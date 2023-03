La terapia Aquablation è il primo sistema di chirurgia robotica a essere oggetto di un MedTech Innovation Briefing (MIB) da parte del National Institute for Health Care Excellence (NICE)

French German Italian Spanish Dutch

REDWOOD CITY, California, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROCEPT® BioRobotics Corporation ha annunciato in data odierna che la terapia Aquablation è stata oggetto di un MedTech Innovation Briefing (MIB) da parte del National Institute for Health Care Excellence (NICE), per l'iperplasia prostatica benigna (BPH) nel Regno Unito. Il NICE ha riconosciuto che la terapia Aquablation è efficace quanto la resezione transuretrale della prostata (TURP) per la rimozione del tessuto prostatico negli uomini affetti da iperplasia prostatica benigna. Un gruppo di esperti clinici ha dichiarato che la tecnologia è innovativa rispetto allo standard di cura e offre ulteriori vantaggi, come una maggiore capacità di preservare la funzione sessuale. Gli esperti clinici associati alla revisione hanno dichiarato che la tecnologia ha il potenziale per sostituire la resezione transuretrale della prostata (TURP) e sfiderà l'enucleazione con laser a olmio per le prostate più grandi.



La terapia Aquablation è il primo e unico sistema di chirurgia robotica a essere oggetto di un MIB. I MIB sono concepiti per supportare il processo decisionale degli operatori sanitari in merito all'adozione e all'impatto di nuove tecnologie attraverso valutazioni tecniche, cliniche ed economiche dettagliate. Le nuove tecnologie vengono selezionate in base all'elevata domanda sull'argomento, al potenziale di risultati clinici utili e alla disponibilità di evidenze.

Neil Barber, uno degli esperti clinici del Briefing e medico consulente di PROCEPT BioRobotics, ha dichiarato: “Trattiamo gli uomini con successo da oltre sette anni utilizzando la terapia Aquablation e riteniamo che presto diventerà lo standard di cura per l'iperplasia prostatica benigna. In definitiva, quello che desiderano i pazienti è riavere la propria vita lavorativa, ricreativa e sessuale senza rischiare il cateterismo a lungo termine o la perdita della funzione sessuale. La tecnica chirurgica guidata da immagini in tempo reale di AquaBeam permette ai chirurghi di vedere l'anatomia del paziente attraverso una visione multidimensionale, consentendo un piano di trattamento completamente personalizzato. Il robot esegue il piano di trattamento e guida il getto d'acqua con velocità e precisione, consentendo un risultato più coerente, prevedibile e sicuro per il paziente. Inoltre, è molto più facile formare nuovi urologi a diventare abili nell'uso della terapia Aquablation, il che fa ben sperare per il futuro”.

“Il MedTech Innovation Briefing del NICE convalida ulteriormente il valore che riteniamo apporti la terapia Aquablation ai pazienti, ai medici, agli ospedali e ai sistemi sanitari di tutto il mondo”, ha dichiarato Sham Shiblaq, Vicepresidente esecutivo e Direttore commerciale di PROCEPT® BioRobotics. “Il solido corpus di evidenze cliniche dimostra che la terapia Aquablation offre una maggiore sicurezza e durata rispetto alla resezione transuretrale della prostata, che è l'attuale opzione di trattamento chirurgico di riferimento”.

Informazioni su PROCEPT BioRobotics Corporation

PROCEPT BioRobotics è un'azienda di chirurgia robotica focalizzata sul miglioramento della cura dei pazienti attraverso lo sviluppo di soluzioni trasformative in urologia. PROCEPT BioRobotics sviluppa, produce e vende il sistema robotico AquaBeam, un sistema di chirurgia robotica avanzata guidata da immagini da utilizzare nella chirurgia urologica minimamente invasiva, con un'attenzione iniziale al trattamento dell'iperplasia prostatica benigna (BPH). L'iperplasia prostatica benigna è la malattia della prostata più comune e colpisce circa 40 milioni di uomini negli Stati Uniti. PROCEPT BioRobotics ha progettato la terapia Aquablation per offrire risultati efficaci, sicuri e duraturi ai soggetti di sesso maschile che soffrono di sintomi del tratto urinario inferiore (in sigla inglese LUTS), dovuti alla BPH, a prescindere dalle dimensioni e dalla forma della prostata o dall'esperienza del chirurgo. L’Azienda ha sviluppato un significativo e crescente corpus di evidenze cliniche che comprende nove studi clinici e oltre 150 pubblicazioni sottoposte a revisione tra pari, a sostegno dei benefici e dei vantaggi clinici della terapia Aquablation.

Dichiarazioni previsionali

Informazioni importanti sulla sicurezza

Tutti i trattamenti chirurgici hanno effetti collaterali intrinseci e associati. Per un elenco dei potenziali effetti collaterali, visitare il sito https://aquablation.com/safety-information/ .