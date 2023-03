Le Kia Niro nommé gagnant suprême de la Voiture internationale des femmes de l’année

English French

Le Kia Niro est voté la « Meilleure voiture de l’année 2023 » lors des prix WWCOTY 2023

Le Kia Niro allie l’innovation et les commodités technologiques évoluées pour créer un tremplin vers la mobilité durable

63 journalistes automobiles féminines originaires de 43 pays sur les 5 continents ont choisi la MEILLEURE VOITURE DU MONDE DE L’ANNÉE 2023



SÉOUL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia annonce aujourd’hui que son tout nouveau Niro a été reçu le titre de « Meilleure voiture du monde de l’année 2023 » lors de la remise des prix des voitures internationales des femmes de l’année 2023 (WWCOTY). L’annonce de cette victoire a été faite lors de la Journée internationale des Femmes, une journée hautement symbolique, non seulement parce qu’elle donne aux femmes une voix, mais parce qu’elle confirme également le lien qui existe entre l’automobile et l’autonomie des femmes dans de nombreux pays.

Avant de voter, les 63 journalistes féminines, originaires de 43 pays, ont essayé des dizaines de modèles pour en évaluer chaque détail. Dans un premier temps, les meilleurs véhicules de chaque catégorie ont été sélectionnés parmi 59 candidats. Dans un deuxième temps, les finalistes de chaque catégorie ont été comparés les uns aux autres, afin de choisir la Meilleure voiture du monde de l’année 2023. En fin de compte, après une étude poussée de chaque véhicule, le Kia Niro a été préféré à tous les autres.

Le tout nouveau Niro a été intégralement conçu pour dépasser les attentes des consommateurs soucieux de l’environnement. Un véhicule important de la gamme de plus en plus orientée vers le respect de l’environnement, le Kia Niro prochain génération a été créé pour répondre aux besoins variés et complexes des consommateurs modernes à la recherche d’un moyen de transport plus durable.

La deuxième génération du Niro a déjà remporté plusieurs prix, incluant le Volant d’or dans la catégorie des VUS compacts, ainsi que la première place de la catégorie des véhicules de production de masse lors de l’étude de l’expérience des propriétaires de véhicules électriques 2022 de J.D. Power. De plus, le modèle a également été sélectionné comme finaliste pour le prix de la Voiture internationale de l’année 2023.

Tous les votes ont été vérifiés par le bureau Grant Thornton d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, le vérificateur qui certifie les résultats du WWCOTY depuis son introduction en 2009.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le prix de la Voiture internationale des femmes de l’année, veuillez consulter le site officiel : www.womensworldcoty.com

Qui est Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est un constructeur international de véhicules visant à créer des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde. Foncée en 1944, Kia offre à ses clients des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. La société emploie plus de 52 000 personnes dans plus de 190 marchés du monde, et possède des usines de fabrications dans six pays. Elle vend actuellement environ trois millions de véhicules par année. Kia mène actuellement la popularisation des véhicules électrifiés et à batteries électriques et crée un nombre sans cesse croissant de services de mobilité, encourageant des millions de personnes de par le monde à découvrir de nouvelles façons de se déplacer. Le slogan « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff54a0f9-39e6-4e54-b34d-7093e67439c0/fr