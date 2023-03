La terapia de Aquablation (hidroablación) es el primer sistema robótico que recibe un informe de innovación de MedTech (MIB, por sus siglas en inglés) por parte del National Institute for Health Care Excellence del Reino Unido

French German Italian Spanish Dutch

REDWOOD CITY (California), March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT® BioRobotics Corporation ha anunciado hoy que la terapia de Aquablation (hidroablación) es el primer sistema robótico que recibe un informe de innovación de MedTech (MIB) por parte del National Institute for Health Care Excellence (NICE) para la hiperplasia benigna de próstata (HBP) en el Reino Unido. NICE ha reconocido que el tratamiento de Aquablation es tan efectivo como la ablación transuretral de la próstata (ATUP) para extraer el tejido prostático en hombres con HBP. Un comité de expertos clínicos ha manifestado que la tecnología es innovadora en comparación con los cuidados habituales actuales y ofrece otros beneficios añadidos, como un aumento de la capacidad de conservar la función sexual. Los expertos clínicos que han participado en la revisión han indicado que la tecnología ofrece la posibilidad de sustituir la ATUP y también supone una buena alternativa para la enucleación láser con holmio para próstatas de mayor tamaño.



La terapia de Aquablation es el primer y único sistema quirúrgico robótico que recibe un MIB. Los MBI se han diseñado para facilitar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios a la hora de adoptar y evaluar los efectos de nuevas tecnologías mediante una evaluación detallada de los aspectos técnicos, clínicos y económicos. La nueva tecnología se selecciona con base en la elevada demanda del tema en concreto, las posibilidades de obtener resultados clínicos útiles y si existen evidencias de sus resultados.

El Dr Enil Barber, uno de los expertos que han participado en la elaboración del informe y médico consultor de PROCEPT BioRobotics, ha indicado que «Hemos estado aplicando el tratamiento Aquablation con éxito en hombres en los últimos siete años y creemos que pronto se convertirá en el tratamiento de referencia para la HBP. En última instancia, los pacientes quieren volver a su trabajo, ocio y vida sexual habitual sin tener que arriesgarse a necesitar una cateterización a largo plazo y sin perder la función sexual. La guía por imágenes en tiempo real de AquaBeam permite a los cirujanos ver la anatomía de un paciente mediante una visualización multidimensional y diseñar un plan de tratamiento completamente personalizado. El robot sigue el plan de tratamiento y dirige el rojo de agua con la velocidad y la precisión adecuadas para obtener unos resultados más coherentes, predecibles y seguros para el paciente. Además, es mucho más fácil formar a urólogos nuevos para que lleguen a ser expertos en el uso del tratamiento Aquablation y esto supone buenas perspectivas para el futuro».

«Además, el informe de innovación del MedTech NICE justifica el valor que creemos que aporta la terapia Aquablation para los pacientes, los médicos, los hospitales y los sistemas sanitarios por todo el mundo», ha dicho Sham Shiblaq, vicepresidente ejecutivo y director comercial jefe de PROCEPT® BioRobotics. «Las evidencias clínicas sólidas que encontramos muestran que el tratamiento Aquablation ofrece una seguridad y durabilidad mejoradas en comparación con la ablación transuretral, que es la opción terapéutica quirúrgica preferida hoy en día».

Sobre la corporación PROCEPT BioRobotics

PROCEPT BioRobotics es una empresa de robótica quirúrgica que se centra en mejorar los cuidados que reciben los pacientes mediante el desarrollo de soluciones urológicas transformadoras. PROCEPT BioRobotics desarrolla, fabrica y vende el sistema robótico AquaBeam, un sistema robótico avanzado de guía por imágenes que se usa en intervenciones quirúrgicas urológicas mínimamente invasivas diseñado en principio para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata (HBP). HBP es la enfermedad de próstata más frecuente y afecta a unos 40 millones de hombres en los Estados Unidos. PROCEPT BioRobotics ha diseñado la terapia Aquablation para ofrecer resultados efectivos, seguros y duraderos para hombres que padecen síntomas en las vías urinarias inferiores (SVUI) debido a la HBP y que no dependen del tamaño y la forma de la próstata, ni de la experiencia del cirujano. La empresa ha elaborado una cantidad considerable y cada vez mayor de documentación a modo de evidencia clínica, como nueve estudios clínicos y más de 150 publicaciones revisadas por homólogos, que justifican los beneficios y las ventajas clínicas de la terapia Aquablation.

Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene declaraciones prospectivas que cumplen con las leyes de seguridad federales, incluido lo referente al rendimiento financiero esperado de la empresa durante el ejercicio completo de 2022, declaraciones acerca de servicios, valores, beneficios y ventajas posibles de la terapia Aquablation® ejecutada con los productos de PROCEPT BioRobotics, incluido el sistema robótico AquaBeam®, que incluyen los riesgos y las incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales fueran materialmente diferentes de los anticipados y de las expectativas que se expresan en estas declaraciones prospectivas. Se le advierte de que no debe confiar indebidamente en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas, estimaciones y suposiciones actuales, válidas únicamente en la fecha en la que se formulan y sujetas a riesgos e incertidumbres, algunas de las cuales nos son desconocidas en este momento. Las declaraciones prospectivas pueden hacer referencia a la guía financiera, oportunidades y penetración en el mercado, los resultados operativos futuros posibles o supuestos de la empresa, incluidas descripciones de los ingresos, el margen bruto, la rentabilidad, los gastos operativos, el crecimiento de la base instalada, el impulso comercial, las actividades comerciales en general o el entorno macroeconómico global de la empresa, que podrían afectar la gasto del cliente o los costes de la empresa. Las declaraciones prospectivas no se deben considerar una garantía de rendimiento ni resultados futuros y no constituye necesariamente una indicación precisa del momento en el que se conseguirán dichos resultados. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la empresa e implican de manera inherente unos riesgos y unas incertidumbres significativas. Los resultados reales y la cronología de los acontecimientos podrían ser sustancialmente diferentes de los anticipados en dichas declaraciones prospectivas como resultado de estos riesgos e incertidumbres. Estos riesgos e incertidumbres se describen por completo en el apartado llamado «Factores de riesgo» en los documentos presentados por la empresa antes la Comisión de Valores y Bolsas (la «SEC»), incluido el informe anual de la empresa en el formulario 10-K que se presenta a la SEC el 28 de febrero de 2023. PROCEPT BioRobotics no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas y renuncia de manera expresa a la obligación o el compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de las declaraciones prospectivas incluidas en el presente comunicado. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse como una representación de las opiniones de PROCEPT BioRobotics en ninguna fecha posterior a la fecha del presente comunicado de prensa.

Información importante de seguridad

Todos los tratamientos quirúrgicos tienes efectos secundarios inherentes asociados. Si desea consultar la lista de los efectos secundarios posibles, visite https://aquablation.com/safety-information/ .