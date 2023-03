JCDecaux : Résultats annuels 2022

English French

Résultats annuels 2022

Chiffre d’affaires ajusté en hausse de +20,8 % à 3 316,5 millions d’euros

Croissance du chiffre d’affaires organique ajusté en hausse +16,6 %

Marge opérationnelle ajustée de 602,9 millions d’euros, en hausse de + 42,8 % à +180,7 millions d’euros sur un an

Résultat d’exploitation ajusté, avant charges de dépréciation, de 212 ,0 millions d’euros, en hausse de +1 199,5 % à +1 95 , 7 millions d’euros sur un an

Résultat net part du Groupe de 132,1 millions d’euros, en hausse de +146,7 millions d’euros sur un an

Cash-flow disponible ajusté de 43,2 millions d’euros

Des classements ESG de très grande qualité

Proposition à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividendes en 2023

Croissance organique du chiffre d’affaires ajusté au premier trimestre 2023 attendue à environ +2,5 %





Paris, le 9 mars 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, publie ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Un rapport avec une certification sans réserve est en cours d’émission par les Commissaires aux Comptes.

À l’occasion de la publication des résultats 2022, Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Le chiffre d’affaires du Groupe pour l’année 2022 a augmenté de +20,8 %, +16,6 % en organique, pour atteindre 3 316,5 millions d’euros, porté par une croissance importante du chiffre d’affaires digital et une dynamique commerciale toujours forte. Notre chiffre d’affaires organique, hors Chine, est en hausse de +24,1 % pour l’année 2022.

Notre chiffre d’affaires digital a progressé de +41,1 % sur l’année 2022, +35,2 % en organique, pour atteindre un niveau record de 31,4 % du chiffre d’affaires annuel du Groupe en 2022. Le chiffre d’affaires publicitaire analogique enregistre une croissance à deux chiffres en organique en 2022. Nous avons poursuivi le déploiement sélectif d’écrans digitaux au sein d’emplacements premium ainsi que le développement de nos services liés à la data. Le chiffre d’affaires publicitaire programmatique via la plateforme SSP (Supply Side Platform) VIOOH, qui constitue majoritairement une source de revenus incrémentaux provenant de campagnes dynamiques innovantes alimentées par la data et de nouveaux annonceurs, a doublé en 2022 pour atteindre 61,3 millions d’euros, soit 5,9 % de notre chiffre d’affaires digital au cours de l’exercice 2022, et ce, alors que l’écosystème DOOH programmatique, y compris Displayce depuis l’annonce de notre alliance stratégique en juillet 2022, continue de gagner du terrain.

Notre portefeuille clients est très diversifié, le Top 10 représentant environ 14 % de notre chiffre d’affaires en 2022. Notre catégorie la plus importante, Mode, Beauté et Luxe représente 17 % du chiffre d’affaires du Groupe et poursuit sa forte progression à +41 % en 2022. Les catégories Voyage et Divertissement/Loisirs connaissent une solide reprise post-Covid, à +54 % et +31 % respectivement.

Avec une hausse du chiffre d’affaires de 571,9 millions d’euros en 2022, notre marge opérationnelle ajustée a atteint 602,9 millions d’euros en hausse de 180,7 millions d’euros, +42,8 % sur un an, soit 18,2 % du chiffre d’affaires total en 2022 (+280 points de base par rapport à 2021), ce qui reflète notre fort levier opérationnel malgré un niveau d’activité historiquement bas en Chine impacté par les restrictions de mobilité. Notre résultat net part du Groupe est redevenu positif à 132,1 millions d’euros, soit une augmentation de 146,7 millions d’euros sur un an, conformément à l’amélioration de nos performances opérationnelles. Notre capacité d’autofinancement est en hausse de 161,8 millions d’euros à 399,4 millions d’euros et notre cash-flow disponible a atteint 43,2 millions d’euros en 2022, tandis que les investissements ont augmenté notamment en raison de la hausse des gains et renouvellements de contrats, incluant le versement de plus de la moitié des droits publicitaires liés au contrat de 15 ans avec Shanghai Metro. Notre dette nette a légèrement augmenté de 50,5 millions d’euros, principalement en raison des investissements de fusions-acquisitions, s’établissant à 975,0 millions d’euros à la fin de la période avec un levier financier à 1,6x (contre 2,2x fin 2021).

