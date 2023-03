Aquablation est le premier système robotique chirurgical à recevoir un MedTech Innovation Briefing (MIB) du National Institute for Health Care Excellence

French German Italian Spanish Dutch

REDWOOD CITY, Californie, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT® BioRobotics Corporation a annoncé aujourd'hui que sa thérapie par ablation au jet d'eau, Aquablation, avait reçu un MedTech Innovation Briefing (MIB) du National Institute for Health Care Excellence (NICE), pour l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) au Royaume-Uni. Le NICE a reconnu qu'Aquablation est aussi efficace qu'une résection transurétrale de la prostate (RTUP) pour l'ablation du tissu prostatique chez les hommes atteints de HBP. Un panel d'experts cliniques a déclaré que la technologie est innovante par rapport à la norme de soins, et apporte des avantages supplémentaires, comme une capacité accrue à préserver la fonction sexuelle. Les experts cliniques associés à l'examen ont déclaré que la technologie a le potentiel de remplacer la RTUP et remettra en question l'énucléation à l'aide du laser holmium pour les prostates de grande taille.



Aquablation est le premier et unique système de chirurgie robotique à recevoir un MIB. Les MIB sont conçus pour appuyer la prise de décision des professionnels de la santé quant à l'adoption et l'impact d'une nouvelle technologie via des évaluations techniques, cliniques et économiques détaillées. La nouvelle technologie est sélectionnée sur la base d'une forte demande sur le sujet, sur le potentiel de résultats cliniques utiles et si des données probantes sont disponibles.

M. Neil Barber, l'un des experts cliniques des Briefings et médecin-conseil de PROCEPT BioRobotics, a déclaré : « Cela fait plus de sept ans que nous traitons avec succès des hommes en utilisant Aquablation et nous pensons que cela deviendra bientôt la norme de soins pour la HBP. Les patients veulent en définitive retrouver leur travail, leurs loisirs et leur vie sexuelle sans risquer un cathétérisme à long terme ou une perte de la fonction sexuelle. Le guidage d'images en temps réel d'AquaBeam permet aux chirurgiens de voir l'anatomie d'un patient grâce à une vision multidimensionnelle, ce qui permet un plan de traitement entièrement personnalisé. Le robot réalise le plan de traitement et guide le jet d'eau avec rapidité et précision, conduisant à un résultat plus cohérent, plus prévisible et plus sûr pour le patient. En outre, il est beaucoup plus facile de former de nouveaux urologues compétents dans l'utilisation d'Aquablation, ce qui est de bon augure pour l'avenir. »

« Le MedTech Innovation Briefing du NICE confirme par ailleurs la valeur que, selon nous, Aquablation apporte aux patients, aux médecins, aux hôpitaux et aux systèmes de santé dans le monde entier », a indiqué Sham Shiblaq, vice-président exécutif et directeur commercial de PROCEPT® BioRobotics. « Le solide ensemble de données cliniques probantes montre qu'Aquablation apporte une sécurité et une durabilité améliorées par rapport à la résection transurétrale de la prostate, qui est l'option de traitement chirurgical de référence actuelle. »

À propos de PROCEPT BioRobotics Corporation

PROCEPT BioRobotics est une entreprise de robotique chirurgicale axée sur l'avancement des soins aux patients par le développement de solutions transformatrices en urologie. PROCEPT BioRobotics développe, fabrique et vend l'AquaBeam Robotic System, un système robotique chirurgical avancé, guidé par l'image, utilisé dans la chirurgie urologique mini-invasive, avec un accent mis initialement sur le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. La HBP est la maladie de la prostate la plus courante et elle impacte environ 40 millions d'hommes aux États-Unis. PROCEPT BioRobotics a conçu Aquablation pour apporter des résultats efficaces, sûrs et durables aux hommes souffrant de symptômes des voies urinaires inférieures (ou LUTS pour Lower Urinary Tract Symptoms) en raison d'une HBP, qui sont indépendants de la taille et de la forme de la prostate ou de l'expérience du chirurgien. La société a élaboré un ensemble important et croissant de données cliniques probantes, qui comprend neuf études cliniques et plus de 150 publications évaluées par des pairs, soutenant les bénéfices et les avantages cliniques d'Aquablation.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris en ce qui concerne les performances financières projetées de la société pour l'année 2022, des déclarations concernant les utilités, les valeurs, les bénéfices et les avantages potentiels de la thérapie Aquablation® réalisée à l'aide des produits de PROCEPT BioRobotics, y compris l'AquaBeam® Robotic System, qui impliquent des risques et des incertitudes susceptibles de faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés et des attentes exprimées dans les présentes déclarations prospectives. Vous êtes invité(e) à ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont uniquement des prédictions basées sur nos attentes, nos estimations et nos hypothèses actuelles, elles ne sont valides qu'à la date où elles ont été formulées, et sont soumises à des risques et à des incertitudes dont nous n'avons actuellement pas connaissance pour certains d'entre eux. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des déclarations sur des conseils d'ordre financier, des opportunités et la pénétration du marché, les résultats d'exploitation futurs possibles ou supposés de la société, y compris des descriptions des revenus, de la marge brute, de la rentabilité, des charges d'exploitation, de la croissance de la base installée, de la dynamique commerciale, de l'activité globale ou de l'environnement macroéconomique général de la société, qui peuvent avoir un impact sur les dépenses des clients ou sur les coûts de la société. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances ou de résultats futurs et peuvent ne pas être nécessairement des indications précises des moments, précis ou approximatifs, auxquels lesdites performances ou lesdits résultats seront atteints. Les présentes déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de la société et comportent intrinsèquement d'importants risques et incertitudes. Les résultats réels et le moment des événements pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives en raison de ces risques et incertitudes. Ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail dans la section intitulée « Risk Factors » dans les documents de la société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 28 février 2023. PROCEPT BioRobotics n'assume aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives et décline expressément toute obligation ou tout engagement à communiquer publiquement d'éventuelles mises à jour ou révisions de quelconques déclarations prospectives contenues dans le présent document. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant les points de vue de PROCEPT BioRobotics à une date ultérieure à celle du présent communiqué de presse.

Informations importantes sur l'innocuité

Tous les traitements chirurgicaux ont des effets secondaires inhérents et associés. Pour une liste des effets secondaires potentiels, rendez-vous sur le site https://aquablation.com/safety-information/ .