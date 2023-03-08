LeddarTech 將於 2023 年 3 月 26 日至 28 日在 Tech.AD Berlin 上展示獲獎傳感器融合和感知產品及支持 ADAS 和 AD 的高性能產品

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魁北克, March 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家提供最靈活、最穩健和最準確 ADAS 和 AD 軟件技術的全球領先企業，其宣布將參加在柏林鐵達尼公路別墅舉辦的 Automotive Tech.AD Berlin。LeddarTech 是 Tech.AD 的能力合作伙伴，並將展示其技術。LeddarTech 首席技術官 Pierre Olivier 將擔任活動發言人。



LeddarTech 的 LeddarVision 展示（展位編號：6）

LeddarVision™ 是一款高性能、低成本、跨硬件的低層傳感器融合和感知解決方案，適用於汽車和越野工業 ADAS 和 AD 應用。

體驗：獲獎 LeddarVision 交互式儀錶板演示

儀錶板能讓代表見證 LeddarVision 軟件在不同場景（如極端天氣條件下）的各自動級別的超高性能。

預先安排一次會議進行產品演示、媒體和行業分析師訪談或投資者討論。

見證 LeddarTech 最新產品在歐洲揭幕！

LeddarVision Front-View (LVF) 汽車軟件產品系列解決了開發 L2/2+ ADAS 應用時面臨的挑戰，如解決了安全問題，並找到了以低成本提供高性能的可擴展融合和感知軟件。 這兩種不同的產品是全面的低層融合和感知軟件堆棧，可將 L2/2+ ADAS 應用的傳感器模式進行最佳組合，實現五星級 NCAP 2025/GSR 2022。

LeddarVision 前視（入門級）(LVF-E)：該產品實現了性能突破，將傳感器的有效範圍擴大了一倍，首次實現了僅採用三個傳感器的解決方案。低成本傳感，以及 TDA4L 平台的高效實施，實現了 L2/L2+ 入門級 ADAS 最低系統成本。



LeddarVision 前視（高級）(LVF-H)：傳感器配置擴展到基於單個 3 兆像素 120 度攝像頭和 5 個雷達的 1V5R, LVF-H 堆棧將感知支持擴展到高速公路輔助應用，包括 160 km/h 的自適應巡航控制，200 米航程和半自動變道。還有其他功能，包括低成本傳感，實現低成本前視 L2/L2+ 高級 ADAS。

特點：LeddarVision 環視 (LVS-2+)。該產品有效地將 LVF 前視產品系列的 1VxR 傳感器配置擴展為 5V5R 配置，加強了對交通堵塞輔助 (TJA) 和高速公路輔助 (HWA) 應用的支持。它還可以應用自動變道、超車和擴大速度範圍的自適應巡航控制 (ACC) 等。此外，LVS-2+ 支持高級環視 L2/L2+ ADAS 高速公路輔助和五星級 NCAP 2025/GSR 2022 安全應用。

LeddarTech 展示：3 月 27 日（歐洲中部時間 11:30 至 12:00），LeddarTech 首席技術官 Pierre Olivier 進行了一場引人入勝又發人深省的演講，深受 Tech.AD 青睞。其演講標題為：“解決影響 ADAS 安全的關鍵問題以加速 AD 應用。”本演講將圍繞 ADAS 和 AD 的安全及性能，揭示目前顯而易見的關鍵問題，如為什麼這些問題會影響客戶的信心，以及如何解決以加速實現更好的安全性和自主性。

今天預先安排一次會議。

關於 Automotive Tech.AD Berlin

10 週年： 此次獲獎的 AD & ADAS 會議旨在將來自 OEM、Tier 1、供應商和領先研究機構的高級工程師和汽車專家帶到新的水平。與柏林 600 多名最具影響力的自動駕駛汽車專家和高管齊聚一堂。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一間全球軟件公司，開發並供應綜合感知解決方案，從而實現 ADAS 與自動駕駛應用程式的部署。LeddarTech 的自動駕駛級軟件應用 AI 人工智能和計算機視覺算法生成高精度環境 3D 模型，實現更優的駕駛決策與更安全的道路導航。OEM 和 1-2 級供應商可利用這種高性能、可擴展、低成本的技術，高效地實施汽車和越野車解決方案。

LeddarTech 負責的多項遙感創新已獲得或申請了 150 多項專利，以增強 ADAS 和 AD 功能。為使全球的汽車機動性更安全、更有效率、可持續發展並且價格可負擔，可靠的感知能力至關重要，正是這一點推動 LeddarTech 成為被最廣泛採用的傳感器融合與感知軟件解決方案。

如欲瞭解 LeddarTech 其他資訊，可造訪 www.leddartech.com 或關注 LinkedIn、Twitter、Facebook 以及 YouTube。

聯絡人：

Daniel Aitken，副總裁，全球營銷，通訊與投資者關係，LeddarTech Inc.

電話：+ 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡方式與網站：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision 及相關標識均為 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌均為或可能為用於識別其個別擁有者產品或服務的商標或註冊商標。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8d665fc-e659-482b-bde7-9528b740e81a