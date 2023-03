Inbanki 2022. aasta auditeeritud aastaaruanne

English Estonian

AS-i Inbank 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja avaldatakse ka Inbanki kodulehel aadressil https://inbank.ee/investor/aruanded. 28. veebruaril 2023 avaldatud auditeerimata vahearuandega ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemuste osas erinevusi.



Inbanki 2022. aasta puhaskasum oli 21,1 miljonit eurot, mis on 92% rohkem kui eelmisel aastal. Aastane omakapitali tootlus oli 23,3%.

Laenuportfell kasvas 2021. aastaga võrreldes 25% ja ulatus 755 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 34% ja ulatus aasta lõpu seisuga 829 miljoni euroni. 2022. aasta lõpus ületas Inbanki varade maht miljardi euro piiri.

Inbanki müügi kogumaht kasvas 2022. aastal 10% ja ulatus 577 miljoni euroni. Müügikasvu vedas järelmaksu valdkond, mille maht oli ligi 337 miljonit eurot.

2022. aasta lõpus oli Inbankil 865 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 5400 aktiivset partnerit.





Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2022

Varade maht 1,02 miljardit eurot

Laenuportfell 755,1 miljonit eurot

Hoiuseportfell 828,9 miljonit eurot

Omakapital 101,9 miljonit eurot

Puhaskasum 21,1 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 23,3%





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 5400 aktiivset koostööpartnerit ja 865,000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

AS Inbank

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550



