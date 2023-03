McPhy Energy : Résultats annuels 2022

Communiqué de presse

Résultats annuels 2022 de McPhy

Accélération des investissements et position de trésorerie solide

Chiffre d’affaires annuel de 16,1 M€, porté par une forte croissance de +37% au second semestre

Augmentation du carnet de commandes (backlog 1 ) à 30,6 M€, soit une croissance de

+51% générée par des prises de commandes fermes soutenues en 2022

) à 30,6 M€, soit une croissance de +51% générée par des prises de commandes fermes soutenues en 2022 EBITDA de -36,8 M€ dans la fourchette anticipée

Résultat net de -38,2 M€, bénéficiant d’un résultat financier positif

Trésorerie de 135,5 M€ au 31 décembre 2022, permettant le financement de la croissance

Grenoble, le 7 mars 2023 - 17h45 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2022, clos au 31 décembre, approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la Société2.

Compte de résultat simplifié3

(en millions d’euros) 2022 2021 Variation Chiffre d’affaires 16,1 13,1 +22% Autres produits 1,9 1,5 +27% Produits des activités courantes 17,9 14,6 +23% Achats consommés (15,9) (10,5) +51% Charges de personnel (17,7) (11,6) +52% Charges externes (21,1) (8,0) +169% EBITDA (36,8) (15,5) Dotations aux amortissements et provisions (1,6) (8,0) -81% Résultat Opérationnel (38,4) (23,5) Résultat financier 0,4 (0,1) n.s. Charge d‘impôt (0,1) (0,0) n.s. Résultat Net (38,2) (23,6)

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « En 2022, McPhy a franchi plusieurs jalons clés pour son passage à l’échelle industrielle dans un contexte de marché montrant les premiers signes d’accélération. En effet, les projets de grande taille se sont concrétisés et se développeront très certainement dans les prochaines années pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés par le gouvernement français et les institutions européennes. Pour répondre à cet enjeu, nous avons fortement augmenté les capacités de production de nos deux lignes de produits. Les électrolyseurs de petites et moyennes capacités dans l’usine de San Miniato, aujourd’hui automatisée pour produire en série. Ceux de grande capacité à travers le démarrage de la construction de notre Gigafactory à Belfort. Pour les stations de recharge, nous sommes désormais implantés à Grenoble dans une nouvelle usine qui nous permettra, à terme, de produire 150 stations de distribution d'hydrogène par an. Ce site regroupe l’ensemble des équipes et devient le siège social de la société. Sur le plan commercial, McPhy a enregistré en fin d’année un 1er contrat d’envergure dans l’industrie avec un des plus grands sidérurgistes mondiaux. Ce projet confirme le formidable potentiel de l’hydrogène bas-carbone dans les applications manufacturières. Nous avons à présent deux défis à relever : accélérer la conquête commerciale et poursuivre l’industrialisation de la production en série d’équipements de grande capacité fiables et compétitifs. Pour ce faire, notre feuille de route repose sur deux priorités, la poursuite de notre phase d’industrialisation et le développement de nos avancées technologiques. Pour cela, nous pouvons compter sur l’accélération de la croissance du marché, une solide assise financière et le soutien de nos partenaires. Ces éléments sont autant d’atouts pour atteindre l’ambition de McPhy de jouer un rôle de 1er plan dans le futur de l’hydrogène bas-carbone. »

Retour à une progression soutenue des ventes en 2022 et forte hausse des commandes

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 ressort en croissance de +22% par rapport à 2021, à 16,1 M€. Retraité de la reprise de deux stations d’ancienne génération vendues au cours d’exercices antérieurs (dont le montant est venu en déduction du chiffre d’affaires du 1er semestre), le chiffre d’affaires serait de 18,3 M€ comparé à 13,1 M€ en 2021, soit une croissance de +39%. Ce retour de la croissance est principalement lié à l’exécution des premières commandes dans le cadre des grands contrats signés au cours des exercices précédents. Le chiffre d’affaires se répartit entre la fourniture d’électrolyseurs de grande capacité McLyzer et de la gamme Piel (68%) et la fourniture de stations (32%).