Forts de l’excellence de notre performance extra-financière reconnue par les agences de notation (EcoVadis : Platine, CDP : A-), nous avons continué à renforcer nos initiatives et nos engagements ESG majeurs en 2022, telles que l’annonce en mai 2022 d’une ambitieuse stratégie ESG à horizon 2030 et la poursuite de la réduction de notre empreinte carbone, en baisse de -27 % en 2022 par rapport à 2019 (scopes 1, 2 et 3). Parce qu’il permet de financer des services d’utilité publique et des infrastructures de transport, notre modèle économique vertueux contribue à lutter contre le changement climatique. Près de 50 % de notre chiffre d’affaires en 2022 est ainsi éligible et aligné avec la taxonomie européenne. Nous annonçons également aujourd’hui le lancement d’une nouvelle Stratégie Climat, « committed SBTi », qui comprend des engagements forts et proactifs pour continuer à optimiser notre empreinte carbone, en réduisant d’ici 2030 nos émissions de scopes 1 et 2 de 60 % et nos émissions de scope 3 de 46 %, et en atteignant le Net Zéro d’ici 2050 (scopes 1, 2 et 3).

Au premier trimestre 2023, nous prévoyons désormais une croissance du chiffre d’affaires organique autour de +2,5 % y compris une baisse à deux chiffres du chiffre d’affaires en Chine où nous commençons à observer un point d’inflexion à partir du mois de mars marqué par un retour à la normale de la mobilité.

En tant qu’entreprise de communication extérieure mondiale la plus digitalisée, alliée à une nouvelle plateforme de vente à l’audience alimentée en données qualitatives, à notre portefeuille bien diversifié, à notre faculté à remporter de nouveaux contrats, à la solidité de notre structure financière, à la qualité de nos équipes dans le monde et reconnue pour son excellence en matière d’ESG, nous considérons que nous sommes bien placés pour bénéficier du rebond. Nous sommes plus que jamais convaincus de la puissance de notre média dans un paysage publicitaire de plus en plus fragmenté et de plus en plus numérique, et du rôle important qu’il continuera de jouer dans la croissance économique ainsi que dans les transformations positives de notre société. »

À la suite de l’application des normes IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014 et IFRS 16 depuis le 1er janvier 2019, et conformément aux recommandations de l’AMF, les données opérationnelles présentées ci-dessous sont ajustées :

pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, en ce qui concerne la norme IFRS 11,

pour exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Merci de vous référer au paragraphe « Données ajustées » en page 5 de ce communiqué pour la définition de ces données ajustées ainsi que pour la réconciliation avec les données IFRS.

Les valeurs figurant dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d’euros. La somme des montants arrondis ou les calculs de variations peuvent présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

CHIFFRE D’AFFAIRES AJUSTÉ

Comme annoncé le 26 janvier 2023, le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de 20,8 %, +16,6 % en organique, pour atteindre 3 316,5 millions d’euros, contre 2 744,6 millions d’euros en 2021.

Par activité, le Transport et le Mobilier Urbain ont le plus fortement rebondi, suivis par l’Affichage.

Chiffre d’affaires

annuel ajusté 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Mobilier Urbain 1 747,0 1 440,1 +21,3 % +18,5% Transport 1 075,2 877,8 +22,5 % +15,0 % Affichage 494,3 426,7 +15,9 % +13,5 % Total 3 316,5 2 744,6 +20,8 % +16,6 %

(a) À périmètre et taux de change constants

L’ensemble des zones géographiques enregistrent de solides performances, avec une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres en 2022, hors Asie-Pacifique en raison de la Chine qui a été impactée par un niveau de mobilité historiquement bas.

Chiffre d’affaires annuel ajusté 2022 (m€) 2021 (m€) Croissance publiée Croissance organique(a) Europe(b) 988,3 824,5 +19,9 % +20,2 % Asie-Pacifique 721,5 695,9 +3,7 % -2,4 % France 598,0 532,6 +12,3 % +12,1 % Reste du Monde 416,8 274,9 +51,6 % +36,4 % Royaume-Uni 322,5 253,3 +27,4 % +26,3 % Amérique du Nord 269,3 163,4 +64,8 % +45,5 % Total 3 316,5 2 744,6 +20,8 % +16,6 %

(a) À périmètre et taux de change constants

(b) Hors France et Royaume-Uni

MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (1)

En 2022, notre marge opérationnelle ajustée s’est nettement améliorée, de 180,7 millions d’euros pour atteindre 602,9 millions d’euros (contre 422,3 millions d’euros en 2021), soit une hausse de +42,8 % sur un an, reflétant un fort levier opérationnel grâce à un contrôle strict de notre base de coûts, qui augmente à un rythme inférieur à la croissance de notre chiffre d’affaires malgré l’impact négatif de la baisse du chiffre d’affaires en Chine sur un an. La marge opérationnelle ajustée représente 18,2 % du chiffre d’affaires en 2022, soit +280 points de base de plus que l’année dernière.

Marge opérationnelle ajustée en pourcentage du chiffre d’affaires par segment d’activité :

2022 2021 Variation 22/21 m€ % du CA m€ % du CA Variation (%) Taux de marge (pb) Mobilier Urbain 417,7 23,9 % 323,4 22,5 % +94,3 +140 pb Transport 118,3 11,0 % 58,2 6,6 % +60,1 +440 pb Affichage 67,0 13,5 % 40,7 9,5 % +26,3 +400 pb Total 602,9 18,2 % 422,3 15,4 % +180,7 +280 pb

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AJUSTÉ (2)

En 2022, le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation est en hausse de 195,7 millions d’euros, et atteint 212,0 millions d’euros. En pourcentage du chiffre d’affaires, cela représente une hausse de +580 points de base à 6,4 % (+0,6 % en 2021). En excluant l’impact positif de la revalorisation comptable de notre participation dans Interstate JCDecaux, le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation pour 2022 a atteint 5,1 % en pourcentage du chiffre d’affaires.

Les charges de dépréciation nettes sur les actifs corporels et incorporels, les droits d’utilisation et les joint-ventures, de 19,1 millions d’euros en 2022 sont principalement liées aux actifs en Chine, reflétant un niveau d’activité historiquement bas sur cette zone géographique du fait des restrictions de mobilité.

Le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation atteint 193,0 millions d’euros en 2022, en hausse de 184,3 millions d’euros par rapport à 8,7 millions d’euros en 2021.

RÉSULTAT FINANCIER (3)

En 2022, les charges d’intérêts sur la dette locative IFRS 16 sont globalement stables à -84,1 millions d’euros contre -82,2 millions d’euros en 2021, l’effet mécanique de l’avancement des contrats ayant été compensé par des montants additionnels provenant des nouveaux contrats, des contrats prolongés et des contrats renouvelés.

En 2022, les autres charges financières nettes, hors IFRS 16, sont de -55,0 millions d’euros contre

-42,8 millions d’euros en 2021, soit une variation de -12,2 millions d’euros principalement due à l’impact des couvertures de change et à la hausse des intérêts financiers en lien avec l’émission obligataire de 500 millions d’euros de février 2022.

SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

En 2022, la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence s’élève à 8,6 millions d’euros, soit une baisse de 40,0 millions d’euros, principalement due à des charges de dépréciation sur notre investissement dans Clear Media, reflétant un niveau d’activité historiquement bas en Chine du fait des restrictions de mobilité.

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

En 2022, le résultat net part du Groupe est redevenu positif, en hausse de 146,7 millions d’euros à 132,1 millions d’euros contre -14,5 millions d’euros en 2021, principalement porté par l’amélioration de notre performance opérationnelle, l’impact positif net de la revalorisation comptable de notre participation dans Interstate JCDecaux étant partiellement compensé par l’impact négatif net des charges de dépréciation sur la période.

