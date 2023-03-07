享譽全球的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Inspirato Incorporated 投資者在該所提起的證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 - ISPO

紐約, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 5 月 11 日至 2022 年 12 月 15 日（含上述兩日）期間（「集體訴訟期」）購買 Inspirato Incorporated (NASDAQ: ISPO) 證券之人士注意，由 Rosen 發起的證券集體訴訟的首席原告的重要截止日期為 2023 年 4 月 17 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Inspirato 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Inspirato 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 4 月 17 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格律師。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟，只是充當轉介客户的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都名列該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出重大虛假及／或誤導的陳述及／或未披露如下事項：(1) 該公司就截至 2022 年 3 月 31 日止及截至 2022 年 6 月 30 日止季度期間（統稱「非信賴期」）向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的非依賴期 10-Q 表格季度報告中的未經審計簡明合併財務報表不能再被信賴；(2) 該等季度報告不能再被信賴，是因為會計準則更新 (ASU) No. 2016-02，租賃（主題 842）(「ASC 842」) 在關於評估使用權資產和負債方面的錯誤應用，導致在每個非信賴期少報了使用權資產和總租賃負債約 9%，導致在每個非信賴期少報了總資產和總負債約 5%，並且由於物業相關及其他費用在第一季度少計和第二季度多計，導致第一及第二季度的收入成本分別少報了約 1% 和多報了約 5%。（同樣，先前發佈或提交的任何報告、新聞稿、盈利報告和投資者演示文稿或其他描述該公司涵蓋非信賴期的簡明合併未經審計的財務報表及其他相關財務資料的通信都不應再被依賴）；(3) 由於該公司沒有在規定的到期日前向美國證券交易委員會提交截至 2022 年 9 月 30 日止季度的 10-Q 表格季度報告（第三季度報告），因此該公司未遵守納斯達克上市規則第 5250(c)(1) 條（「規則」）中載明的繼續上市的定期申報規定；以及 (4) 因此，被告在所有相關時間的關於其業務、營運和前景的陳述均嚴重失實和具有誤導性及／或缺乏合理依據。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Inspirato 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10246 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 的律師在諸多獨立的、受人尊敬的資料來源中榜上有名且備受認可。Rosen Law Firm 已為投資者追回數億美元的資金。

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