En outre, McPhy a enregistré une forte croissance de +53% des prises de commandes fermes qui s’établissent à 29,4 M€, portant ainsi le carnet de commandes à 30,6 M€ au 31 décembre 2022, en progression de +51% comparé au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2022, McPhy affichait un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d’exécution représentant en cumulé 45 MW pour la fourniture d’électrolyseurs et 40 stations.

Le Groupe a par ailleurs été identifié comme partenaire privilégié et/ou sélectionné en tant que fournisseur pour une capacité totale de 148 MW et 56 stations, portant son portefeuille d’opportunités à 193 MW pour la fourniture d’électrolyseurs et 96 pour la fourniture de stations.

Résultat d’exploitation reflétant les investissements de croissance

Au cours de l’exercice 2022, afin de soutenir la croissance attendue de son activité, le Groupe a poursuivi sa stratégie de développement. Elle se traduit par une hausse des charges courantes liée :

à la structuration des équipes et à la politique active de recrutements ;

aux dépenses d’innovation et de R&D en rapport avec l’amélioration des produits actuels et le développement de ses nouvelles gammes d’électrolyseurs et de stations ;

au renforcement de ses ressources d’ingénierie pour la réalisation des projets clients.

Dans ce contexte, les charges de personnel ont progressé d’environ 6 M€ au cours de l’année 2022, conséquence du recrutement de 85 nouveaux salariés, et s’établissent à 17,7 M€. Les autres charges externes représentent 21,1 M€, en nette augmentation du fait de l’engagement du Groupe dans sa structuration et son développement en matière industrielle, d’ingénierie et de R&D (prestations de sous-traitance, frais de prospection, expertise technique).

L’EBITDA, qui inclut pour un montant de 1,6 M€ la quote-part de la subvention PIIEC4 au titre des dépenses éligibles sur la période, ressort à -36,8 M€ et se situe dans la fourchette donnée à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires annuel.

Le Résultat Opérationnel atteint -38,4 M€, sans différence marquée avec l’EBITDA contrairement à l’exercice précédent. Ceci s’explique par les variations de provisions liées à l’incident survenu sur le site d’Energiedienst en 2021, incluant une reprise avec utilisation de 2,6 M€ en 2022 (la dotation s’élevait à 4,5 M€ l’exercice précédent) : retraitées de ces éléments, les dotations nettes sont comparables d’une année sur l’autre.

Compte tenu d’un résultat financier positif, le Résultat Net s’établit à -38,2 M€, comparé à -23,6 M€ en 2021.

Position de trésorerie solide au 31 décembre 2022

La consommation nette de trésorerie s’est élevée à -41,7 M€ au cours de l’exercice 2022, incluant :

les flux de l’activité opérationnelle de -43,7 M€ (hors subvention d’exploitation PIIEC4), en raison de l’évolution de l’EBITDA et d’une variation de -7,8 M€ du besoin en fonds de roulement ;

ce besoin net en fonds de roulement s’expliquant par la croissance soutenue et l’augmentation des stocks, due à l’anticipation de l’approvisionnement de certains composants critiques ;

le versement initial au titre de l’aide publique PIIEC4 pour un montant de 26,9 M€, déduction faite de la quote-part de 1,6 M€ prise au compte de résultat ;

les investissements nécessaires au passage à l’échelle du Groupe d’un montant de -13,1 M€, dont

-7,7 M€ dédiés à la Gigafactory ;

-7,7 M€ dédiés à la Gigafactory ; l’investissement financier de -12,4 M€ dans les obligations convertibles Hype souscrites dans le cadre du partenariat stratégique conclu en décembre 2021.

Compte tenu de ces éléments, McPhy dispose d’une trésorerie de 135,5 M€ au 31 décembre 2022 comparé à 177,2 M€ au 31 décembre 2021.

Accélération de la mise à l’échelle industrielle avec le lancement du projet de Gigafactory

Dans le cadre de l’éligibilité de son projet de Gigafactory d’électrolyseurs au dispositif européen PIIEC4, la Société a conclu un contrat d’aide publique avec l’État français au travers de Bpifrance, d’un montant maximal de 114 millions d’euros. Fort de ces éléments, McPhy a pris sa décision finale d’investissement et perçu un premier versement de 28,5 millions d’euros de Bpifrance au cours du dernier trimestre 2022. Les travaux pour la mise en service de cette future usine à Belfort ont déjà commencé, avec un démarrage prévu à partir du 1er semestre 2024, suivi d’une montée en charge progressive dans le but d’atteindre une capacité annuelle de production de 1 GW. Le montant des investissements dédiés à la Gigafactory devrait se situer autour de 25 M€ sur l’exercice 2023.

En parallèle, McPhy a continué ses efforts de mise à l’échelle sur la partie électrolyseurs en portant sa capacité de production à 300 MW sur son site de San Miniato, afin de répondre à la demande du marché dans l’attente de la mise en service de la Gigafactory.

Pour la partie stations, McPhy a finalisé le regroupement de tous les métiers de cette ligne d’activité sur son nouveau site au cœur de Grenoble dans un bâtiment industriel existant de plus de 4 000 m2. Ce nouveau site aura une capacité de production de 150 unités par an.

Perspectives

Le niveau de son backlog et la poursuite de la montée en puissance du marché de l’hydrogène permettent à McPhy d’anticiper une nouvelle année de croissance soutenue en 2023.

Le rapport financier annuel sera mis à disposition, dans le cadre de son document d’enregistrement universel 2022, au plus tard le 30 avril 2023, sur le site de la Société (https://www.mcphy-finance.com).

Prochains évènements financiers :

Assemblée générale mixte des actionnaires, le 24 mai 2023

Publication des Résultats semestriels, le 27 juillet 2023, après clôture des marchés

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

ANNEXES

Tableau des flux de trésorerie

(en millions d'euros) 2022 2021 Résultat net de la période (38.2) (23.6) Capacité d'autofinancement (35.9) (15.8) Besoin en fonds de roulement (7.8) 4.5 Subventions d'exploitation reçues 26.9 - FLUX LIÉS A L'ACTIVITE OPÉRATIONNELLE (16.9) (11.3) FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENTS (23.0) (5.1) FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (1.6) (4.0) Variation de la trésorerie nette (41.7) (20.5) TRÉSORERIE A LA CLOTURE 135.5 177.2

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

Bilan

ACTIF (en millions d'euros) 2022 2021 Ecarts d'acquisition 2.5 2.5 Immobilisations incorporelles 7.6 3.7 Immobilisations corporelles 18.1 4.8 Autres actifs 12.9 0.5 ACTIF NON COURANT 41.1 11.5 Stocks 12.0 4.3 Clients et autres débiteurs 19.1 11.1 Actifs d'impôts exigibles 1.1 0.7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 135.5 177.2 ACTIF COURANT 167.7 193.2 TOTAL ACTIF 208.8 204.8 PASSIF (en millions d'euros) 2022 2021 Capital 3.4 3.4 Primes d'émission 191.6 201.9 Actions propres (0.9) (1.2) Résultats accumulés non distribués (59.2) (31.4) CAPITAUX PROPRES 134.9 172.6 Subventions d'investissement 2.5 - Provisions - part à plus d'un an 2.5 2.2 Emprunts et dettes financières - part à plus d'un an 4.5 3.5 Passifs d'impôts différés 0.7 0.6 PASSIF NON COURANT 10.2 6.4 Provisions - part à moins d'un an 5.7 6.5 Emprunts et dettes financières échus à moins d'un an 1.6 1.1 Fournisseurs et autres créditeurs 18.2 6.7 Autres passifs courants 38.2 11.5 PASSIF COURANT 63.7 25.8 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 208.8 204.8

Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.





1 Prises de commandes non encore enregistrées en chiffre d’affaires

2 Les comptes sociaux et consolidés du Groupe seront formellement arrêtés par le Conseil d’administration du 6 avril 2023

3 Les travaux d’audit sont en cours, les commissaires aux comptes prévoient d’émettre leurs rapports après l’arrêté des comptes

4 PIIEC (« Projet Important d’Intérêt Européen Commun ») ou IPCEI (« Important Project of Common European Interest ») est un système de financement qui permet de soutenir des projets jugés essentiels pour la compétitivité de l’Europe, autorisant les Etats membres à financer des initiatives au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne. Un PIIEC ou IPCEI Hydrogène a été lancé le 17 décembre 2020 et le projet de Gigafactory d’électrolyseurs du Groupe validée par la Commission européenne en juillet 2022.

