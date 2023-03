L'équipe de Novotech participera à la conférence BIO Europe pour faire part des avantages de l'expansion de ses opérations mondiales

French German

SINGAPOUR, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, la principale CRO en biotechnologie centrée sur la région Asie-Pacifique, sera présente lors de la conférence BIO Europe (du 20 au 22 mars 2023) pour rencontrer des biotechs en phase clinique et faire part des bénéfices de la récente expansion des opérations de Novotech en Europe.



Novotech a annoncé chez JPMorgan cette année qu'elle avait fait l'acquisition d'EastHORN, une CRO européenne ayant une expertise clinique, médicale et réglementaire dans plusieurs régions d'importance stratégique à travers le continent.

EastHORN, qui conserve sa marque, est désormais une société Novotech et intègre dans Novotech des systèmes et des processus afin que les clients puissent bénéficier de leur travail avec une CRO à l'échelle mondiale.

L'acquisition fait partie du programme d'expansion mondiale de Novotech. EastHORN a été établie en 2004 et compte plus de 250 employés.

Avec l'acquisition d'EastHORN, les clients biotechnologiques peuvent accéder à la suite unique et inégalée de services CRO de phase précoce à tardive de Novotech en Europe et aux États-Unis, avec un accent particulier mis sur la région Asie-Pacifique où la société s'est forgée la réputation de fournir des essais cliniques accélérés de haute qualité.

Le PDG de Novotech, le Dr John Moller, a déclaré :

« Cette acquisition est une décision stratégique visant à étendre davantage nos opérations de CRO et à fournir aux clients biotechnologiques une expertise locale dans toute l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe pour l'exécution de leurs programmes mondiaux de développement de médicaments.

Cela fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble et nous partageons une culture d'excellence clinique dans le développement de médicaments biotechnologiques.

Les clients peuvent désormais accéder à notre infrastructure européenne exceptionnelle, nos connaissances locales, nos relations avec les sites et diverses populations de patients. »

Novotech a des décennies d'expérience dans le développement de médicaments biotechnologiques, des relations établies avec des sites et des chercheurs, un accès à de vastes populations de patients et une approche de gestion des projets axée sur la résolution des problèmes, la propriété et la flexibilité. Grâce à un investissement constant dans la formation et la technologie de pointe, nous pouvons fournir une solution de CRO en biotechnologie à la fois complète et exceptionnelle.

Novotech a récemment reçu d'importants prix de CRO, notamment le prix Asia-Pacific Biotech CRO of the Year (CRO en biotechnologie d'Asie-Pacifique de l'année) de la part de Frost & Sullivan, elle a été classée parmi les 10 meilleures CRO du monde, a été finaliste dans les prestigieux Scrip Awards et vient de recevoir le Gene & Cell Therapy Excellence Award (Prix d'excellence en thérapie génique et cellulaire).

Dans la région Asie-Pacifique, Novotech a conclu plus de 50 accords de partenariat d'avant-garde avec de grandes institutions de recherche qui offrent des avantages exclusifs aux sponsors.

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Novotech est la principale CRO en biotechnologie centrée sur l'Asie-Pacifique avec des capacités d'exécution mondiales. Novotech est une CRO clinique équipée de laboratoires, d'installations de phase I, de services de consulting sur le développement de médicaments et d'une expertise réglementaire de la FDA. Elle a acquis de l'expérience dans plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de la Phase I à la Phase IV et des études de bioéquivalence. Novotech est positionnée pour servir les clients biotechnologiques qui mènent des essais cliniques en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. Novotech compte plus de 3 000 employés dans le monde et 33 bureaux à travers les États-Unis, l'Europe et la région Asie-Pacifique.