LeddarTech 将于 2023 年 3 月 26 日至 28 日在 Tech.AD Berlin 上展示获奖传感器融合和感知产品及支持 ADAS 和 AD 的高性能产品

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魁北克, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最灵活、最稳健和最准确 ADAS 和 AD 软件技术的全球领军企业，其宣布将参加在柏林铁达尼公路别墅举办的Automotive Tech.AD Berlin。LeddarTech 是 Tech.AD 的强力合作伙伴，并将展示其技术。LeddarTech 首席技术官 Pierre Olivier 将担任活动发言人。



LeddarTech 的 LeddarVision 展示（展位编号：6）

LeddarVision™ 是一款高性能、低成本、跨硬件的低层传感器融合和感知解决方案，适用于汽车和越野工业 ADAS 和 AD 应用。

体验：获奖 LeddarVision 交互式仪表板演示

仪表板能让代表见证 LeddarVision 软件在不同场景（如极端天气条件下）的各自动级别的超高性能。

预先安排会议进行产品演示、媒体和行业分析师访谈或投资者讨论。

见证 LeddarTech 最新产品在欧洲揭幕！

LeddarVision Front-View (LVF) 汽车软件产品系列解决了开发 L2/2+ ADAS 应用时面临的挑战，如解决了安全问题，并找到了以低成本提供高性能的可扩展融合和感知软件。 这两种不同的产品是全面的低层融合和感知软件堆栈，可将 L2/2+ ADAS 应用的传感器模式进行最佳组合，实现五星级 NCAP 2025/GSR 2022。

LeddarVision 前视（入门级）(LVF-E)：该产品实现了性能突破，将传感器的有效范围扩大一倍，首次实现仅采用三个传感器的解决方案。低成本传感，以及 TDA4L 平台的高效实施，实现了 L2/L2+ 入门级 ADAS 最低系统成本。



LeddarVision 前视（高级）(LVF-H)：传感器配置扩展到基于单个 3 兆像素 120 度摄像头和 5 个雷达的 1V5R, LVF-H 堆栈将感知支持扩展到高速公路辅助应用，包括 160 km/h 的自适应巡航控制，200 米航程和半自动变道。此外，还有其他功能，包括低成本传感，实现低成本前视 L2/L2+ 高级 ADAS。

特点：LeddarVision 环视 (LVS-2+)。该产品有效地将 LVF 前视产品系列的 1VxR 传感器配置扩展为 5V5R 配置，加强了对交通堵塞辅助 (TJA) 和高速公路辅助 (HWA) 应用的支持。另外还可以应用自动变道、超车和时速提升的自适应巡航控制（ACC）等。此外，LVS-2+ 支持高级环视 L2/L2+ ADAS 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022 安全应用。

LeddarTech 展示：3 月 27 日（欧洲中部时间 11:30 至 12:00）,LeddarTech 首席技术官 Pierre Olivier 进行了一场引人入胜又发人深省的演讲，深受 Tech.AD 青睐。其演讲标题为：“解决影响 ADAS 安全的关键问题以加速 AD 应用。”本演讲将围绕 ADAS 和 AD 的安全及性能，揭示目前显而易见的关键问题，如为什么这些问题会影响客户的信心，以及如何解决以加速实现更好的安全性和自主性。

今天预先安排一次会议。

关于 Automotive Tech.AD Berlin

10 周年： 此次获奖的 AD & ADAS 会议旨在将来自 OEM、Tier 1、供应商和领先研究机构的高级工程师和汽车专家带到新的水平。与柏林 600 多名最具影响力的自动驾驶汽车专家和高管齐聚一堂。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家成立于 2007 年的全球性软件公司，开发并提供全面感知方案，以支持 ADAS 和自动驾驶应用的部署。LeddarTech 的汽车级软件应用人工智能和计算机视觉算法来生成高度精确的环境 3D 模型，从而获得更优质的决策和更安全的导航。OEM 和 1-2 级供应商可利用这种高性能、可扩展、低成本的技术，高效地实施汽车和越野车解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已获得或申请了 150 多项专利，以增强 ADAS 和 AD 功能。可靠的感知对于实现更安全、更高效、更可持续和更实惠的全球移动至关重要：推动着 LeddarTech 打造最广泛采用的传感器融合和感知软件方案。

有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.leddartech.com 和 LinkedIn、Twitter、Facebook 及 YouTube。

联系人：

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系人及网址：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision 及相关标识均为 LeddarTech Inc. 及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标记是或可能是商标或注册商标，用于识别其各自所有者的产品或服务。

公告随附图片可见以下网页:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8d665fc-e659-482b-bde7-9528b740e81a