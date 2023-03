Aquablation-Therapie ist das erste chirurgische Robotersystem, das vom National Institute for Health Care Excellence ein MedTech Innovation Briefing (MIB) erhalten hat

French German Italian Spanish Dutch

REDWOOD CITY, Kalifornien, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT® BioRobotics Corporation gab heute bekannt, dass die Aquablation-Therapie im Vereinigten Königreich vom National Institute for Health Care Excellence (NICE) ein MedTech Innovation Briefing (MIB) für die benigne Prostatahyperplasie (BPH) erhalten hat. NICE hat anerkannt, dass die Aquablation-Therapie zur Entfernung von Prostatagewebe bei Männern mit BPH ebenso wirksam ist wie die transurethrale Resektion der Prostata (TURP). Ein Gremium klinischer Experten erklärte, dass die Technologie im Vergleich zur Standardbehandlung innovativ sei und zusätzliche Vorteile biete, wie z. B. die verbesserte Fähigkeit, die Sexualfunktion zu erhalten. Die klinischen Experten, die an der Überprüfung beteiligt waren, erklärten, dass die Technologie das Potenzial hat, TURP zu ersetzen, und eine echte Behandlungsalternative zur Holmium-Laser-Enukleation bei vergrößerter Prostata darstellen wird.



Die Aquablation-Therapie ist das erste und einzige robotergestützte chirurgische System, das ein MedTech Innovation Briefing (MIB) erhalten hat. MIBs sollen medizinischen Fachkräften bei der Entscheidungsfindung über die Einführung und Auswirkung neuer Technologien durch detaillierte technische, klinische und wirtschaftliche Bewertungen helfen. Die Auswahl neuer Technologien erfolgt auf Basis der hohen Nachfrage nach dem Thema, des Potenzials für nützliche klinische Ergebnisse und der Verfügbarkeit von Evidenz.

Neil Barber, einer der klinischen Experten des Briefings und ein beratender Arzt von PROCEPT BioRobotics, erklärte: „Wir behandeln Männer seit über sieben Jahren erfolgreich mit der Aquablation-Therapie und sind der Ansicht, dass sie bald zum Standard der BPH-Behandlung werden wird. Die Patienten wollen schließlich ihr Arbeits-, Freizeit- und Sexualleben zurückgewinnen, ohne eine langfristige Katheterisierung oder den Verlust der Sexualfunktion zu riskieren. Die Echtzeit-Bildführung von AquaBeam ermöglicht es den Chirurgen, die Anatomie eines Patienten in einer mehrdimensionalen Ansicht zu sehen und so einen vollständig maßgeschneiderten Behandlungsplan zu erstellen. Der Roboter führt den Behandlungsplan aus und steuert den Wasserstrahl schnell und präzise, was bei den Patienten zu einem gleichmäßigeren, vorhersehbareren und sichereren Ergebnis führt. Außerdem ist es viel einfacher, neue Urologen in der Aquablation-Therapie auszubilden, was für die Zukunft Gutes verheißt.“

„Das NICE MedTech Innovation Briefing untermauert den Wert, den die Aquablation-Therapie unserer Meinung nach für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt hat“, sagte Sham Shiblaq, Executive Vice President, Chief Commercial Officer von PROCEPT® BioRobotics. „Die solide klinische Evidenz zeigt, dass die Aquablation-Therapie im Vergleich zur transurethralen Resektion der Prostata, der derzeitigen chirurgischen Standardbehandlung, mehr Sicherheit und Dauerhaftigkeit bietet.“

Über PROCEPT BioRobotics Corporation

PROCEPT BioRobotics ist ein Unternehmen für chirurgische Robotik, das sich durch die Entwicklung innovativer Lösungen für die Urologie auf die Verbesserung der Patientenversorgung konzentriert. PROCEPT BioRobotics entwickelt, produziert und vertreibt das AquaBeam Robotic System, ein modernes, bildgesteuertes, chirurgisches Robotersystem für den Einsatz in der minimalinvasiven urologischen Chirurgie, das zunächst vorwiegend bei der Behandlung der gutartigen Prostatahyperplasie (BPH) zum Einsatz kommt. BPH ist die häufigste Prostataerkrankung und betrifft etwa 40 Millionen Männer in den USA. PROCEPT BioRobotics hat die Aquablation-Therapie entwickelt, um unabhängig von Größe und Form der Prostata oder der Erfahrung des Chirurgen wirksame, sichere und dauerhafte Ergebnisse für Männer zu erzielen, die aufgrund von BPH an Symptomen des unteren Harntrakts (LUTS) leiden. Das Unternehmen hat einen bedeutenden und wachsenden Bestand an klinischen Beweisen angehäuft, der neun klinische Studien und über 150 von Experten begutachtete Veröffentlichungen umfasst, die den Nutzen und die klinischen Vorteile der Aquablation-Therapie belegen.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Alle chirurgischen Behandlungen haben inhärente und mit der Behandlung verbundene Nebenwirkungen. Eine Liste der möglichen Nebenwirkungen finden Sie unter https://aquablation.com/safety-information/ .