Women Build: un’esperienza edificante di volontariato al femminile per CASE

Londra, 8 Marzo, 2023

Scopri il frutto della collaborazione tra un gruppo di donne dipendenti del brand CASE Construction Equipment di CNH Industrial e l’associazione non profit di edilizia abitativa Habitat for Humanity di Racine, Wisconsin, USA.

In occasione del battesimo del progetto Women Build ideato dall’associazione non profit statunitense Habitat for Humanity, un gruppo di volontarie composto da 20 nostre dipendenti ha contribuito fisicamente alla costruzione di abitazioni sicure e disponibili a prezzi equi per madri single della città di Racine, Wisconsin.

“È stata un’esperienza molto intensa: oltre a vedere nascere tra noi un legame di sorellanza molto forte, abbiamo potuto dare con le nostre mani un contributo concreto per aiutare altre donne”, ha dichiarato Jessica Klein, CASE Marketing & Communications Manager a Racine.

Questo è stato un ottimo esempio di come le donne della nostra azienda possano fare la differenza a qualsiasi livello.

Per saperne di più su questo progetto, visita la pagina bit.ly/BreakingNewGround-it e scopri l’impegno concreto di CNH Industrial per creare un ambiente di lavoro all’insegna di diversità, equità e inclusione.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

