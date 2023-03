WSP annonce de solides résultats 2022 et un bon départ de son cycle stratégique

English French

Solide performance au quatrième trimestre avec une forte croissance interne (9,5 % après ajustement pour le même nombre de jours facturables par rapport à T4 2021), et une amélioration de la marge du BAIIA ajusté (+70 points de base) démontrant une dynamique de marché soutenue

Réalisations de l'année 2022 : Croissance interne des produits des activités ordinaires nets à 7.3%, la plus forte croissance au cours de la dernière décennie BAIIA ajusté en hausse de 16 %, atteignant le haut de notre fourchette et une augmentation de 30 points de base de la marge du BAIIA ajusté Bénéfice net ajusté en hausse de 17 % C arnet de commandes en hausse de 24.8% pour l'année et croissance interne du carnet de commandes de 7,6 % Renforcement de notre plateforme grâce à des acquisitions stratégiques dans des régions clés Bon positionnement pour l'atteinte des ambitions financières stratégiques 2024

Macky Tall se joindra au conseil d'administration

MONTRÉAL, 08 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 31 décembre 2022.

En 2022, WSP a obtenu d'excellents résultats qui ont surpassé les attentes de la direction, notamment la plus forte croissance interne des produits des activités ordinaires nets au cours de la dernière décennie et une augmentation de 30 points de base de la marge du BAIIA ajusté. Dans l’ensemble, les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté et le bénéfice net ajusté ont augmenté respectivement de 14 %, de 16 % et de 17 % en 2022.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2022

Produits des activités ordinaires de 3,56 G$ et produits des activités ordinaires nets de 2,55 G$, en hausse respectivement de 23,2 % et de 18,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2021. Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires nets ont enregistré une croissance interne de 4,8 %, malgré quatre jours facturables en moins par rapport au quatrième trimestre de 2021. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets serait d’environ 9,5 % si elle était normalisée pour le même nombre de jours facturables.

BAIIA ajusté de 446,4 M$ pour le trimestre, contre 361,2 M$ au quatrième trimestre de 2021. Pour le trimestre, la marge du BAIIA ajusté a augmenté pour s’établir à 17,5 %, en comparaison de 16,8 % pour le quatrième trimestre de 2021.

Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 185,3 M$ pour le trimestre, en hausse de 0,1 M$ par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Résultat net ajusté de 209,3 M$ pour le trimestre, ou 1,68 $ par action, en hausse respectivement de 37,6 M$ ou 0,22 $ par action par rapport au quatrième trimestre de 2021. Les augmentations respectives de ces valeurs sont principalement attribuables à l’augmentation du BAIIA ajusté.

Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 120,0 M$ pour le trimestre, ou 0,96 $ par action, comparativement à 126,7 M$ et à 1,08 $ par action pour le quatrième trimestre de 2021. La diminution est attribuable principalement à la hausse de la dotation aux amortissements, à l’augmentation des coûts d’acquisition et d’intégration d’entreprises et aux coûts de mise en place du système ERP, ainsi qu’à la hausse des charges de financement nettes, facteurs annulés en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté.

La Société a comptabilisé des flux de trésorerie disponibles trimestriels records de 442,7 M$.

Dividendes déclarés pour le trimestre de 0,375 $ par action, ou 46,7 M$, avec un taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (« RRD ») de 31,1 %.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2022

Les produits des activités ordinaires se sont établis à 11,93 G$ et les produits des activités ordinaires nets ont atteint 8,96 G$ pour le trimestre, en hausse respectivement de 16,1 % et de 13,8 %, par rapport à 2021. La hausse des produits des activités ordinaires nets s’explique essentiellement par une croissance découlant des acquisitions de 8,2 % et une croissance interne de 7,3 %. Une croissance interne a été enregistrée dans l’ensemble des secteurs à présenter et les produits des activités ordinaires nets ont dépassé la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction de 8,9 G$.

Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s’établissait à 13,0 G$ et correspondait à 11,8 mois de produits des activités ordinaires, une hausse de 24,8 % au cours de l’exercice. En devises constantes, le carnet de commandes a affiché une croissance interne de 7,6 % au cours de l’exercice.

