Société Générale : Proposition par Slawomir Krupa d’une nouvelle gouvernance exécutive et d’une équipe de direction renouvelée à compter du 24 mai 2023

PROPOSITION PAR SLAWOMIR KRUPA D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE EXÉCUTIVE ET D’UNE ÉQUIPE DE DIRECTION RENOUVELÉE À COMPTER DU 24 MAI 2023



Communiqué de presse

Paris, le 9 mars 2023

Slawomir Krupa a présenté au Conseil d’administration de Société Générale du 8 mars 2023 la future gouvernance exécutive et l’équipe de direction qu’il prévoit de mettre en place à compter de son entrée en fonction comme Directeur général. Slawomir Krupa est proposé par le Conseil d’administration de Société Générale comme administrateur à l’Assemblée générale du 23 mai 2023, en vue d’en être nommé Directeur général le même jour.

Autour du Directeur général, l’équipe de direction renouvelée et renforcée serait constituée de deux Directeurs généraux délégués et d’un Comité exécutif nouvellement créé à compter du 24 mai 2023.

La nouvelle équipe présentera la nouvelle feuille de route stratégique du Groupe au T3 2023.

Au service des 25 millions de clients de Société Générale partout dans le monde et déterminée à contribuer de façon résolue et responsable aux objectifs de développement durable, elle aurait trois objectifs stratégiques prioritaires dans le cadre de cette nouvelle feuille de route :

L’allocation et l’utilisation performantes du capital dont les actionnaires nous confient la responsabilité,

La qualité d’exécution de la feuille de route à long terme et, dès à présent, de l’ensemble des projets stratégiques en cours : création de la nouvelle banque de détail SG en France, développement de Boursorama, projet d’acquisition de LeasePlan par ALD, projet de joint-venture avec AllianceBernstein et déploiement de la stratégie ESG, L’amélioration structurelle des performances opérationnelles et de la rentabilité du Groupe Société Générale.







La constitution de la nouvelle équipe de direction répondrait à plusieurs principes :

Une Direction générale resserrée composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux Directeurs généraux délégués, qui serait chargée de proposer et de mettre en œuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion. La constitution d’un Comité exécutif , autour du Directeur général et des Directeurs généraux délégués, permettant à l’équipe de direction du Groupe de travailler de manière simplifiée et cohérente au renforcement des performances de toutes ses activités et à la bonne gestion de ses ressources et des risques. La volonté de confier l’ensemble des postes de direction à des professionnels reconnus dans leur métier . A cet égard, le Comité exécutif serait composé de femmes et d’hommes qui ont, pour la quasi-totalité, au moins 20 ans d’expérience dans les métiers de la banque et qui sont toutes et tous des professionnels de référence dans leur domaine d’activité.





composée du Directeur général, Slawomir Krupa, et de deux Directeurs généraux délégués, qui serait chargée de proposer et de mettre en œuvre la stratégie de développement de Société Générale avec efficacité et cohésion.

10 des 13 membres du Comité exécutif sont issus du vivier des talents de Société Générale. L’équipe de direction sera également renforcée par l’arrivée de talents externes reconnus qui apporteront à Société Générale un regard extérieur et complémentaire grâce à la richesse de leurs parcours et de leurs expériences.

Un principe fort de parité homme-femme au sein du Comité exécutif. Il compterait 7 femmes parmi ses 13 membres dès sa création le 24 mai 2023.





Au-delà de l’équipe de direction, ce sont les talents de Société Générale qui font sa force et qui sont la source de sa performance durable. La nouvelle équipe de direction s’attachera à inscrire le développement et l’engagement des collaborateurs au cœur de la feuille de route stratégique de l’entreprise.

Après avis du Comité des nominations et de gouvernement d’entreprise, le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité la proposition faite par Slawomir Krupa de choisir, comme Directeurs généraux délégués, Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, à compter du 23 mai 2023. Chacun d’eux comptent plus de 30 ans d’expérience et d’engagement au service de Société Générale, et sont deux personnalités reconnues pour leur compétence, l’excellence de leurs résultats, leur intégrité, leur leadership et leur capacité d’innovation.

A compter du 24 mai 2023, le Comité exécutif se composerait des membres suivants, outre le Directeur général et les deux Directeurs généraux délégués :

Anne-Christine Champion rejoindra le groupe Société Générale en mai en tant que co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

rejoindra le groupe Société Générale en mai en tant que co-Directrice des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Marie-Christine Ducholet , Directrice du réseau SG en France

Directrice du réseau SG en France Claire Dumas, Directrice Financière

Directrice Financière Alexandre Fleury, nommé co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

nommé co-Directeur des activités de Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Delphine Garcin-Meunier , nommée au nouveau poste de Directrice des activités de Mobilité et de Banque de détail à l’international

nommée au nouveau poste de Directrice des activités de Mobilité et de Banque de détail à l’international Stéphane Landon, Directeur des Risques

Directeur des Risques Laura Mather rejoindra le Groupe en mai pour occuper le poste de Chief Operating Officer

rejoindra le Groupe en mai pour occuper le poste de Chief Operating Officer Laetitia Maurel, nommée Directrice de la Communication

nommée Directrice de la Communication Grégoire Simon- Barboux , Directeur de la Conformité

Directeur de la Conformité La nouvelle Directrice des Ressources Humaines dont le recrutement est finalisé sera annoncée prochainement.

Diony Lebot dont le mandat de Directrice générale déléguée arrive à échéance le 23 mai deviendra conseillère auprès de la Direction générale.

Lorenzo Bini Smaghi, Président du Conseil d’administration, a déclaré : « Le processus de transition à la tête de Société Générale se poursuit avec efficacité et dans le climat de sérénité voulu par le Conseil d’administration. L’ensemble du Conseil se réjouit que Slawomir Krupa puisse réunir, en amont de l’Assemblée générale du 23 mai, une nouvelle équipe de direction expérimentée et paritaire, illustrant autant la richesse des talents internes de Société Générale que l’attractivité du Groupe à l’extérieur. L’objectif sera de conduire avec succès le développement de notre Banque, en créant de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes et en contribuant à la construction d’un avenir meilleur et durable dans le respect de notre raison d’être. »

Slawomir Krupa, désigné par le Conseil d’administration comme futur Directeur général, a déclaré : « Société Générale est une banque d'audace, d'innovation et d'engagement. Le nouveau chapitre du Groupe que nous allons ouvrir ensemble s’appuiera résolument sur nos deux forces, nos équipes et nos clients. Je suis fier de pouvoir composer son futur Comité exécutif, avec de nombreux talents, femmes et hommes, issus de nos équipes. Je suis aussi très heureux que cette dynamique ait pu convaincre des personnalités extérieures à notre Groupe.

La période de transition établie par le Conseil d’administration nous a permis de constituer une équipe managériale renouvelée, expérimentée et animée par un esprit d’efficacité et de performance qui nous permettra de relever les défis qui nous attendent. Le futur Comité exécutif, sous ma direction avec nos Directeurs généraux délégués Philippe Aymerich et Pierre Palmieri, se prépare dès aujourd’hui à prendre le 24 mai prochain le relais de l’équipe dirigeante actuelle, que je remercie chaleureusement de nous accompagner dans cette transition.

Nous aurons à cœur, ensemble, de conduire le développement du Groupe, guidés par trois facteurs clés de succès : allocation et utilisation performantes du capital que nos actionnaires nous confient, exigence de qualité et de responsabilité dans l’exécution de nos grands projets stratégiques, et performance et rentabilité durables. »

_ Note aux éditeurs : biographies en pièce jointe





