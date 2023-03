DIOS acquiert le projet Lithium Nord à la Baie James

MONTRÉAL, 07 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration acquiert le projet Lithium Nord composé de 136 claims couvrant 7 142 km hectares de 12 à 20 km au nord de son projet Lithium33 à la Baie James Eeyou-Istchee, au fort potentiel en lithium au Québec.



Le projet Lithium Nord couvre des sections prospectives NE de 13km de long et NW de 6km de long comportant phases intrusives de granodiorite porphyritique avec poches /lentilles et 5-50% de dykes de pegmatites enrobant un cœur magnétique de granite à biotite (monzogranite). La propriété, dans la sous-province de LaGrande comprenant ceintures de roches vertes, se trouve hors de l’aire de l’ancienne mer de Tyrell. Elle renferme des anomalies de sédiments de lacs en lithium métal (27, 21.5, 14.6, 12.7 & 8 ppm Li) combinées à d’autres anomalies en éléments-critiques (30.5 & 13.9 ppm Rb; cesium plus de 2 ppm, jusqu’à 8 ppm ). Le projet est stratégiquement situé en amont d’un essaim significatif (30km de long) d’anomalies de sédiments de lacs: Li>8ppm, jusqu’à 100.6ppm, très élevé; Rb>10ppm; jusqu’à 72; Cs>2ppm, très élevé jusqu’à 8. Les claims sont aussi situés au voisinage d’un essaim de linéaments magnétiques NS & NE recoupant le patron général NO. Des travaux de terrain y sont prévus.

Il se situe aussi à 60km au NE du gisement James de lithium Bay/Cyr d’Allkem/Galaxy (ressources : 40.3Mt @1.40% Li2O) et à 50km au nord du dépôt Rose (ressources : 26.3Mt @ 0.87% Li2O & 138 ppm Ta2O5).

La signature géochimique du projet Lithium Nord est comparable à Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec valeurs plus élevées dans l’environnement secondaire. Le projet Pontax-Lithium fut découvert et foré par Dios/ Ressources Sirios sous la supervision d’Harold Desbiens Géo, V.P. de Dios & personne qualifiée selon 43-101.

Dios a 121 M d’actions émises; 5.2 M options @ $0.11; 9 M bons @ $0.20 exp. en sept.23. Dios a 1,190 claims couvrant 66,114 hectares à la Baie James.

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Présidente

Personne Qualifiée selon la norme 43-101

mjgirard@diosexplo.com

Website: www.diosexplo.com