INVESTISSEMENTS AJUSTÉS

En 2022, les investissements nets ajustés (acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions) à 349,9 millions d’euros sont en hausse de 192,4 millions d’euros, +68,2 %, par rapport à 2021, principalement tirés par la reprise post-Covid des appels d’offres en 2022, dont 84,9 millions d’euros de paiement pour les droits publicitaires liés au renouvellement et à l’extension de notre partenariat à long terme avec la société Shanghai Metro. En dehors de ce paiement spécifique, le ratio investissements/chiffre d’affaires s’élève à 8 % en ligne avec le ratio moyen des dix dernières années.

CASH-FLOW DISPONIBLE AJUSTÉ (4)

En 2022, la capacité d’autofinancement a atteint +399,4 millions d’euros, en hausse de +161,8 millions d’euros comparé à 2021, principalement grâce à l’amélioration de la marge opérationnelle. La variation du besoin en fonds de roulement n’a quasiment pas eu d’impact sur la génération de cash-flow sur la période (-6,4 millions d’euros) malgré la forte progression du chiffre d’affaires et grâce à une gestion serrée des encaissements et des paiements. Après investissements, le cash-flow disponible ajusté s’élève à 43,2 millions d’euros.

DIVIDENDE

Aucun dividende n’a été versé en 2022 afin de renforcer la liquidité, le bilan et la flexibilité financière du Groupe.

Afin de continuer à optimiser notre capacité à saisir de futures opportunités d’investissement organique et externe ciblées, nous proposerons à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 16 mai prochain, de ne pas verser de dividendes en 2023.

DETTE NETTE (5)

La dette nette s’élève à 975,0 millions d’euros au 31 décembre 2022, en légère augmentation par rapport au 31 décembre 2021 où elle s’élevait à 924,5 millions d’euros, principalement due à l’activité de fusions-acquisitions.

En janvier 2023, nous avons décidé de profiter de conditions de marché favorables pour augmenter la maturité de notre dette et sécuriser davantage notre profil de financement grâce à l’émission d’un emprunt obligataire de 600 millions d’euros avec une maturité fixée à 2029 et un coupon de 5,00 %. Souscrit plus de deux fois et placé auprès d’investisseurs de grande qualité, le succès de cet emprunt obligataire démontre à la fois la qualité de la signature JCDecaux et la confiance des investisseurs dans la capacité de rebond du Groupe et dans son potentiel de croissance.

DROITS D’UTILISATION & DETTES LOCATIVES, IFRS 16

Les droits d’utilisation IFRS 16 au 31 décembre 2022 sont de 2 725,3 millions d’euros comparés à 2 964,8 millions d’euros au 31 décembre 2021, une baisse relative à l’amortissement des droits d’utilisation et aux renégociations de contrats en partie compensées par des impacts de change, des impacts de périmètres, de nouveaux contrats, des contrats prolongés et des contrats renouvelés.

Les dettes locatives IFRS 16 sont passées de 3 655,8 millions d’euros au 31 décembre 2021 à 3 412,1 millions d’euros au 31 décembre 2022. Cette baisse, principalement liée aux remboursements effectués en 2022 ainsi qu’aux renégociations et fins de contrats, est en partie compensée par de nouveaux contrats, des extensions et des renouvellements, ainsi qu’un effet de change positif et un impact de périmètre positif.

DONNÉES AJUSTÉES

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

La norme IFRS 16, applicable depuis le 1er janvier 2019, conduit à reconnaître au bilan, pour les contrats de location, une dette de location pour les loyers fixes contractuels en contrepartie d’un droit d’utilisation à l’actif amorti sur la durée du contrat. Au compte de résultat, la charge de loyer fixe est remplacée par l’amortissement de l’actif en résultat d’exploitation, sous la marge opérationnelle, et une charge d’intérêt sur la dette locative en résultat financier, sous le résultat d’exploitation. Pour le cash-flow disponible, l’impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business est retraité. La norme IFRS 16 est sans impact sur les paiements cash mais le remboursement du principal de la dette locative est classé en flux de financement.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent :

D’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint ;

D’exclure l’impact IFRS 16 sur nos contrats de location « core business » (contrats de location d’emplacements destinés à des structures publicitaires hors contrats de location immobilière et de véhicules).

