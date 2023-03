English Finnish Swedish

OP Ryhmä

Pörssitiedote

8.3.2023 klo 15.00

OP Ryhmän vuosiraportti 2022 on julkaistu



OP Ryhmä on julkaissut vuoden 2022 vuosiraporttinsa osoitteessa vuosi.op.fi/2022.

Raporttikokonaisuus sisältää OP Ryhmän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, riski- ja vakavaraisuusraportin, toimielinten palkitsemisraportin ja -politiikan sekä niitä täydentävän OP Ryhmän vuosi 2022 ja vastuullisuus -katsauksen. Vuosikatsaus sisältää integroidun vastuullisuusraportoinnin GRI-standardien mukaisesti (GRI Standards). Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy OP Ryhmän toimintakertomukseen. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu OP Ryhmän tietotilinpäätös 2022.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. XHTML-tiedosto ja sen sisältämät XBRL-merkinnät on varmennettu.



Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä, ja vuosiraportointisivuston lisäksi ne ovat saatavilla osoitteessa op.fi - OP Ryhmä - Medialle - OP Ryhmän raportit.

OP Osuuskunta

Lisätiedot:

Viestintäjohtaja Anni Hiekkanen, puh. 010 252 1989

OP Ryhmän sijoittajasuhteet, IR@op.fi

Lisätiedot medialle:

OP Ryhmän viestintä, puh. 010 252 8719, viestinta@op.fi

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi

