Agfa investeert in nieuwe industriële unit voor Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie

Mortsel, België – 8 maart 2023 – 7.45 AM

Agfa kondigde vandaag aan dat gezien de sterk toenemende vraag, de Raad van Bestuur de investering valideerde voor een nieuwe industriële unit voor Zirfon-membranen voor groene waterstofproductie, naast bijkomende investeringen in de uitbouw van de bestaande installatie.

De unit zal geïnstalleerd worden in bestaande gebouwen in de vestiging in Mortsel, België. Wanneer gebruiksklaar, zal de unit membranen kunnen produceren met een equivalent van 20 gigawatt/jaar aan electrolyzer-capaciteit voor de productie van groene waterstof. Het ontwerp van de unit maakt ook latere uitbreidingen mogelijk.

Pascal Juéry, CEO Agfa-Gevaert zei: “Met deze beslissing tonen we ons engagement tegenover de energietransitie en het koolstofvrij maken van industriële en vervoersactiviteiten. De actie sluit volledig aan bij de ambities van de EU om een sterke Europese waterstofeconomie op te bouwen en om tegen 2030 10 miljoen ton lokale waterstofproductie te bereiken in het kader van RepowerEU. Daarom zal een voorstel worden ingediend bij het EU-innovatiefonds, een van 's werelds grootste financieringsprogramma's voor innovatieve koolstofarme technologieën.

Klanten over de hele wereld waarderen onze intern ontwikkelde Zirfon-membranen om hun ongeëvenaarde productiviteit en extreme betrouwbaarheid. Ze kunnen er vier keer meer waterstof mee produceren dan met een conventioneel membraan. Het toonaangevende Fraunhofer-instituut heeft ook onafhankelijk bevestigd dat onze Zirfon-membranen de meest kosteneffectieve technologie zijn voor de productie van waterstof via alkalische elektrolyse. Onze membranen zijn geselecteerd voor grootschalige waterstofprojecten door de toonaangevende spelers in de industrie. Met de nieuwe productie-unit kunnen wij een centrale rol spelen in de opkomst van de waterstofeconomie en klaar zijn voor de verwachte verdere toename van de vraag."

Over ZIRFON

Groene waterstof wordt geproduceerd via waterelektrolyse, een proces dat gebruik maakt van groene elektrische energie voor de omzetting van water in zuurstof en waterstof. Deze gassen worden gescheiden door een membraan in het hart van de elektrolyse dat in hoge mate de efficiëntie en betrouwbaarheid van het waterstofproductiesysteem bepaalt.

ZIRFON-membranen voor geavanceerde alkalische elektrolyse worden door klanten over de hele wereld gewaardeerd om hun aanhoudend hoge productiviteit, zelfs in dynamische bedrijfsomstandigheden. Een ander voordeel is hun uitstekende duurzaamheid, die zowel de betrouwbaarheid als de onderhoudskosten van het elektrolytische systeem ten goede komt. Meer informatie op www.agfa.com/zirfon

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2021 realiseerde de Groep een omzet van 1.760 miljoen euro.