Pour le compte de résultat, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au résultat d’exploitation. Pour le tableau de flux de trésorerie, il s’agit de tous les agrégats jusqu’au cash-flow disponible.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur des données « ajustées », comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliées avec les états financiers IFRS.

En 2022, les impacts des normes IFRS 11 et IFRS 16 sur nos agrégats ajustés sont de :

-242,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur le chiffre d’affaires ajusté (-222,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2021) ; le chiffre d’affaires IFRS est donc de 3 074,0 millions d’euros (2 522,5 millions d’euros en 2021).

-60,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 780,2 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur la marge opérationnelle ajustée (-58,9 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 800,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2021) ; la marge opérationnelle IFRS est donc de 1 322,5 millions d’euros (1 163,9 millions d’euros en 2021).

-45,0 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 114,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté avant charges de dépréciation (-39,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 99,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2021) ; le résultat d’exploitation avant charges de dépréciation IFRS est donc de 281,1 millions d’euros (76,2 millions d’euros en 2021).

-43,6 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 114,1 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le résultat d’exploitation ajusté après charges de dépréciation (-39,5 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 99,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2021) ; le résultat d’exploitation après charges de dépréciation IFRS est donc de 263,4 millions d’euros (68,6 millions d’euros en 2021).

8,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 sur les investissements ajustés (7,2 millions d’euros pour la norme IFRS 11 en 2021) ; les investissements IFRS sont donc de -341,8 millions d’euros -(150,3 millions d’euros en 2021).

12,1 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 702,5 millions d’euros pour la norme IFRS 16 sur le cash-flow disponible ajusté (-7,8 millions d’euros pour la norme IFRS 11 et 647,8 millions d’euros pour la norme IFRS 16 en 2021) ; le cash-flow disponible IFRS est donc de 757,8 millions d’euros (851,5 millions d’euros en 2021).

Une réconciliation complète entre les données ajustées et les données IFRS est disponible page 8 de ce communiqué.

NOTES

(1) Marge opérationnelle : Chiffre d’affaires diminué des coûts directs d’exploitation (hors pièces détachées de maintenance) et des coûts commerciaux, généraux et administratifs.

(2) Résultat d’exploitation : Marge opérationnelle diminuée des dotations aux amortissements et provisions nettes, des pertes de valeur des goodwill, des pièces détachées de maintenance et des autres charges et produits opérationnels.

(3) Résultat financier : Hors impact de charges nettes d’actualisation et de revalorisation des dettes sur engagements de rachat de minoritaires (3,6 millions d’euros en 2022 et -2,1 millions d’euros en 2021).

(4) Cash-flow disponible : Flux net des activités opérationnelles diminué des acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, nettes des cessions.

(5) Dette nette : Dette nette de la trésorerie gérée diminuée des découverts bancaires excluant les impacts non-cash IAS 32 (dettes sur engagements de rachat de minoritaires), incluant les impacts non-cash IFRS 9 (sur la dette et les instruments financiers de couverture) et excluant les dettes locatives, IFRS 16.





DÉFINITION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE

La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d’affaires ajusté hors effet de change et variation de périmètre. L’exercice de référence est inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent au chiffre d’affaires de l’exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d’affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

m€ T1 T2 T3 T4 Année CA ajusté 2021 (a) 454,3 628,1 706,5 955,8 2 744,6 CA IFRS 2022 (b) 628,5 739,3 747,5 958,7 3 074,0 Impacts IFRS 11 (c) 54,4 52,5 60,9 74,7 242,5 CA ajusté 2022 (d) = (b) + (c) 683,0 791,8 808,4 1 033,3 3 316,5 Impacts de change (e) -20,9 -28,3 -37,8 -26,0 -113,0 CA ajusté 2022 aux taux de change 2021 (f) = (d) + (e) 662,1 763,5 770,6 1 007,3 3 203,5 Variation de périmètre (g) 0,0 0,0 -0,4 -3,0 -3,4 CA organique ajusté 2022 (h) = (f) + (g) 662,1 763,5 770,2 1 004,3 3 200,1 Croissance organique (i) = (h) / (a) - 1 +45,7 % +21,6 % +9,0 % +5,1 % +16,6 %





m€ Impact des taux de change au 31 décembre 2022 USD -28,7 RMB -18,1 HKD -13,0 BRL -12,3 Autres -40,9 Total -113,0





