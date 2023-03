Quand les téléphones IP s'avèrent être un investissement durable

Snom offre la meilleure proposition de valeur



Malgré l'inflation et l'augmentation spectaculaire du coût de la vie dans tous les pays d'Europe, Snom s'appuie sur une politique de prix inchangée, ainsi que sur l'innovation continue et la promotion de ses partenaires commerciaux. Le tout avec beaucoup de succès.

Il n'est pas surprenant de constater que le coût de la vie est monté en flèche en raison de la hausse des prix de l'énergie, des carburants et des biens de consommation. Cependant, en ce qui concerne l'environnement B2B, l'effet boule de neige de l'inflation subie par tous les secteurs de l'économie est rarement pris en compte. C'est un fait que le développement, la production, la logistique et les coûts généraux d'exploitation sont également en constante augmentation – et tout cela se produit peu de temps après la situation sans précédent des deux dernières années, qui avait déjà fait payer un lourd tribut aux entreprises. Les sociétés qui ne font pas porter le fardeau des coûts supplémentaires à leurs clients, malgré la situation volatile, le font généralement dans le but d'offrir une stabilité continue et donc la sécurité. Le spécialiste des télécommunications Snom est l'une de ces sociétés.

Au cours des dernières années, Snom a très peu augmenté ses prix (en tout cas par rapport à la concurrence) – la dernière augmentation de prix remonte à novembre 2021. En outre, Snom a continué à s'en tenir à son programme de partenariat. Les partenaires enregistrés Silver ou Gold peuvent donc compter sur le versement de primes pour les appareils Snom vendus et bénéficier d'une assistance directe des contacts Snom locaux pour les questions techniques ou commerciales.

Snom continuera également à investir du temps et de l'argent dans l'optimisation des produits. Au cours des 14 derniers mois, une série d'améliorations ont été apportées. Il s'agit notamment de l'expansion continue des fonctions des solutions de communications unifiées des partenaires technologiques soutenus par Snom dans le cadre de son programme d'interopérabilité. La qualité audio et la suppression du bruit ont également été améliorées, en plus du développement d'une interface opérateur plus conviviale, d'un confort d'utilisation accru, d'une vitesse plus élevée des services LDAP et d'une augmentation de la taille des carnets d'adresses locaux de 1 000 à 5 000 entrées pour les séries Snom D3xx et D7xx. Cette dernière est particulièrement utile pour les organisations telles que les banques et les compagnies d'assurance qui utilisent des tableaux qui stockent localement les carnets d'adresses des entreprises sur des appareils individuels. En outre, le basculement en cas de défaillance des appareils et le service Snom Secure Redirection and Provisioning Service (SRAPS) pour la configuration et le provisionnement à distance de tous les téléphones Snom ont été améliorés. En particulier, les clients bénéficieront de ces extensions pendant de nombreuses années, sans avoir à supporter de coûts supplémentaires ni à acheter de nouveau matériel.

« C'est un fait que les distributeurs spécialisés voient en Snom un partenaire fiable qui offre un meilleur rapport qualité-prix que la concurrence – cela a été également confirmé à maintes reprises dans nos enquêtes régulières de satisfaction client », a déclaré Mark Wiegleb, responsable de la réussite client chez Snom. Cette réputation découle également de la stabilité et de la qualité de ses produits développés en Allemagne. Tant que la gamme de fonctions répondra aux besoins des utilisateurs, les produits Snom s'avéreront être un investissement rentable pour l'avenir. En effet, de nombreux téléphones Snom de première génération sont toujours utilisés avec succès dans le monde entier. L'entreprise offre également une garantie de trois ans et des mises à jour continues et gratuites pendant toute la durée de vie de ses produits. Ces mises à jour améliorent la fonctionnalité et la qualité des appareils au fil des ans. « Cela va sans dire : En tant que fabricant, l'utilisation continue de téléphones âgés de 20 ans n'est peut-être pas idéale - même avec les derniers aspects de sécurité. Mais notre matériel est plutôt robuste, et nous en sommes fiers », déclare Mark Wiegleb.