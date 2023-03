L'annonce faite en mars par la Banque du Canada pourrait donner lieu à la meilleure saison d'achat de propriétés au Canada depuis plusieurs mois

English French

MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque du Canada a annoncé aujourd'hui le maintien de son taux d'intérêt préférentiel ce mois-ci. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les propriétaires potentiels qui cherchent à entrer sur le marché et à acheter ce printemps.



Une étude menée par nesto montre que 70 % des acheteurs potentiels ne font qu’explorer le marché , tandis que 30 % cherchent activement à y entrer. Il s'agit d'un revirement considérable par rapport au sommet de la saison hypothécaire de l'année dernière, où 49 % des acheteurs étaient prêts à acheter. Ces chiffres témoignent d'une concurrence nettement moindre sur le marché immobilier actuel. De plus, le prix des propriétés est en baisse dans la plupart des régions du Canada, et même jusqu'à 15 % dans certaines villes ontariennes . Conclusion : le marché est plus équilibré qu'en 2022.

« Ces données démontrent qu’il vaut mieux se lancer dans l'achat d'une propriété tôt au printemps plutôt que d'attendre plus tard dans la saison, lorsque d'autres Canadiens chercheront à entrer sur le marché. Cependant, il est important de se rappeler que nous ne ressentons pas encore le plein impact de la spectaculaire hausse des taux d'intérêt qui, nous l'espérons, touche à sa fin. Les emprunteurs à taux variable le ressentent déjà et ont cessé de dépenser. Mais les millions de Canadiens dont les prêts hypothécaires à taux fixe arrivent à échéance en 2023 et 2024 n'ont pas encore subi les mêmes pressions sur leurs dépenses. » Chase Belair, cofondateur et courtier principal de nesto, poursuit : « Cette pause va permettre de calmer le stress et l'anxiété des Canadiens qui sont encore en attente et qui ont hâte de se lancer sur le marché immobilier. Il ne s'agit pas uniquement d'investisseurs, mais surtout de Canadiens qui veulent simplement acquérir leur chez-soi. »

Selon M. Belair, il est impératif, dans ce contexte, que les emprunteurs et les futurs emprunteurs comprennent la différence de valeur entre un taux fixe de 5 ans, un taux variable de 5 ans et un taux fixe à plus court terme

Contrairement à la plupart des prêteurs, nesto offre une expérience de prêt hypothécaire rapide, transparente et sans commission, à laquelle plus de 210 000 Canadiens ont fait confiance depuis sa création en 2018. Que ce soit en offrant le blocage de taux de 150 jours pour les renouvellements de prêts hypothécaires ou une garantie de taux bas ou 500 $ , nesto est le côté brillant de l'hypothèque et a pour mission de rendre les prêts hypothécaires accessibles à un plus grand nombre de Canadiens.

A propos de nesto: Contrairement aux autres courtiers hypothécaires ou aux banques canadiennes, nesto est la première plateforme hypothécaire numérique au Canada qui est centrée sur l’expertise humaine et une expérience de financement immobilier transparente, pratique et technologique––simplifiée du début à la fin. Visitez nesto.ca pour plus de détails.

Media contact:

Alivia Massimillo

alivia@nesto.ca