BAIIA ajusté de 1,53 G$, en hausse de 15,7 %, par rapport à 1,32 G$ en 2021, ce qui se situe dans la limite supérieure de la fourchette prévisionnelle de la direction pour l’exercice.





Marge du BAIIA ajusté en hausse pour atteindre 17,1 % en 2022, contre 16,8 % en 2021, une augmentation de 30 pb, ce qui est conforme aux ambitions financières stratégiques de la Société pour 2022-2024.





Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 749,1 M$ en 2022, en hausse de 3,4 % par rapport à 2021, ce qui est attribuable surtout à la hausse du BAIIA ajusté, facteur annulé en partie par les coûts de mise en place du système ERP (qui se sont fortement accrus en 2022), la hausse des coûts d’acquisition et d’intégration et l’amortissement des immobilisations incorporelles, attribuables à nos récentes acquisitions.





Résultat net ajusté de 692,6 M$ en 2022, ou 5,75 $ par action, en hausse de 99,7 M$, ou 0,66 $ par action, par rapport à 2021. La hausse de 16,8 % et de 13,0 % de ces valeurs est principalement attribuable à l’augmentation du BAIIA ajusté.





Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 431,8 M$ en 2022, ou 3,59 $ par action, en baisse de 41,8 M$, ou 0,48 $ par action, par rapport à 2021. Cette diminution est attribuable essentiellement à la hausse des charges de financement nettes, à la dotation aux amortissements, aux coûts d’acquisition et d’intégration d’entreprises et aux coûts de mise en place du système ERP, facteurs annulés en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté.





Délai de recouvrement s’établissant à 73 jours au 31 décembre 2022, contre 66 jours au 31 décembre 2021, ce qui est conforme aux perspectives de la direction, qui ciblait une fourchette de 70 à 75 jours.





Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s’établit à 1,6 fois, comparativement à 0,6 fois au 31 décembre 2021. La hausse découle de l’émission de titres d’emprunt à long terme pour financer les récentes acquisitions. Le BAIIA ajusté de la période de 12 mois n’inclut cependant pas encore les résultats de toutes les entreprises récemment acquises. En utilisant le BAIIA ajusté de la période de 12 mois de toutes les entreprises acquises, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté aurait été de 1,5 fois.





Dividendes déclarés pour l’exercice complet de 1,50 $ par action, ou 181,8 M$, avec un dividende en trésorerie de 100,8 M$ et un taux de participation au RRD de 44,5 %.

« Je suis fier de nos réalisations collectives au cours de la première année de notre cycle stratégique. Nous avons consolidé notre présence et notre expertise grâce à des acquisitions stratégiques, renforcé nos engagements ESG et rehaussé l’expérience de nos employés et de nos clients, tout en livrant des résultats financiers supérieurs aux attentes, y compris une croissance interne record des produits des activités ordinaires nets », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. « En 2023, nous poursuivrons notre progression en exécutant notre stratégie harmonisée pour optimiser nos activités et croître de façon ciblée, tout en préparant l’avenir de nos villes et de notre environnement. »

PERSPECTIVES POUR 2023

Les perspectives présentées ci-après ont été établies en date du 8 mars 2023 afin d’aider les analystes et les actionnaires à établir leurs opinions respectives en ce qui concerne l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2023. Les lecteurs sont avisés que l’utilisation de cette information à d’autres fins pourrait être inappropriée. L’information présentée dans cette section constitue de l’information prospective fondée sur bon nombre d’estimations et d’hypothèses concernant des événements futurs. Les résultats réels seront différents, et les écarts pourraient être importants. Les perspectives sont également soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes ainsi qu'aux hypothèses importantes contenues dans ce communiqué de presse et dans le rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Veuillez consulter la section ci-dessous intitulée : « Énoncés prospectifs ».

La Société tient à préciser que les hypothèses utilisées pour établir les perspectives pour 2023 pourraient se révéler incorrectes ou inexactes. Par conséquent, les résultats réels de WSP pourraient différer fortement des estimations formulées dans le présent communiqué de presse.

Les fourchettes cibles présentées dans le tableau ci-dessus ont été établies en assumant qu’aucune variation des cours du change sur les marchés où la Société exerce ses activités ne surviendra. Dans les prévisions pour 2023, la Société n’a pas tenu compte des éventuels regroupements d’entreprises, cessions, fusions ou autres transactions susceptibles de se produire après la publication de ce communiqué de presse. Aux fins de l’établissement de ses fourchettes cibles pour 2023, la Société a pris en considération plusieurs hypothèses relatives à l’économie et au marché concernant la concurrence, l’environnement politique et la performance économique de chaque région dans laquelle elle exerce des activités. Pour préparer ses prévisions pour 2023, elle a aussi présumé que les facteurs économiques et la concurrence demeureraient stables dans les régions où elle exerce ses activités.

La direction prévoit que les résultats de WSP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2023 se situeront dans les fourchettes suivantes :

FOURCHETTE CIBLE POUR 2023(1) Produits des activités ordinaires nets Entre 10,0 G$ et 10,6 G$ BAIIA ajusté Entre 1,76 G$ et 1,84 G$ Saisonnalité et fluctuations du BAIIA ajusté Q1 2023 : entre 21% et 23%

Q2 2023 : entre 23% et 25%

Q3 2023 : entre 26% et 28%

Q4 2023 : entre 26% et 28% Délai de recouvrement Entre 70 et 75 jours Dépenses d’investissement nettes Entre 200 M$ et 225 M$ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation Entre 55 M$ et 65 M$ Coûts de mise en place du système ERP Entre 70 M$ et 80 M$



Les prévisions ont été préparées en utilisant les taux d’imposition en vigueur au 31 décembre 2022 dans les pays où la Société mène des activités. La Société anticipe un taux d’imposition effectif fluctuant entre 25 % et 29 % en 2023.

La Société prévoit l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation, des immobilisations corporelles et l'amortissement des logiciels entre 470 et 495 millions de dollars.

La Société prévoit que l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions se situera entre 160 millions de dollars et 170 millions de dollars.

La Société gère sa structure de capital afin de maintenir un ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté fluctuant entre 1,0 et 2,0.¸

Pour 2023, la Société prévoit afficher une croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets, en devises constantes, de l’ordre de 3 % à 6 %. Les charges du siège social pour 2023 devraient se situer entre 110 millions de dollars et 125 millions de dollars.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

WSP annonce aujourd’hui que M. Macky Tall se joindra au conseil d’administration de la Société, sous réserve de son élection à l’assemblée générale des actionnaires de 2023, qui se tiendra le 11 mai prochain. M. Tall apportera au conseil une vaste expérience de la gestion, des finances et de l’industrie, ayant occupé plusieurs postes de haute direction au cours de sa carrière dans les secteurs des infrastructures et de l’investissement.

M. Tall est associé et président du groupe Infrastructures de Carlyle, et membre du comité de direction de Carlyle. Avant de se joindre à Carlyle, M. Tall a occupé divers postes de direction à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) – l’un des plus importants investisseurs en infrastructures et l’une des plus importantes caisses de retraite au monde. À la Caisse, il a notamment siégé au comité de direction et au comité d’investissement et de gestion des risques, en plus d’avoir agi comme président fondateur et chef de la direction de CDPQ Infra. M. Tall a enfin été président du conseil d’administration d’Ivanhoé Cambridge. Tout au long de sa carrière, il a occupé divers postes de haute direction dans des entreprises des secteurs de l’énergie et de la finance. Actuellement, il siège au conseil d’administration de la Banque Nationale du Canada, l’un des principaux groupes financiers intégrés du pays, et au comité des placements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

« Je m’exprime au nom des autres administrateurs en disant que je suis ravi à l’idée que Macky Tall se joindra – après son élection – au conseil d’administration de WSP en tant que nouveau membre », a déclaré Christopher Cole, président du conseil d’administration de WSP. « Le solide leadership et toute l’expertise de M. Tall en matière de finance, de marchés de capitaux et d’infrastructures, ainsi que sa connaissance approfondie des principaux secteurs d’activité de WSP, apporteront une valeur tangible au conseil pour soutenir la stratégie et le parcours de croissance de WSP. Nous nous réjouissons à l’avance de ses contributions à notre conseil diversifié et collaboratif. »

M. Tall est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (finances) de HEC Montréal et d’un MBA (finances) de l’Université d’Ottawa. Il a également décroché un diplôme de premier cycle en économie de l’Université de Montréal.

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 avril 2023, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 mars 2023.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports de l'exercice 2022 comprenant les états financiers consolidés audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Pour obtenir une copie des résultats financiers complets de l'exercice 2022, y compris le rapport de gestion et les états financiers consolidés audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

(1) Ces informations constituent des informations prospectives, basées sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces informations à d'autres fins peut être inappropriée. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez vous référer à la clause de non-responsabilité "Énoncés prospectifs" ci-dessous.



PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action, le délai de recouvrement et les ratios)



Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les 31 décembre 2022

31 décembre 2021

31 décembre 2022

31 décembre 2021

Produits des activités ordinaires 3 560,8 $ 2 891,0 $ 11 932,9 $ 10 279,1 $ Produits des activités ordinaires nets1) 2 553,7 $ 2 147,4 $ 8 957,2 $ 7 869,6 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,3 $ 185,2 $ 749,1 $ 724,6 $ BAIIA ajusté2) 446,4 $ 361,2 $ 1 530,2 $ 1 322,5 $ Marge du BAIIA ajusté2) 17,5 % 16,8 % 17,1 % 16,8 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 120,0 $ 126,7 $ 431,8 $ 473,6 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 0,96 $ 1,08 $ 3,59 $ 4,07 $ Résultat net ajusté2), 3) 209,3 $ 171,7 $ 692,6 $ 592,9 $ Résultat net ajusté par action2), 3) 1,68 $ 1,46 $ 5,75 $ 5,09 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 607,4 $ 513,2 $ 814,8 $ 1 060,1 $ Flux de trésorerie disponibles2) 442,7 $ 369,9 $ 309,0 $ 646,1 $ Aux 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Carnet de commandes4) 13 006,5 $ 10 425,6 $ Délai de recouvrement4) 73 jours 66 jours Aux 31 décembre

2022 31 décembre

2021 Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté4) 1,6 0,6

1) Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières» pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires.

2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS, pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter a la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières », pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation pour la période. Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaitre les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS.

3) La direction a modifié sa définition du résultat net ajusté, en date du 1er janvier 2022, afin d’exclure les pertes de valeur sur les actifs à long terme et les reprises de perte de valeur sur ceux-ci. Les résultats de la période correspondante n’ont pas eu à être retraités après application de la définition actuelle puisqu’aucune perte de valeur sur les actifs à long terme n’a été comptabilisée en 2021. Se reporter à la rubrique 8.8, « Résultat net ajusté » pour des explications détaillées pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

4) Se reporter à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaître la composition des mesures financières additionnelles, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continu. La dette nette est définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, excluant l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie.



RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Produits des activités ordinaires 3 560,8 $ 2 891,0 $ 11 932,9 $ 10 279,1 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 007,1 $ 743,6 $ 2 975,7 $ 2 409,5 $ Produits des activités ordinaires nets 2 553,7 $ 2 147,4 $ 8 957,2 $ 7 869,6 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,3 $ 185,2 $ 749,1 $ 724,6 $ Charges de financement nettes 27,3 $ 14,3 $ 161,6 $ 79,5 $ Résultat avant impôt 158,0 $ 170,9 $ 587,5 $ 645,1 $ Charge d’impôt sur le résultat 37,6 $ 44,1 $ 152,8 $ 171,0 $ Résultat net 120,4 $ 126,8 $ 434,7 $ 474,1 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 120,0 $ 126,7 $ 431,8 $ 473,6 $ Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 $ 0,1 $ 2,9 $ 0,5 $ Résultat net de base par action 0,96 $ 1,08 $ 3,59 $ 4,07 $ Résultat net dilué par action 0,96 $ 1,07 $ 3,58 $ 4,05 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 124 426 229 117 661 970 120 400 365 116 479 695 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 124 730 705 118 082 536 120 709 390 116 901 686



ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars canadiens)



Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Aux 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 29) 495,6 927,4 Créances clients et autres créances (note 15) 2 625,8 1 916,8 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (note 16) 1 626,2 1 156,4 Autres actifs financiers (note 17) 108,2 141,7 Charges payées d’avance 138,9 169,6 Actif d’impôt exigible 39,5 28,9 5 034,2 4 340,8 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 18) 978,9 861,5 Immobilisations corporelles (note 20) 398,9 363,6 Immobilisations incorporelles (note 19) 1 102,6 549,9 Goodwill (note 21) 6 792,2 4 762,3 Actifs d’impôt différé (note 13) 351,3 165,1 Autres actifs (note 22) 183,6 207,2 9 807,5 6 909,6 Total de l’actif 14 841,7 11 250,4 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer (note 23) 2 736,4 2 217,3 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (note 16) 973,1 751,1 Passif d’impôt exigible 260,4 149,8 Provisions (note 24) 152,2 77,5 Dividendes à payer aux actionnaires (note 28) 46,7 44,2 Partie courante des obligations locatives (note 18) 273,0 254,2 Partie courante de la dette à long terme (note 25) 173,4 297,4 4 615,2 3 791,5 Passifs non courants Dette à long terme (note 25) 2 781,1 1 479,3 Obligations locatives (note 18) 856,8 766,1 Provisions (note 24) 288,9 236,2 Obligations au titre des prestations de retraite (note 9) 162,3 212,9 Passifs d’impôt différé (note 13) 128,3 99,2 4 217,4 2 793,7 Total du passif 8 832,6 6 585,2 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 6 006,0 4 664,5 Participations ne donnant pas le contrôle 3,1 0,7 Total des capitaux propres 6 009,1 4 665,2 Total du passif et des capitaux propres 14 841,7 11 250,4





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions de dollars canadiens)



Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

31 décembre 2022 31 décembre 2021 $ $ Activités d’exploitation Résultat net 434,7 474,1 Ajustements (note 29) 535,6 436,6 Charges de financement nettes (note 12) 161,6 79,5 Charge d’impôt sur le résultat (note 13) 152,8 171,0 Impôt payé (185,2 ) (134,0 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 29) (284,7 ) 32,9 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 814,8 1 060,1 Activités de financement Émission de titres d’emprunt à long terme liés à des acquisitions d’entreprise (note 13) 2 309,3 1 200,7 Remboursement de la dette à long terme après des acquisitions d’entreprise (note 13) (1 025,8 ) (262,7 ) Remboursement net d’autres dettes à long terme (235,2 ) (523,9 ) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 26) 883,5 308,5 Paiements de loyers (note 18) (341,3 ) (303,2 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (90,1 ) (80,6 ) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (79,2 ) (47,8 ) Émission de billets de premier rang non garantis (note 25) — 500,0 Dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (0,5 ) (0,8 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 1 420,7 790,2 Activités d’investissement Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d’entreprises, montant net (note 5) (2 556,7 ) (1 244,9 ) Entrée d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (130,9 ) (100,7 ) Entrée d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (35,6 ) (20,5 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 2,0 10,4 Dividendes reçus des entreprises associées 22,0 14,4 Trésorerie nette reçue au titre d’un prêt à une entreprise associée 1,2 0,3 Produit de la vente d’une participation dans une entreprise associée 1,2 4,6 Produit net de la cession d’activités 2,6 — Augmentation des placements dans des titres 11,5 (7,1 ) Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle — (1,4 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (2 682,7 ) (1 344,9 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 11,9 (13,8 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (435,3 ) 491,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 926,3 434,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période (note 29) 491,0 926,3



Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS incluant une réconciliation de ces mesures avec des mesures les plus comparables aux IFRS se trouvent à la rubrique 22, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR à www.sedar.com. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.





Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Produits des activités ordinaires 3 560,8 $ 2 891,0 $ 11 932,9 $ 10 279,1 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 007,1 $ 743,6 $ 2 975,7 $ 2 409,5 $ Produits des activités ordinaires nets* 2 553,7 $ 2 147,4 $ 8 957,2 $ 7 869,6 $ * Total des mesures des secteurs.

Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Résultat avant charges de financement nettes et impôt 185,3 $ 185,2 $ 749,1 $ 724,6 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 49,7 $ 23,6 $ 115,5 $ 60,8 $ Coûts de mise en place du système ERP 19,4 $ 6,8 $ 49,9 $ 6,8 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 77,6 $ 65,5 $ 288,5 $ 265,8 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 73,1 $ 46,8 $ 173,4 $ 139,1 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 30,6 $ 29,8 $ 114,6 $ 113,6 $ Dépréciation des actifs à long terme 5,1 $ — $ 21,6 $ — $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées 3,2 $ 2,1 $ 11,8 $ 9,4 $ Produits d’intérêts 2,4 $ 1,4 $ 5,8 $ 2,4 $ BAIIA ajusté* 446,4 $ 361,2 $ 1 530,2 $ 1 322,5 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.

Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars, sauf les données par action) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Résultat net attribuable aux actionnaires 120,0 $ 126,7 $ 431,8 $ 473,6 $ Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 49,3 $ 32,1 $ 112,6 $ 95,1 $ Dépréciation des actifs à long terme 5,1 $ — $ 21,6 $ — $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 49,7 $ 23,6 $ 115,5 $ 60,8 $ Coûts de mise en place du système ERP 19,4 $ 6,8 $ 49,9 $ 6,8 $ Pertes (profits) sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (5,0 )$ (4,0 )$ 22,1 $ (14,0 )$ Pertes latentes sur instruments financiers dérivés (3,5 )$ (1,7 )$ 20,1 $ 7,7 $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (25,7 )$ (11,8 )$ (81,0 )$ (37,1 )$ Résultat net ajusté* 209,3 $ 171,7 $ 692,6 $ 592,9 $ Résultat net ajusté par action* 1,68 $ 1,46 $ 5,75 $ 5,09 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Quatrièmes trimestres clos les Exercices clos les (en millions de dollars) 31 décembre 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2022 31 décembre 2021 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 607,4 $ 513,2 $ 814,8 $ 1 060,1 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (91,9 )$ (82,7 )$ (341,3 )$ (303,2 )$ Dépenses d’investissement nettes* (72,8 )$ (60,6 )$ (164,5 )$ (110,8 )$ Flux de trésorerie disponibles** 442,7 $ 369,9 $ 309,0 $ 646,1 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit

des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines informations concernant WSP contenues dans les présentes ne sont pas fondées sur des faits historiques et peuvent constituer des énoncés prospectifs ou des informations prospectives en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les déclarations prospectives peuvent inclure des estimations, des plans, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des orientations, des perspectives ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait. Les déclarations prospectives faites par la Société dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations sur le versement de dividendes, notre stratégie proposée et notre performance opérationnelle, nos perspectives financières, nos perspectives et nos attentes, y compris celles de la section « perspectives pour 2023 » de ce communiqué de presse, et des déclarations sur le Plan d'action stratégique mondial 2022-2024. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société au 8 mars 2023, y compris les hypothèses énoncées dans le présent communiqué de presse et à la section 19 « Énoncés prospectifs » du rapport de gestion de WSP pour le trimestre et l'exercice terminé le 31 décembre 2022 qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. Ces déclarations sont soumises à certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs de WSP sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. La version complète de la mise en garde concernant les facteurs de risque, qui, s'ils se matérialisaient, pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, est présentée plus en détail à la section 20, « Facteurs de risque » du Le rapport de gestion de WSP pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2022 est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. Sauf dans la mesure requise par la loi applicable, WSP n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse ou autrement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients des secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Nos 66 000 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La science et la durabilité guident l’ensemble de notre travail. En 2022, WSP a tiré plus de la moitié de ses 11,9 milliards de dollars canadiens de revenus, de services ayant une incidence positive sur l’environnement et soutenant les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

