Finnish English

Innofactor Oyj:n Tilinpäätös ja toimintakertomus 9.3.2023 klo 9.00

Innofactorin vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu PDF-muodossa yhtiön internet-sivuilla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-julkaisut-ja-selvitykset/#vuosikertomukset. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Innofactor on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitteet on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin. XHTML-tiedosto on saatavilla osoitteessa: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/tiedotteet-julkaisut-ja-selvitykset/#vuosikertomukset.

Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2022 on julkaistu toimintakertomuksesta erillisenä yhtiön internet-sivuilla: https://www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/.

Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 on julkaistu yhtiön internet-sivulla: www.innofactor.com/fi/sijoittajille/hallinto-ja-johtaminen/#palkitseminen.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä tilinpäätös ja toimintakertomus XHTML-tiedostona ovat myös tämän tiedotteen liitteinä.

Painetun suomenkielisen vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta: ir@innofactor.com.

Espoossa 9.3.2023

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

Liitteet