Taux de change moyen 2022 2021 USD 0,9496 0,8455 RMB 0,1413 0,1311 HKD 0,1213 0,1088 BRL 0,1838 0,1568





Prochaines informations :

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 11 mai 2023 (après marché)

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2022 : 3 317 m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 040 132 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 573 villes de plus de 10 000 habitants

11 200 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100 % d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (603 119 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 205 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (333 470 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (81 162 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (654 957 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (170 973 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (129 305 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 198 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (19 371 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

RÉCONCILIATION ENTRE LES D ONNÉES AJUSTÉES ET LES DONNÉES IFRS

Compte de résultat 2022 2021 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Chiffre d’affaires 3 316,5 (242,5) 0,0 3 074,0 2 744,6 (222,1) 0,0 2 522,5 Charges d’exploitation nettes (2 713,6) 181,9 780,2 (1 751,5) (2 322,3) 163,3 800,5 (1 358,5) Marge opérationnelle 602,9 (60,6) 780,2 1 322,5 422,3 (58,9) 800,5 1 163,9 Pièces détachées de maintenance (47,0) 1,1 0,0 (46,0) (38,4) 1,1 0,0 (37,3) Amortissements et provisions (nets des reprises) (377,9) 14,4 (691,6) (1 055,1) (361,8) 17,9 (724,7) (1 068,6) Autres produits et charges opérationnels 34,0 0,2 25,5 59,6 (5,7) 0,3 23,6 18,2 Résultat d’exploitation avant charges de dépréciation 212,0 (45,0) 114,1 281,1 16,3 (39,5) 99,5 76,2 Charges nettes de dépréciation (2) (19,1) 1,4 0,0 (17,7) (7,6) 0,0 0,0 (7,6) Résultat d’exploitation après charges de dépréciation 193,0 (43,6) 114,1 263,4 8,7 (39,5) 99,5 68,6 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core business des sociétés contrôlées.

(2) Y compris dépréciation de l’actif net des sociétés sous contrôle conjoint.



Tableau de flux de trésorerie 2022 2021 m€ Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Ajusté Impact des sociétés sous contrôle conjoint Impact IFRS 16 des sociétés contrôlées (1) IFRS Capacité d'autofinancement 399,4 (10,6) 703,7 1 092,6 237,6 (16,7) 615,3 836,1 Variation du besoin en fonds de roulement (6,4) 14,6 (1,2) 7,0 131,4 1,7 32,6 165,7 Flux nets des activités opérationnelles 393,0 4,0 702,5 1 099,6 369,0 (15,0) 647,8 1 001,8 Investissements (349,9) 8,1 0,0 (341,8) (157,5) 7,2 0,0 (150,3) Cash-flow disponible 43,2 12,1 702,5 757,8 211,5 (7,8) 647,8 851,5 (1) Impact IFRS 16 sur les loyers core et non-core business des sociétés contrôlées.





Comptes consolid É s annuels 2022

États financiers consolid É s

ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE Actifs En millions d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Goodwill 1 748,7 1 609,3 Autres immobilisations incorporelles 624,0 514,4 Immobilisations corporelles 1 279,0 1 203,9 Droits d'utilisation 2 725,3 2 964,8 Titres mis en équivalence 411,9 414,4 Autres actifs financiers 114,5 164,9 Instruments financiers dérivés - - Impôts différés actif 209,9 142,0 Créances d'impôts sur les sociétés 2,7 3,1 Autres créances 9,4 11,4 ACTIFS NON COURANTS 7 125,4 7 028,1 Autres actifs financiers 4,8 17,6 Stocks 161,7 143,1 Instruments financiers dérivés 2,5 0,6 Clients et autres débiteurs 775,9 743,0 Créances d'impôts sur les sociétés 22,4 24,2 Actifs financiers de trésorerie 46,8 46,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 919,5 1 493,8 ACTIFS COURANTS 2 933,5 2 468,3 TOTAL DES ACTIFS 10 058,9 9 496,4





