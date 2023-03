English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 8.3.2023 klo 19.00

DOVRE GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2022 JULKAISTU

Dovre Groupin vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu tänään osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Vuosikertomus sisältää toimitusjohtajan katsauksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Dovre Group julkaisee konsernitilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Dovre Groupin laatimaa suomenkielistä ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Dovre Group on tänään lisäksi julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Vuosikertomuksen pdf-tiedosto, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti vuodelta 2022 sekä tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.dovregroup.com -> Investors.

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

sirpa.haavisto@dovregroup.com

puh. 020 436 2000

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 760 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).

