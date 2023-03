Investeringsforeningen PortfolioManager – ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse den 8. marts 2023 skal det hermed oplyses, at de tekniske udfordringer nu er løst, hvorfor Fundmarket A/S har anmodet om, at suspensionen ophæves for følgende afdelinger:



Afdelinger i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname ØU Invest Balance, kl n DK0061680352 PMIOUIB PP Capital - BASIS, kl n EUR DK0061137452 PMIPCBAKLNEUR PP Capital - StockPick, klasse notering DK0061075678 PMIPCSPKLNO PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR DK0061274602 PMICTAAKLNEUR Lundgreen's Invest - China, kl n EUR DK0061137619 PMILGICHIEUR Snowball Invest, kl n DK0061680279 PMISBIKLN Horizon3 Innovation, kl n DK0062267449 PMIH3I

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42.

Med venlig hilsen

Fundmarket A/S

Nina Trolle Boldt, adm. direktør