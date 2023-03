English French

Communiqué de presse

Atos se classe parmi les 50 entreprises les plus durables au monde et remporte un SEAL Business Sustainability Award 2022

Paris, 8 mars 2023 - Atos se réjouit d’avoir été récompensé par un SEAL Business Sustainability Award (BSA) 2022 pour sa position d’acteur de référence, sa transparence et son engagement en faveur de pratiques commerciales durables.

Le prix remporté par Atos dans la catégorie SEAL Organizational Impact Award 2022 récompense la performance globale d’une entreprise en matière de développement durable et inscrit celle-ci parmi les 50 entreprises les plus durables au monde. La sélection des gagnants se fait par association des deux premiers ensembles de données ESG : la « A-List™ » du CDP et l’« Évaluation de durabilité des entreprises » (Corporate Sustainability Assessment, ou CSA, qui fait désormais partie des scores « S&P Global ESG Scores™ »).

Ce prix vient s’ajouter aux reconnaissances mondiales précédemment reçues par Atos pour ses pratiques en matière de développement durable et de pratiques ESG, puisque l’entreprise s’est classée dans le top 1% du secteur des services informatiques avec un score de 85/100 dans l’évaluation des pratiques de développement durable (Corporate Sustainability Assessment - CSA) menée par S&P Global en 2022, a reçu une note « AAA » (sur une échelle de AAA à CCC) lors de l’évaluation du score MSCI ESG 2022, a reçu un prix Platinum d’EcoVadis, a atteint le statut « Prime » dans le cadre de l’évaluation ESG menée par ISS en 2022, et figure dans la prestigieuse « A List » 2022 de CDP pour ses actions contre le changement climatique ainsi que dans les indices de durabilité Dow Jones (DJSI Monde et DJSI Europe) depuis huit années consécutives. En savoir plus sur le programme CSR d’Atos.

Les prix SEAL (pour « Sustainability, Environmental Achievement & Leadership ») sont l’initiative d’un organisme de défense de l’environnement qui récompense l’engagement d’entreprises en faveur de la durabilité économique et du journalisme environnemental, finance des travaux de recherche et poursuit ses propres campagnes d’impact sur l’environnement.

L’organisme SEAL Awards n’est pas affilié au CDP, CSA ou à S&P Global. Le processus de sélection du prix SEAL Organizational Impact s’appuie sur les informations publiquement disponibles auprès du CDP et du CSA.

