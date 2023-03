English French

Armée de l’Air égyptienne : premier utilisateur export du Rafale

à passer les 10 000 heures de vol

(Saint-Cloud, le 8 mars 2023) – En présence des hautes autorités égyptiennes et des représentants de Dassault Aviation, une cérémonie pour célébrer les 10 000 heures de vol du Rafale s’est tenue la semaine dernière sur la base opérationnelle où est stationné l’escadron Rafale « Wild Wolves » de l’Armée de l’Air égyptienne.

Après une première commande en 2015, qui a fait de l’Égypte le premier client export du Rafale, puis une seconde en 2021, c’est un nouveau cap que franchit le Rafale grâce à l’Armée de l’Air égyptienne : les premières 10 000 heures de vol opérées par un utilisateur autre que les Forces aériennes françaises.

Cette étape importante confirme l’excellence technologique et opérationnelle du Rafale, et atteste de la qualité de la formation reçue en France par les équipages égyptiens. Elle témoigne également de l’efficacité des dispositifs et personnels mis en place par Dassault Aviation pour accompagner la mise en œuvre des avions dans le pays. Enfin, elle illustre la grande compétence de l’Armée de l’Air égyptienne qui a conduit, avec aisance et fluidité, la transformation de ses pilotes et mécaniciens sur Rafale.

« L’Égypte a choisi le Rafale, dont elle a reconnu le caractère unique de « game changer », pour assurer en toute souveraineté son rôle d’acteur incontournable de l’échiquier régional et international, dans un contexte géopolitique exigeant. Cette célébration autour des 10 000 heures de vol du Rafale salue la grande maîtrise de l’Armée de l’Air égyptienne, l’excellence du Rafale, et honore Dassault Aviation qui entretient avec l’Égypte des relations fortes basées sur la confiance et l’engagement depuis près de 50 ans », a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.

