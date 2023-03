Martela Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu

English Finnish

Martela Oyj:n vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu suomen- ja englanninkielisenä.



Katsaus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tämän pörssitiedotteen liitteenä, sekä PDF- että XHTML-muodossa, ja se on saatavilla myös Martelan kotisivuilla osoitteessa www.martela.fi.





Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisten työ- ja oppimisympäristöjen kehittäjistä. Luomme parhaita paikkoja työn tekemiselle ja tarjoamme asiakkaillemme Martela Lifecycle -ratkaisujen avulla kalusteet ja niihin liittyvät palvelut saumattomana kokonaisuutena.

