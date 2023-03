Canada’s Got Talent dévoile les numéros à couper le souffle présentés cette saison – première le 21 mars sur Citytv

English French

TORONTO, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est bientôt l’heure d’allumer les projecteurs! Alors que la scène est presque prête pour le grand soir, Citytv dévoile les artistes qui présenteront des numéros à couper le souffle lors de la deuxième saison de Canada’s Got Talent, dont la première aura lieu le mardi 21 mars à 20 h (HE/HP) partout où Citytv est disponible. Ayant rejoint plus de 7,6 millions de Canadiennes et Canadiens au cours de sa première saison, la très attendue compétition met en vedette 82 talents qui foulent la scène devant les juges de #CGT – Howie Mandel, Lilly Singh, Trish Stratus et Kardinal Offishall – pour remporter le premier prix.

La personne qui sera couronnée lors de la finale de #CGT gagnera 150 000 $ et l’occasion de travailler avec un planificateur financier ou une planificatrice financière, gracieuseté de la CIBC, pour l’aider à réaliser ses ambitions. À cela s’ajoute la chance de participer à America’s Got Talent Presents: SUPERSTARS Live au Luxor Hotel and Casino de Las Vegas. Depuis avoir été sacrée championne de la première saison de #CGT, Jeanick Fournier a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets en lançant son premier album éponyme distribué par une grande maison de disques, en plus de se produire sur scène à Las Vegas lors du spectacle America’s Got Talent Presents: SUPERSTARS Live et de participer à une compétition de calibre mondial à l’émission America’s Got Talent: All-Stars.

Durant la deuxième saison, #CGT en remet en proposant du chant, de la danse, de la magie, des sports extrêmes, des prestations défiant la mort, plusieurs habiletés uniques et une pléthore d’artistes qui poursuivent leurs rêves à l’étranger, mais qui remontent maintenant sur la scène canadienne. Canada’s Got Talent se termine par une finale de deux heures le mardi 16 mai à 20 h (HE/HP) en direct de la toute nouvelle scène OLG du Fallsview Casino de Niagara Falls.

La liste des concurrents et concurrentes pour la deuxième saison de Canada’s Got Talent se trouve ci-dessous. Cliquez ici pour en savoir plus sur chaque participante et participant.

ALBERTA

ATSUSHI ONO – magie, Calgary

BEATRICE LOVE – chant/musique, Edmonton

COOL GIRAFFES – danse, Edmonton

EVANGEL OMARI BESONG – chant/musique, Edmonton

KALSEY KULYK – chant/musique, Beaumont

KNIGHT1 – chant/musique, Calgary

REESE NELSON – sport extrême, Calgary

THE BEARHEAD SISTERS – ensemble vocal, Edmonton

COLOMBIE-BRITANNIQUE

A3 RYDERZ – danse, Vancouver

CURRAN DOBBS – humour, Victoria

DJC – danse, Vancouver

EMMA GARRIOTT – chant/musique, Port McNeill

JACK THOMAS – chant/musique, Burnaby

KAREN FLAMENCO – danse, Vancouver

MR. CUDDLES, THE EVIL OCTOPUS – numéro de ventriloque, Gibsons

RAYMOND SALGADO – chant/musique, Île de Vancouver

SIMA SAXENA – chant/musique, Victoria

SYD BOSEL – humour, Comox

WIL STELFOX – magie, Vancouver

XTREME SOUL STYLE – danse, Vancouver

MANITOBA

CHRISTOPHER MAGAS – chant/musique, East St. Paul

DEAN GUNNARSON – cascades, Onanole

L.I.V.E. – danse, Winnipeg

MARQUIS – danse, Winnipeg

TARA MEYER – numéro de cirque, Winnipeg

NOUVEAU-BRUNSWICK

ANICA – chant/musique, Grand Barachois

DAVID NT ANNAN – danse, Fredericton

NOUVELLE-ÉCOSSE

EVAN TURNBULL – chant, Glace Bay

ONTARIO

ABEBE ERIGETE – numéro de cirque, Toronto

AMIR BRANDON – chant/musique, Toronto

ASD BAND – ensemble vocal, Toronto

ASHLEY VELDBOOM – danse, Orillia

CAPTAIN FINN & THE SALTY SEA DOGS – ensemble vocal, London

CHRISTIAN MASCIA – magie, Stoney Creek

CYDNEE ABBOTT – danse, Oakville

DARCY MITCHINSON – chant/musique, Hamilton

DAVID GREEN – humour, Niagara Falls

FLEXY-T – numéro de cirque, Ajax

JAMES ALCOCK – chant/musique, Mississauga

JASON & BRONWYN IRWIN – numéro équestre, Southampton

JIM CAMERON – chant/musique, Waterloo

JOZE PIRANIAN – humour, Toronto

JULIA & MOSES – danse, Toronto

KATHERINE LYNN-ROSE – chant/musique, Burlington

KENTON & LISE – ensemble vocal, Toronto

KEVIN FAST – Stunt, Cobourg

KONAH RAYNES – chant/musique, Ottawa

MAYA GAMZU – chant/musique, Richmond Hill

MCELMAN & THE MAESTRO – ensemble vocal, Toronto

MEAVE – chant/musique, Niagara Falls

MVP DANCE – danse, Toronto

NIKO SOFIANOS – variétés, Vaughan

OLGA & VIOLET: MOMMY & ME – numéro de cirque, Toronto

POLLY MOONSHINE – chant/musique, London

RICHARD FORGET – magie, Whitby

SOULS OF STEEL – chant/musique, Toronto

TAP DANCE CANADA – danse, Ontario

TASOS NIKOPOULOS – spectacle de ventriloque, Hamilton

THE CHEERFORCE GOLDEN GIRLS – danse, Oakville

THE DREAMBOATS – ensemble vocal, Mississauga

THE SIGMAZ – danse, Scarborough

THE TREVOR SHOW – ensemble vocal, Toronto

VAL & GANNA – danse Toronto

VOICES ROCK PRIME – ensemble vocal, Mississauga

XPECTACULO – numéro de cirque, Scarborough

XPOGO STUNT TEAM – sports extrêmes, Orillia

YOUNG MOMMY – chant/musique, Toronto

QUÉBEC

ALEXANDRA CÔTÉ – numéro canin, Thetford Mines

CHARLES PHILIPPE LAURIN – variétés, Montréal

CIRQUE KALABANTÉ – numéro de cirque, Montréal

CONVERSION – danse, Trois-Rivières

GBA – numéro de cirque, Montréal

GENEVIÈVE CÔTÉ – humour, variétés, Laval

JP PARENT – magie, Montréal

PAOLA TROILO – chant/musique, Laval

REMI ORSET – numéro de cirque, Québec

T.ACOS X T.EENAGERS – danse, Granby

THE CAST – danse, Lévis

TRA MONY TRINH – numéro de cirque, Montréal

TYLER BRIAN – chant/musique, Grenville-sur-la-Rouge

TERRITOIRE DU YUKON

MAGIC BEN – magie, Whitehorse

Canada’s Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

