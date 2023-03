LeddarTech 将于 2023 年 3 月 26 日至 28 日在 Tech.AD Berlin 上展示获奖传感器融合和感知产品及支持 ADAS 和 AD 的高性能产品

March 08, 2023 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA