye investorer for at opnå tilsagn om tilførsel af yderligere op til DKK 7.000.000 på samme vilkår for at sikre selskabet ny kapital på i alt DKK 8–15 millioner.

Kapitalforhøjelsen forventes gennemført inden udgangen af august måned 2023.

Selskabets hovedaktionær Scape China, har afgivet tilsagn om i nødvendigt omfang at yde lån til Selskabet frem til kapitalforhøjelsen er gennemført.

Baggrund for udvidelse af eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelser

Som tidligere meddelt har Selskabets ledelse under Covid-19 krisen, der havde stor negativ effekt på bilindustrien, tilpasset Selskabets produkt- og markedsstrategi således, at Selskabet fremover sikrer sig adgang til flere markeder.

I den forbindelse har Selskabet i andet halvår 2022 investeret kraftigt i flere udviklingsressourcer og ønsker at opretholde og om nødvendigt styrke den nuværende kapacitet af udviklingsressourcer, således at Selskabet kan komme hurtigere til markedet med nye løsninger.

Fokusområder for Selskabets vækstorienterede produktudvikling, der bl.a. skal generere nye forretnings-områder og indsalg til nye industrier er primært følgende:

SCAPE Bin-Picker

Scape Technologies’ pipeline af potentielle bin-picking projekter vokser fortsat via Selskabets salgs- og implementeringspartnere og med den fortsatte produktudvikling, vil Selskabet være i stand til både at styrke positioneringen samt optimere ressourcerne, således der kan dedikeres flere ressourcer til andre nye forretningsområder både inden for udvikling og salg.

SCAPE Package-Picker

Etablering af et nyt globalt markedsområde indenfor den hastigt voksende internethandel ved introduktion af løsninger til distributionscentre. Selskabets første produktlancering på dette område, SCAPE Package-Picker, har resulteret i en ny pipeline af potentielle projekter indenfor distribution af pakker i Europa og Kina.

SCAPE 3D Vision Guidance Platform

Scape Technologies dybe erfaring med 3D vision i forbindelse med robotløsninger har givet basis for en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE platform til udvikling af en række applikationer til det brede og hastigt voksende marked for robotautomation ved hjælp af 3D vision.

Udviklingen af denne nye løsning til markedet er i gang og vil dels gøre Selskabets egenudvikling af nye produkter enklere og mere effektiv, herunder ved brug af AI, og dels som næste skridt kunne tilbydes til slutkunder og systemintegratorer, der selv ønsker at udvikle et udvalg af løsninger på SCAPE platformen.



Behovet for kapitaludvidelsen ligger således i tråd med tidligere udmeldte planer om fortsat eksekvering af Selskabets vækst- og internationaliseringsstrategi med behov for øgede investeringer i forskning, produkt-udvikling og udvikling af distributionskanaler samt udbygning af produktporteføljen.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en specialiseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre. Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

