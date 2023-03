Selskabsmeddelse nr. 3 / Årsrapport 2022

Selskabsmeddelelsenr. 3/2023

Erria A/S-Koncernen Annoncerer Årsrapport for 2022





Årsrapport for 2022

Bestyrelsen i Erria A/S (” Erria ”) har i dag godkendt årsrapporten for 2022 for koncernens aktiviteter. Omsætningen i perioden udgjorde DKK 157,9 mio. (2021: DKK 59,1 mio.) og driftresultat (EBIDTA) DKK 13,2 mio. (2021: DKK 1,8 mio.). Bestyrelsen betegner resultaterne som meget tilfredsstillende.

2022 var et usædvanligt stærkt år for Erria. Det bedste resultat i årevis var drevet af solide resultater på tværs af alle 4 selskaber (Erria A/S, Erria Container Services, Mermaid Maritime Vietnam & Cathay Seal).





Højdepunkter for 2022 for Erria A/S-Koncernen

Omsætning DKK 157,9 mio. (2021: DKK 59,1 mio.)

EBITDA DKK 13,2 mio. (2021: DKK 1,8 mio.)

Årets resultat DKK 9,3 (2021: DKK 1,0 mio.)

Bogført egenkapital DKK 3,9 mio. (2021: DKK minus 11,7 mio.)

Forventninger til 2023

Omsætning 2023 DKK 170-185 mio. (2022: DKK 155-160 mio.)

EBITDA 2023 DKK 5-8 mio. (2022: DKK 12,5-13,5 mio.)

EBIT 2023 DKK 4-7 mio. (2022: Ikke oplyst – ny i 2023)





Erria forventer i 2023 lavere momentum i containerforretningen ECS. Men på trods af at afmatningen i den globale økonomi vil føre til lavere vækst i containerforretningen i 2023, vil Erria fortsætte med at forfølge vækstmulighederne i Asien inden for terminalforretning for at

stå endnu stærkere når markedet forventeligt normaliseres i 2024.

Med opkøbene af Mermaid & Cathay Seal som er fuldt integreret og med en Ørsted-aftale, der påvirker driften i hele 2023, forventer Erria endnu et stærkt år i 2023.





Væsentlige begivenheder siden 31. december 2021

Der er ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker vurderingen af ​​årsrapporten.





Erria afholder i samarbejde med HC Andersen Capital et virtuelt live event i morgen torsdag d. 9. marts kl. 09:00, hvor CEO Henrik N. Andersen vil præsentere Erria, highlights fra årsrapporten for 2022 og forventningerne til 2023 samt svare på spørgsmål.

Tilmelding er via dette link: https://www.inderes.dk/videos/erria-introduktion-til-aktien





Yderligere information

For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

Adm. direktør

Søren Storgaard

Bestyrelsesformand





ERRIA (Nasdaq First North Growth Market Denmark): Ticker: ERRIA er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.





Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