Capitaux propres et passifs En millions d'euros 31/12/2022 31/12/2021 Capital 3,2 3,2 Primes 608,5 608,5 Actions propres -2,0 -2,8 Réserves consolidées 1 152,8 1 169,8 Résultat net part du Groupe 132,1 -14,5 Autres éléments des capitaux propres -131,3 -144,1 CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE 1 763,3 1 620,2 Participations ne donnant pas le contrôle 36,2 23,4 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 799,5 1 643,6 Provisions 452,0 373,6 Impôts différés passif 79,9 87,1 Dettes financières 1 916,4 2 116,7 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 102,9 106,5 Dettes locatives 2 454,7 2 647,0 Autres créditeurs 10,2 9,2 Passifs d'impôt exigible 0,6 0,9 Instruments financiers dérivés 0,0 0,0 PASSIFS NON COURANTS 5 016,8 5 341,0 Provisions 83,8 88,5 Dettes financières 993,3 336,9 Dettes sur engagements de rachat de minoritaires 4,6 5,3 Instruments financiers dérivés 4,2 4,9 Dettes locatives 957,3 1 008,8 Fournisseurs et autres créditeurs 1 145,9 1 039,3 Passifs d'impôt exigible 23,7 21,8 Concours bancaires 29,8 6,4 PASSIFS COURANTS 3 242,6 2 511,8 TOTAL DES PASSIFS 8 259,4 7 852,8 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 10 058,9 9 496,4





ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL DE L’EXERCICE COMPTE DE RÉSULTAT En millions d'euros 2022 2021 CHIFFRE D'AFFAIRES 3 074,0 2 522,5 Coûts directs d'exploitation -1 198,2 -893,4 Coûts commerciaux, généraux & administratifs -553,3 -465,1 MARGE OPÉRATIONNELLE 1 322,5 1 163,9 Dotations aux amortissements et provisions nettes -1 072,8 -1 076,3 Pièces détachées maintenance -46,0 -37,3 Autres produits opérationnels 80,9 45,3 Autres charges opérationnelles -21,3 -27,1 RÉSULTAT D'EXPLOITATION 263,4 68,6 Charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 -84,1 -82,2 Produits financiers 13,4 4,2 Charges financières -64,8 -49,1 Résultat financier hors IFRS 16 -51,4 -44,9 RÉSULTAT FINANCIER -135,6 -127,1 Impôts sur les bénéfices 22,3 13,6 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 8,6 48,6 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 158,7 3,6 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle 26,6 18,1 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 132,1 -14,5 Résultat de base par action (en euros) 0,621 -0,068 Résultat dilué par action (en euros) 0,621 -0,068 Nombre moyen pondéré d'actions 212 733 422 212 833 760 Nombre moyen pondéré d'actions (dilué) 212 733 422 212 833 760





AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE En millions d'euros 2022 2021 RÉSULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ 158,7 3,6 Variation des écarts de conversion (1) 5,8 36,7 Couverture des flux de trésorerie -1,5 0,5 Impôts sur les autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net 1,2 -3,4 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) (2) -11,0 14,0 Autres éléments du résultat global reclassés ultérieurement en résultat net -5,6 47,8 Variation des écarts actuariels sur les régimes postérieurs à l'emploi et plafonnement des actifs 25,5 12,8 Impôts sur les autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net -4,3 -3,9 Part des autres éléments du résultat global dans les sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) 0,3 -12,6 Autres éléments du résultat global non reclassés ultérieurement en résultat net 21,5 -3,7 Total des autres éléments du résultat global 15,9 44,1 RÉSULTAT GLOBAL 174,6 47,7 - Dont Participations ne donnant pas le contrôle 29,7 18,7 RÉSULTAT GLOBAL - PART DU GROUPE 145,0 29,0 (1) En 2022, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations de taux de change, dont 19,1 millions d’euros sur Hong Kong, 7,9 millions d’euros sur le Mexique, -11,0 millions d’euros sur les Etats-Unis et -6,6 millions d’euros sur le Royaume-Uni.



