HR Path, nouveau partenaire de Cegedim SRH pour la distribution et l’intégration de la solution TEAMSRH  

Acteur expert et engagé des ressources humaines, HR Path accompagne les entreprises pour qui le capital humain est au cœur de leur transformation digitale. Advise, Implement & Run sont les 3 leviers du groupe HR Path mis au profit de la performance RH des organisations. Créé en 2001 à Paris (France) et fort de ses 1500 talents, HR Path conseille, intègre et opère pour plus de 1500 clients dans 19 pays. Son chiffre d’affaires s’élève à ce jour à 172 millions d’euros.

Pour plus d’informations : www.hr-path.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/hr-path/











Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une expertise de près de 30 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en France, au Maroc, en Roumanie et en Suisse, Cegedim SRH propose ses solutions d’externalisation à une large clientèle d’entreprises nationales et internationales de toutes tailles et secteurs d’activités.

Cegedim SRH répond également aux besoins des experts-comptables en matière de gestion de la paie pour leurs clients TPE.



Pour plus d'information : www.cegedim-srh.fr







Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 555,6 millions d'euros en 2022.Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).







Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook