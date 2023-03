LeddarTech präsentiert seine preisgekrönten Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware sowie Hochleistungsprodukte für ADAS und AD auf der Tech.AD Berlin vom 26. bis 28. März 2023

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC CITY, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter äußerst flexibler, robuster und genauer ADAS- und AD-Softwaretechnologie, freut sich, seine Teilnahme an der Automotive Tech.AD Berlin im Hotel Titanic Chaussee Hotel Berlin bekannt geben zu können. LeddarTech ist ein Kompetenzpartner von Tech.AD und wird seine Technologie ausstellen. Pierre Olivier, der CTO von LeddarTech, wird einer der Moderatoren der Veranstaltung sein.



LeddarVision-Präsentation von LeddarTech (Stand-Nr. 6):

LeddarVision™ ist eine leistungsstarke, kostengünstige, hardwareunabhängige Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungslösung für ADAS- und AD-Anwendungen in der Automobil- und Off-Road-Branche.

Sehen Sie sich die Vorführung des preisgekrönten LeddarVision Interactive Dashboard an

Dieses Dashboard ermöglicht es den Teilnehmern, sich von der außerordentlichen Leistung der LeddarVision-Software mit verschiedenen Autonomiestufen und in verschiedenen Szenarien, wie z. B. extremen Wetterbedingungen, zu überzeugen.

Vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin für Produktvorführungen, Interviews mit Medien und Branchenanalysten oder Investorengespräche.

Erleben Sie die Vorstellung der neuesten Produkte von LeddarTech in Europa!

Die Produktfamilie LeddarVision Front-View (LVF) für die Automobilbranche ist auf die Herausforderungen bei der Entwicklung von ADAS-Anwendungen mit Level 2/2+ ausgerichtet, wie z. B. die Lösung von Sicherheitsproblemen und die Suche nach skalierbarer Fusions- und Wahrnehmungssoftware, die hohe Leistung zu niedrigen Kosten bietet. Bei diesen beiden unterschiedlichen Produkten handelt es sich um umfassende Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftware-Stacks, die Sensormodalitäten für ADAS-Anwendungen mit Level 2/2+ optimal kombinieren und eine 5-Sterne-Bewertung nach NCAP 2025/GSR 2022 erreicht haben.

LeddarVision Front (Entry-Level) (LVF-E): Dieses Produkt setzt neue Maßstäbe bei der Leistung: Es verdoppelt die effektive Reichweite der Sensoren und ermöglicht zum ersten Mal eine Lösung mit nur drei Sensoren. Kostengünstige Sensorik in Verbindung mit einer effizienten Implementierung auf der TDA4L-Plattform resultiert in den niedrigsten Systemkosten für Entry-Level-ADAS mit L2/L2+.



LeddarVision Front (High-End) (LVF-H): Mit der auf 1V5R erweiterten Sensorkonfiguration auf Basis einer einzigen 3-Megapixel-Kamera mit 120-Grad-Blickwinkel und fünf Radargeräten erweitert der LVF-H-Stack die Wahrnehmungsunterstützung für Autobahnassistenzanwendungen, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung bei 160 km/h, 200 Meter Reichweite und halbautomatischer Fahrspurwechsel. Diese und andere Merkmale, einschließlich der kostengünstigen Sensorik, sorgen für ein wirtschaftliches Premium-ADAS mit „L2/L2+“-Frontsicht.

Besonderes Feature: LeddarVision Surround (LVS-2+). Dieses Produkt erweitert die 1VxR-Sensorkonfiguration der LVF-Frontsicht-Produktfamilie effizient auf eine 5V5R-Konfiguration, wodurch die Unterstützung von Stauassistenz-Anwendungen (Traffic Jam Assist, TJA) und Autobahnassistenz-Anwendungen (Highway Assist, HWA) verbessert wird. Außerdem ermöglicht es Anwendungen wie den automatischen Spurwechsel, Überholvorgänge und die adaptive Geschwindigkeitsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC) mit erweitertem Geschwindigkeitsbereich. Darüber hinaus unterstützt LVS-2+ den Premium-Surround-View bei ADAS-Autobahnassistenten mit L2/L2+ und 5-Sterne-Sicherheitsanwendungen nach NCAP 2025/GSR 2022.

LeddarTech präsentiert: Am 27. März (11:30 bis 12:00 Uhr MEZ) wird der CTO von LeddarTech, Pierre Olivier, der bei Tech.AD für seine interessanten und durchdachten Präsentationen bekannt ist, eine Keynote-Präsentation mit folgendem Titel halten: „Solving Critical Issues Affecting the Safety of ADAS to Accelerate AD Adoption“ (Lösung kritischer Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit von ADAS zur Beschleunigung der AD-Einführung). In diesem Vortrag werden einige heute bekannte kritische Probleme im Zusammenhang mit ADAS- und AD-Sicherheit und -Leistung aufgezeigt, warum sie das Kundenvertrauen beeinträchtigen und wie sie gelöst werden können, um mehr Sicherheit und Autonomie zu erreichen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

Über Automotive Tech.AD Berlin

10-jähriges Bestehen: Diese preisgekrönte AD- und ADAS-Konferenz soll fortschrittliche Ingenieure und Automobilexperten von Erstausrüstern (OEM), Tier-1-Unternehmen, Zulieferern und führenden Forschungsinstituten auf das nächste Level bringen. Nehmen Sie an der Konferenz mit über 600 der einflussreichsten Experten und Führungskräfte für autonome Fahrzeuge in Berlin teil!

Über LeddarTech

LeddarTech, ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen, entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungslösungen, die den Einsatz von ADAS und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die Software von LeddarTech, die für die Automobilindustrie ausgelegt ist, wendet KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um hochpräzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie wird von OEM und Tier-1/2-Zulieferern zur effizienten Implementierung von Automobil- und Geländewagenlösungen eingesetzt.

LeddarTech hat mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung hervorgebracht und besitzt mehr als 150 erteilte oder beantragte Patente zur Verbesserung von ADAS- und AD-Funktionen. Eine zuverlässige Wahrnehmung ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com sowie bei LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@leddartech.com

Kontakt und Website für Anlegerbeziehungen: InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und verwandte Logos sind Marken oder eingetragene Marken von LeddarTech Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