En 2021, les écarts de conversion sont principalement liés à des variations de taux de change, dont

21,4 millions d’euros sur Hong Kong, 8,9 millions d’euros sur le Royaume-Uni, 9,0 millions d’euros sur l’Australie et -7,8 millions d’euros sur les Etats-Unis. Ils comprennent également le recyclage d’écarts de conversion en résultat pour -4,3 millions d’euros suite aux variations de périmètre et le recyclage du change en résultat suite à la déqualification d’investissements nets à l’étranger pour +1,6 million d’euros (dont +0,5 million d’euros en France et +1,1 million d’euros en Argentine).

(2) En 2022, inclut le montant de recyclage en résultat des réserves de conversion des sociétés mises en équivalence pour 3,1 millions d’euros suite aux variations de périmètre.





TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE







En millions d'euros 2022 2021 Résultat net avant impôts 136,5 -10,0 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence -8,6 -48,6 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 51,4 28,6 Charges liées aux paiements en actions 6,1 1,0 Gains et pertes sur contrats de location -48,9 -200,5 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 074,3 1 070,2 Plus et moins-values de cession & résultat sur variations de périmètre -67,2 -12,0 Charges nettes d'actualisation -2,0 3,6 Intérêts financiers nets & charges d'intérêts sur dettes locatives IFRS 16 126,3 119,9 Dérivés financiers, résultat de change, coût amorti et autres -0,4 0,1 Intérêts payés sur dettes locatives IFRS 16 -93,8 -63,7 Intérêts financiers payés -45,9 -41,9 Intérêts financiers reçus 9,7 2,9 Impôt sur le résultat payé -44,9 -13,4 Capacité d'autofinancement 1 092,6 836,1 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 7,0 165,7 Variation des stocks -15,6 33,0 Variation des clients et autres créances -15,7 -12,9 Variation des fournisseurs et autres dettes 38,2 145,6 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 1 099,6 1 001,8 Décaissements sur acquisitions d'immobilisations incorporelles & corporelles -351,2 -169,0 Décaissements sur acquisitions de titres de participation nets de la trésorerie acquise -89,4 -16,3 Décaissements sur acquisitions d'autres immobilisations financières -4,0 -21,6 Total Investissements -444,6 -207,0 Encaissements sur cessions d'immobilisations incorporelles & corporelles 9,4 18,7 Encaissements sur cessions de titres de participation nets de la trésorerie cédée 0,3 0,3 Encaissements sur cessions d'autres immobilisations financières 18,0 17,9 Total Désinvestissements 27,7 37,0 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DES INVESTISSEMENTS -416,9 -170,1 Distribution mise en paiement -17,8 -9,9 Achat d'actions propres -43,1 -22,2 Décaissements sur acquisitions de participations ne donnant pas le contrôle -6,3 -2,6 Réduction des capitaux propres -0,1 0,0 Remboursement d'emprunts à long terme -1 179,2 -1 501,7 Remboursement des dettes locatives -702,5 -647,8 Acquisitions et cessions d'actifs financiers de trésorerie 0,0 12,5 Besoin de trésorerie (Financement) -1 949,0 -2 171,8 Encaissements sur cessions de titres de participation sans perte de contrôle 0,0 0,0 Augmentation des capitaux propres 0,5 0,2 Vente d'actions propres 43,7 21,2 Augmentation des emprunts à long terme 1 623,9 1 216,1 Dégagement de trésorerie (Financement) 1 668,2 1 237,4 FLUX DE TRÉSORERIE NETS ISSUS DU FINANCEMENT -280,8 -934,4 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 401,8 -102,7 Trésorerie nette d'ouverture 1 487,4 1 593,6 Incidence des variations des cours des devises et autres mouvements 0,5 -3,6 Trésorerie nette de clôture (1) 1 889,7 1 487,4 (1) Dont 1 919,5 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et -29,8 millions d’euros de concours bancaires au 31 décembre 2022 contre respectivement 1 493,8 millions d’euros et -6,4 millions d’euros au 31 décembre 2021.

