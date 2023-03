LeddarTech présentera ses logiciels de fusion de données de capteurs et de perception haute performance ADAS et AD à l’événement Automotive Tech.AD Berlin du 26 au 28 mars

English French

QUÉBEC, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial dans les technologies logicielles pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d’annoncer sa participation à l’événement Automotive Tech.AD Berlin au Titanic Chaussee Hotel Berlin, où elle présentera sa technologie à titre de « Partenaire expert ». Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, livrera une présentation.



Présentation de LeddarVision (kiosque No. 6)

LeddarVision™ est une solution de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception haute performance, à faible coût et indépendante des capteurs, destinée aux applications ADAS et AD automobiles et industrielles hors route.

Faites l’expérience d’une démonstration virtuelle interactive de LeddarVision

Cette démo virtuelle permettra aux délégués de constater l’extraordinaire performance du logiciel LeddarVision à divers niveaux d’autonomie et sous divers scénarios, comme dans des conditions météorologiques extrêmes.

Assistez au dévoilement européen des nouveaux produits LeddarTech!

La famille de logiciels de classe automobile LeddarVision à vue frontale LVF relève les défis associés au développement d’applications ADAS de niveau 2/2+, comme la sécurité ou l’identification d’un logiciel de fusion et de perception modulable capable d’offrir des performances élevées à faible coût. Ces deux produits sont des solutions logicielles complètes de fusion de bas niveau des données de capteurs et de perception qui combinent de manière optimale les modalités de capteurs et visent les applications ADAS de niveau 2/2+ conformes aux exigences 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

LeddarVision frontal (entrée de gamme) (LVF-E) : ce produit repousse les limites du progrès technologique en doublant la portée effective des capteurs et en permettant, pour la première fois, une solution ne comportant que trois capteurs. L’abordabilité de la méthode de détection utilisée et le recours judicieux à la plateforme TDA4L permettent d’obtenir les coûts les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme.

: ce produit repousse les limites du progrès technologique en doublant la portée effective des capteurs et en permettant, pour la première fois, une solution ne comportant que trois capteurs. L’abordabilité de la méthode de détection utilisée et le recours judicieux à la plateforme TDA4L permettent d’obtenir les coûts les plus bas pour un système ADAS de niveau 2/2+ d’entrée de gamme. LeddarVision frontal (haut de gamme) (LVF-H) : supportant une configuration de capteurs étendue à 1V5R avec une caméra unique de 3 mégapixels 120 degrés et cinq radars, le LVF-H étend la perception aux applications d’aide à la conduite sur autoroute, y compris la régulation de vitesse adaptative jusqu’à 160 km/h, une portée de détection atteignant 200 mètres et le changement de voie semi-automatisé. Ces fonctionnalités et d’autres, y compris la détection à faible coût, permettent de répondre de manière économique aux exigences des applications ADAS haut de gamme de niveau 2/2+.

Nouveau : LeddarVision périphérique (LVS-2+). Ce produit étend efficacement la configuration de capteurs 1VxR de la famille de produits à vue frontale LVF à une configuration 5V5R en améliorant la prise en charge de l’aide à la conduite en embouteillage et de l’aide à la conduite sur autoroute. Le LVS-2+ permet également des applications comme le changement de voie automatisé, le dépassement ainsi que la régulation de vitesse adaptative sur une plus grande plage de vitesse. Il est destiné aux applications ADAS de niveau 2/2+ supérieures pour l’aide à la conduite sur autoroute et répondant aux exigences de sécurité 5 étoiles NCAP 2025 et GSR 2022.

Présentation LeddarTech : le 27 mars (11 h 30 – 12 h 00 HEC), le chef de la technologie de LeddarTech, Pierre Olivier, intervenant apprécié de l’événement Tech.AD pour ses exposés éclairants, livrera un exposé intitulé : « Résoudre les problèmes critiques touchant la sécurité des systèmes ADAS pour accélérer l’adoption des systèmes de conduite autonome ». Cette présentation mettra en lumière certains problèmes critiques évidents aujourd’hui concernant la sécurité et les performances des systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome, pourquoi ils affectent la confiance des clients, et comment les résoudre pour améliorer la sécurité et l’autonomie des systèmes ADAS et AD.

À propos de Automotive Tech.AD Berlin

Dixième anniversaire : cette conférence reconnue, sur les systèmes AD et ADAS, vise à amener au niveau supérieur les ingénieurs avancés et les experts des équipementiers, fournisseurs automobiles, fournisseurs de solutions et instituts de recherche de pointe. Joignez-vous à plus de 600 des experts et cadres les plus influents en matière de véhicules autonomes à Berlin.

À propos de LeddarTech

LeddarTech, une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, développe et propose des solutions de perception logicielles complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome. Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique l’intelligence artificielle avancée et des algorithmes de vision numérique afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique, permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Détentrice de plus de 150 brevets accordés ou déposés, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome. Une plus grande prise de conscience est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à devenir la solution logicielle de fusion des données de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

