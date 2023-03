Tornator Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Tornator Oyj - Pörssitiedote 8.3.2023 klo 16.00

JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET





Tornator Oyj on 8.3.2023 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö (oikeushenkilö)

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Mikko Koivusalo, Asema: Hallituksen jäsen / varajäsen

Nimi: Markus Aho, Asema: Hallituksen jäsen / varajäsen



Liikkeeseenlaskija: Tornator Oyj

LEI: 743700HAOL35VNKK1711

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 26845/14/7

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 8.3.2023

Kauppapaikka: Kauppapaikan ulkopuolella

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: Instrumentilla ei ole ISIN-koodia

Liiketoimen luonne: MUU

Selostus: Tässä ilmoituksessa viitataan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tekemään ja Tornator Oyj:n (”Yhtiö”) 23.12.2022 pörssitiedotteena julkaisemaan osakkeiden hankintaa koskevaan johtohenkilöiden liiketoimien ilmoitukseen, ja ilmoitusta täydennetään seuraavasti: Osakkeista maksettu kauppahinta kaupantekohetkellä oli 384 euroa per osake, yhteensä 20 880 000 euroa. Osapuolet olivat sopineet, että kaupasta maksettava lopullinen kauppahinta perustuu Yhtiön 2022 tilinpäätöksen perusteella laskettavaan osakkeen arvoon, ja tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen kauppahintaa muutetaan siten, että lopullinen kauppahinta osakkeille vastaa Yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksen perusteella laskettua osakkeen arvoa. Tällä ilmoituksella ilmoitetaan Yhtiön tilinpäätöksen perusteella maksettu lisäkauppahinta, joka on 6,36938 euroa / osake, jolloin lopullinen kauppahinta on 21 226 335,04 euroa.

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot:

Volyymi: 54 375 Yksikköhinta: 6,36938 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:

1. Volyymi: 54 375 Yksikköhinta: 6,36938 EUR





Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 165 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,2 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1500 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.